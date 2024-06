(HBO) Max en France : date de lancement, prix, catalogue de séries et films… Tout savoir sur le nouveau service de SVOD

Max, le nouveau service de streaming de la Warner, arrive bientôt en France. Date de lancement, prix, films et séries à voir... on fait le point sur cette plateforme de SVOD.

Vous ne trouvez plus votre bonheur sur Netflix, Amazon Prime Vidéo, Apple TV+ et Disney+ ? Vous rêvez d’une énième plateforme de SVOD pour vous abreuver de contenus ? Ça tombe bien, la Waner Bros. Discovery s’apprête à lancer en France un tout nouveau service de streaming : Max (anciennement HBO Max).

Pour tout savoir sur Max, vous êtes au bon endroit ! Prix, date de lancement, catalogue de films et séries… on vous dévoile tout.

Qu’est-ce que c’est (HBO) Max ?

HBO Max est un service de streaming lancé en mai 2020 aux États-Unis par Warner Bros. Major du cinéma, et plus globalement du divertissement, Warner Bros. détient de nombreuses licences, dont le DC Universe ainsi que celles des séries HBO. De quoi rivaliser facilement avec les plateformes déjà disponibles et leurs catalogues gargantuesques.

En 2021, AT&T (actionnaire majoritaire de Warner Bros) annonce l’ouverture de HBO Max à d’autres pays, à commencer par l’Amérique latine et avec l’Europe en ligne de mire. Malgré un lancement réussi dans certains pays en 2022 (dont la Finlande, la Norvège, la Suède et le Danemark), le déploiement est finalement temporisé après le rachat de Discovery+.

C’est en 2023 que le projet est finalement relancé avec un nouveau nom. Adieu HBO Max, bonjour Max (tout court), un service regroupant HBO Max et Discovery+, ajoutant ainsi au catalogue du premier les nombreux documentaires du second, ainsi que ses contenus sportifs, Discovery étant propriétaire de la chaîne Eurosport.

Quelle est la différence entre HBO et HBO Max ?

HBO, vous connaissez certainement. Il s’agit d’une chaîne de télévision américaine payante qui produit ses propres séries. Jusqu’à récemment encore, les droits de diffusion de ces séries (dont Game of Thrones, Succession, Westworld, Chernobyl…) étaient détenus en France par OCS. Désormais, ce contenu sera diffusé sur la plateforme de streaming (HBO) Max.

Notons que Max profite également de contenu supplémentaire issu des autres filiales de Warner Bros, comme Discovery et DC, mais aussi Cartoon Network et Adult Swim pour ne citer qu’eux.

Pour récapituler :

HBO : chaîne de TV et producteur.

Max (anciennement HBO Max) : plateforme de SVOD avec du contenu HBO, mais pas que.

Quand est-ce que Max sera disponible en France ?

Après de longues années d’attente (HBO Max a été évoqué pour la première fois en 2018), la Warner annonce finalement en mars 2024 que Max sera déployé plus largement en Europe à partir du 21 mai. Concernant la France, le planning joue sur l’organisation des Jeux olympiques. Max sera donc disponible dans l’Hexagone à partir du 11 juin 2024, un peu plus d’un mois avant le début de l’évènement sportif diffusé en intégralité sur Eurosport.

Pourquoi Max n’était pas disponible en France ?

Si le lancement de Max a été progressif, c’est avant tout une question de droits de diffusion. En l’absence de HBO en France, de nombreuses séries étaient diffusées par des partenaires locaux, notamment OCS. En l’occurrence, le contrat d’exclusivité d’OCS courait jusqu’en 2023. Un lancement du service sans ses licences phares aurait été préjudiciable pour la Warner.

Prix : combien coûte l’abonnement Max ?

Max propose trois abonnements différents :

Basique avec publicités (Full HD, 2 appareils en simultané) : 5,99 euros par mois.

Standard (Full HD, 2 appareils en simultané, 30 téléchargements, inclut Warner TV, TCM Cinéma et de nombreuses autres chaînes) : 9,99 euros par mois.

Premium (4K UHD + Dolby Atmos, 4 appareils en simultané, 100 téléchargements) : 13,99 euros par mois.

À ces abonnements s’ajoute un module complémentaire « Sport » à 5 euros par mois pour profiter d’Eurosport 1 et 2 en streaming, ainsi que le tennis et le cyclisme en direct. Seulement deux diffusions en streaming sont disponibles.

Les offres Canal+

Toujours à la pointe du divertissement vidéo en France, Canal+ intègrera sans grande surprise Max à ses offres. Les anciens et nouveaux abonnés aux offres CANAL+ Ciné-Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné-Séries profiteront donc de Max sans surcoût, tandis que les autres abonnés pourront opter pour un abonnement en option. Le prix de cette dernière n’est pas encore confirmé.

Cet accord de distribution concerne également 10 chaînes thématiques de la Warner : Discovery Channel, Warner TV, Warner TV Next, CNN, Boomerang, Cartoonito, Cartoon Network, TLC, ID et TCM Cinéma.

Comment regarder Max en France sur Amazon Prime ?

Au moment de la rédaction de ces lignes, le service Max n’est pas encore disponible légalement en France. Il est cependant possible de retrouver certains de ses programmes sur Amazon Prime Video en souscrivant au Pass Warner. À partir du 11 juin 2024, date officielle de son lancement, les abonnés au Pass Warner auront automatiquement accès à l’intégralité de Max (abonnement Standard) sans surcoût.

Sur quels appareils regarder Max ?

Lors de sa sortie le 11 juin, le service de SVOD de Warner Bros sera disponible « sur les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs, les lecteurs de flux, les décodeurs et les consoles de jeux ».

À quoi ressemble le catalogue de films et séries de Max ?

Le groupe Warner Bros. Discovery a annoncé un catalogue dynamique pour Max, avec une quarantaine de nouveaux contenus tous les mois. Au lancement, la liste sera évidemment un peu plus restreinte, mais avec de grands classiques incontournables comme des nouveautés très populaires. L’arrivée de la saison 2 de House of the Dragon quelques jours après le lancement du service (le 17 juin) aidera certainement à recruter massivement de nouveaux abonnés.

Les séries disponibles en juin sur Max

And Just Like That…

Arrow

Big Little Lies

Blindspot

Euphoria

Friends (à partir du 1er juillet)

Fringe

Game of Thrones

Gremlins: Secrets of the Mogwai

Gossip Girl

Gotham

Harley Quinn

His Dark Materials

House of the Dragon (saison 2 à partir du 17 juin)

Julia

Le Prince de Bel-Air

Nip/Tuck

Our Flag Means Death

Peacemaker

Person of Interest

Polar Park

Pretty Little Liars

Pretty Little Liars: Original Sin

Sombre

Sex and the City

Shameless

Smallville

Succession

Supernatural

The Big Bang Theory

The Girls on the Bus

The Last of Us

The Mentalist

The Middle

The OC

The Originals

The Sex Lives of College Girls

The Sopranos

The Sympathizer

The Vampire Diaries

The Wire

The White Lotus

True Detective: Night Country

Two and a Half Men

Young Sheldon

Les films disponibles en juin sur Max

2001, l’odyssée de l’espace

Aquaman

Aquaman et Le Royaume Perdu

A Star is Born

Baby Sitting

Baby Sitting 2

Batman

Batman Begins

Batman Forever

Batman : Le Défi

Batman & Robin

Batman v Superman : L’Aube de la justice

Black Adam

Blade Runner

Bodyguard

Casablanca

Dunkerque

Gainsbourg (Vie héroïque)

Godzilla

Gran Turino

Gravity

Harry Potter à l’école des sorciers

Harry Potter et la Chambre des secrets

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban

Harry Potter et la Coupe de feu

Harry Potter et l’Ordre du Phénix

Harry Potter et le Prince de sang-mêlé

Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1

Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2

Impitoyable

Inception

Interstellar

Jappeloup

Joker

L’Arnacœur

Les Animaux Fantastiques

Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald

L’Inspecteur Harry

Les crevettes paillettes

Mad Max: Fury Road

Man of Steel

Orange Mécanique

Sherlock Holmes

Superman Returns

The Dark Knight

The Dark Knight Rises

Very Bad Trip

Wonder Woman

Zack Snyder’s Justice League