Disney+ veut accélérer l’arrivée de ses films après leur sortie en salle

Après avoir retiré son service de streaming des offres Canal, Disney cherche à redéfinir la chronologie des médias afin de rendre ses films disponibles plus rapidement sur sa plateforme après leur sortie en salle.

C’était le coup de massue de ce début du mois de novembre. Après avoir initié une collaboration en 2020, les chemins de Disney+ et Canal+ se sépareront le 1ᵉʳ janvier 2025. L’occasion pour la firme aux grandes oreilles de se repositionner dans la chronologie des médias.

Un investissement à la hausse

Dans la chronologie des médias actuelle, Canal+ occupe une place particulière en pouvant diffuser des films six mois après leur sortie en salle. Ce statut lui revient en raison de son rôle d’investisseur dans le cinéma français, à hauteur de 210 millions d’euros par an, indique Univers Freebox.

Un statut envié par Disney, qui souhaite, à l’occasion de la révision de la chronologie des médias prévue pour février 2025, revoir son financement. Disney contribue aujourd’hui à hauteur de 13 millions d’euros par an pour soutenir le cinéma français et diffuser des films sur sa plateforme 17 mois après leur sortie en salles. La firme aux grandes oreilles pourrait quadrupler son investissement pour passer 55 millions d’euros par an pour réduire sa fenêtre de diffusion à neuf mois.

De son côté, Canal+, sous l’impulsion de Disney, pourrait choisir de réduire sa contribution à hauteur de 120 millions d’euros. Une décision qui serait vue d’un bon œil par certains professionnels du secteur, car elle leur permettrait de réduire leur dépendance à Canal+ : « S’il y a deux interlocuteurs majeurs, un producteur pourra faire monter les enchères », rapporte Les Echos.