Disney+ quitte Canal+, voici ce qui va changer pour les abonnés

Coup de tonnerre dans le paysage audiovisuel français. Disney+ a officialisé sa rupture avec Canal+. Le service de VOD et ses films ne seront bientôt plus disponibles gratuitement pour les abonnés à Canal+.

On s’y attendait, et c’est désormais officiel. À partir du 1er janvier 2025, la plateforme de streaming Disney+ quittera définitivement les offres de la chaîne cryptée, emportant avec elle l’accès privilégié aux nouveaux films Disney.

Cette décision, symboliquement annoncée le jour des 40 ans de Canal+, marque la fin d’une collaboration initiée en 2020. « Les clients de Canal+ ne pourront plus regarder nos nouveaux films, ni accéder à Disney+ ni à nos chaînes de télévision via leur abonnement », a précisé Disney dans son communiqué officiel.

Canal+ et Disney+ se séparent

Après avoir touché les abonnés de Free, le changement aura des implications majeures pour les abonnés à Canal. Alors que Canal+ permettait jusqu’ici la diffusion des films Disney six mois après leur sortie en salles, il faudra désormais patienter 17 mois pour les retrouver, et ce uniquement sur Disney+, conformément à la chronologie des médias française.

Face à cette séparation, Canal+ adopte une posture sereine. Gérald-Brice Viret, DG des Antennes et programmes du groupe, a minimisé l’impact en évoquant « une consommation assez marginal » des contenus Disney par les abonnés. De son côté, Christophe Pinard-Legry, DG en charge du budget, a souligné l’impossibilité de trouver un accord financièrement acceptable pour les abonnés.

Cette rupture s’inscrit dans une stratégie plus large de Disney, qui privilégie dorénavant une relation directe avec ses consommateurs sur un marché du streaming de plus en plus concurrentiel. Le dernier film Disney disponible sur Canal+ sera « Vice-Versa 2 » en décembre 2024.

Alors que les abonnés à Canal+ qui utilisaient régulièrement Disney+ font déjà entendre leur colère sur les réseaux sociaux, il reste maintenant à savoir ce que cela signifiera pour les différentes formules d’abonnement. Maintenant qu’un des services n’est plus disponible, Canal pourrait-il baisser ses tarifs ? Il est plus probable que l’arrivée récente de Paramount+ ait déjà compensé ce départ.