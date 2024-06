Mauvaise surprise sur les Freebox Ultra et Pop : un service offert disparaît

Les abonnés Freebox Pop, Delta et Ultra Essentiel vont bientôt perdre un service populaire. À partir du 30 juin, Disney+ ne sera plus inclus dans leur offre.

L’offre Disney+ a été lancée en décembre 2020 avec une période de gratuité plus longue (6 mois) pour les abonnés Freebox Pop, Delta et Ultra Essentiel. Cette offre a été très appréciée des abonnés, qui ont pu profiter de l’ensemble du catalogue Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Fin le 30 juin

Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Dans un e-mail envoyé aux abonnés concernés, Free a annoncé la fin de l’offre Disney+ à partir du 30 juin. « Plus que quelques jours pour profiter de Disney+ inclus 3 mois avec votre offre Freebox », peut-on lire dans l’e-mail. « Jusqu’au 30/06 seulement, Disney+ est inclus pendant 3 mois avec votre offre Freebox. C’est le moment d’en profiter », précise le FAI dans son e-mail, officialisant ainsi le clap de fin de cette offre pour les abonnés concernés.

Mais alors, pourquoi Free a-t-il décidé de mettre fin à cette offre populaire ? Il est difficile de répondre à cette question avec certitude, mais il est possible que cela soit lié à l’arrivée d’une nouvelle plateforme de SVoD chez Free : Max.

En effet, Free a annoncé que les abonnés Freebox Ultra et Freebox Pop (ou ceux qui vont en prendre une) pourront profiter de 3 mois d’abonnement gratuit à la nouvelle plateforme SVoD, Max, dans sa formule Basic avec pub. Il est possible que Free ait décidé de mettre fin à l’offre Disney+ pour inciter les abonnés à essayer cette nouvelle plateforme.

Mais alors, Max va-t-il vraiment compenser la perte de Disney+ ? Il est difficile de répondre à cette question sans avoir testé la plateforme. Cependant, il est important de noter que le catalogue de Max sera sûrement différent de celui de Disney+. En effet, Max propose des films et des séries HBO (dont Game of Thrones, Succession, Westworld, Chernobyl…), ainsi d’autres filiales de Warner Bros, comme Discovery et DC, mais aussi Cartoon Network et Adult Swim pour ne citer qu’eux.