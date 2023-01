The Last of Us, Game of Thrones, The Wire… Prime Video récupère les séries les plus importantes au monde

Amazon Prime Video a annoncé un partenariat avec Warner Bros Discovery pour la diffusion de tout le catalogue de HBO. Si Last of Us sera disponible sans surcoût pour les abonnés Amazon Prime, les autres séries nécessiteront la souscription à un pass dédié.

Alors que les séries HBO ont disparu du catalogue d’OCS le 1er janvier dernier, on était encore sans nouvelle jusqu’à présent du catalogue de la chaîne câblée américaine. Il faut dire que parmi les séries proposées par HBO, de nombreuses ont acquis un statut culte. On pense notamment à The Wire, Game of Thrones, Oz, Les Soprano, Chernobyl ou Sex & The City.

Surtout, la série très attendue de cet hiver, The Last of Us, adaptée de la franchise de jeux vidéo, sera diffusée sur HBO à compter du 15 janvier. On ignorait ainsi si celle-ci serait diffusée simultanément en France à J+1 comme c’était le cas jusqu’à présent avec la diffusion sur OCS.

Néanmoins, comme le rapportent nos collègues de Numerama, le catalogue de HBO a finalement retrouvé un repreneur : Amazon Prime Video. Le service de vidéo à la demande d’Amazon a en effet annoncé, dans un communiqué de presse, un accord avec Warner Bros Discovery pour la diffusion des séries HBO au travers d’une nouvelle offre « Pass Warner ».

Concrètement, ce pass inclura non seulement le catalogue HBO dans son intégralité, mais également les chaînes de Warner Bros Discovery, à savoir Eurosport, CNN, TCM, Cartoon Network, Adult Swim, Boomerang et Discovery. Surtout, alors que OCS avait encore les droits de diffusion des saisons les plus récentes des séries HBO, celles-ci ne seront plus exclusives aux chaînes Orange. Ainsi, House of the Dragon débarquera en même temps que les autres séries HBO sur Amazon Prime Video.

Un Pass Warner payant, mais pas pour The Last of Us

Du côté de The Last of Us, Amazon précise que la série de HBO sera disponible sur la plateforme Prime Video dès le lendemain de la diffusion américaine, soit le 16 janvier. La série ne sera d’ailleurs pas intégrée au « Pass Warner », mais accessible à l’ensemble des abonnés Amazon Prime.

Quand vous êtes perdus dans les ténèbres, cherchez la lumière. The Last of Us, ce sera sur Prime Video le 16 janvier, en exclusivité et sans surcoût. pic.twitter.com/aLSgA8jdJJ — Prime Video France (@PrimeVideoFR) January 12, 2023

En effet, comme le « Pass Ligue 1 », le « Pass Warner » d’Amazon Prime nécessitera de son côté un abonnement supplémentaire dont le prix est encore inconnu. À titre de comparaison, les pass Salto, Ligue 1, Paramount+ et MGM coûtent respectivement 96, 49, 96 et 48 euros supplémentaire par an, en plus des 70 euros par an de l’abonnement Amazon Prime. Le Pass Warner ne sera cependant disponible qu’au printemps avec un lancement au mois de mars. D’ici là, le catalogue HBO restera donc encore orphelin pendant deux mois.

