Chronologie des médias : Disney+ renégocie son délai de 17 mois et diffusera ses films plus rapidement que Netflix

Longtemps un sujet de friction pour Disney+, la chronologie des médias permettait jusque-là la plateforme de SVoD de diffuser ses propres longs-métrages 17 mois après leur sortie en salle. Aujourd’hui, elle annonce avoir négocié une nouvelle fenêtre de diffusion avec les organisations du cinéma et de l’audiovisuel français.

La chronologie des médias est un sujet qui fait débat depuis longtemps en France. Cette exception française censée protéger l’exploitation en salle des films, les plateformes de SVoD ne cessent de batailler pour la réduire encore et encore afin d’ajouter plus rapidement leurs propres productions (ou co-productions) dans leur catalogue. Aujourd’hui, Disney+ annonce y être parvenu grâce à la signature de deux accords avec les organisations du cinéma et de l’audiovisuel français.

9 mois d’attente, au lieu de 17

Ces accords permettent donc à Disney+ de diffuser les longs-métrages de la firme aux grandes oreilles non plus 17 mois après leur sortie en salle, mais 9 mois ! Ce qui lui permet de battre Netflix dans cette course de la chronologie des médias, le N rouge devant respecter un délai de 15 mois. En revanche, Canal+ fait toujours figure d’exception avec un délai de seulement 6 mois. Loin derrière, Prime Video et Max doivent s’abstenir pendant 17 mois et cela grimpe à 22 mois pour les chaînes TV. Les abonnés Disney+ pourront ainsi visionner Deadpool & Wolverine, sorti l’été dernier, dès le 25 avril.

Les accords avec les organisations du cinéma (le BLIC, le BLOC et l’ARP) prévoit un investissement plus important de Disney+ dans le financement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises et européennes sur les trois prochaines années. Plus précisément, la plateforme de SVoD reversera 25 % de son chiffre d’affaires net annuel généré en France et participera au financement d’un minimum de 70 films sur ces trois ans, tout en respectant une diversité de genres et de budgets.

Cet accord marque une étape importante pour les spectateurs français. Rendre les films accessibles au plus grand nombre, d’abord en salles, puis beaucoup plus rapidement sur la plateforme Disney+, est un premier pas essentiel pour répondre aux usages des Français. Cet accord témoigne de l’engagement indéfectible de Disney envers le public, et de sa volonté de continuer de travailler avec les talents et les producteurs français des secteurs du cinéma et de l’audiovisuel. Hélène Etzi, Présidente de The Walt Disney Company France

Comme annoncé lors de son dernier showcase, Disney+ réaffirme son engagement dans la création et la diffusion de nouvelles œuvres aux côté des acteurs du cinéma et de l’audiovisuel. La plateforme a notamment mis à l’honneur plusieurs productions françaises devant paraître sur le petit écran dans le courant de l’année 2025.

