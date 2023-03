Amazon Prime Video lance le pass Warner (HBO, Cartoon Network,…) : quel prix, quel contenu et quelle qualité vidéo ?

Warner annonce l'arrivée du Pass Warner sur Amazon Prime Video. Un abonnement payant qui permet d'accéder à du contenu de qualité.

L’événement était attendu des fans depuis le mois de janvier. Le service de vidéo à la demande Amazon Prime Video va récupérer les meilleurs séries et films du monde grâce à un accord signé avec Warner Bros Discovery qui possède notamment HBO. C’est désormais chose faite avec le lancement du Warner Pass, une option payante en supplément de votre abonnement Prime Video.

Quel contenu ?

Le lancement du catalogue va se faire en deux temps.

Dès le 16 mars 2023, les abonnés à l’option Warner Pass auront accès au contenu des chaînes HBO, Warner TV, Toonami et Adult Swim.

À partir du 3 avril 2023, l’offre sera complétée avec l’arrivée du contenu des autres chaînes du groupe comme Eurosport, Boomerang, Cartoon Network, CNN, TCM Cinéma ou encore les chaînes Discovery.

On peut donc s’attendre à retrouver les séries et les films suivants issus du groupe :

Game of Thrones

Les Sopranos

Sex and the City

Chernobyl

The Wie

The White Lotus

Euphoria

Les séries animées DC (Batman, Superman, Young Justice)

Rick and Morty

Robot Chicken

Teen Titans Go!

Adventure TIme

Steven Universe

The Incredible World of Gumball

Interstellar

Pour ne citer que quelques-unes des œuvres du groupe. Certaines séries étaient jusque-là très difficiles à trouver sur des services de SVOD comme Steven Universe.

Prix et qualité vidéo

Le Warner Pass est commercialisé à 9,99 euros par mois en plus de votre abonnement Amazon Prime. Les nouveaux abonnés bénéficient de 30 jours d’essai gratuit jusqu’au 3 avril 2023. Le catalogue sera proposé en HD, avec de la 4K pour certaines séries comme The Last of Us ou Game of Thrones.

