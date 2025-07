Amazon sort un Kindle couleur moins cher

Amazon relance sa Kindle couleur avec des prix plus doux.

Amazon a lancé deux nouvelles déclinaisons de sa Kindle Colorsoft pour démocratiser la lecture en couleur.

Un modèle 16 Go à 269,99 euros, 30 euros de moins que la version 32 Go, et une version Kids à 269,99 dollars avec housse et abonnement inclus, mais seulement aux Etats-Unis.

Après des débuts chaotiques avec des problèmes d’écran jaune, Amazon relance la machine avec une stratégie tarifaire plus agressive. L’idée : convaincre que la couleur sur liseuse, c’est pas juste du gadget, mais un vrai plus pour les BD, romans graphiques et illustrations.

La différence avec l’édition premium ? Moitié moins de stockage (16 Go vs 32 Go), pas de recharge sans fil, et l’éclairage avant reste manuel. Pour la plupart des utilisateurs, ces compromis sont parfaitement tenables. 16 Go, ça fait largement des milliers de livres, et brancher un câble une fois par mois pour recharger, ce n’est pas la mort.

L’écran fait toujours 7 pouces avec une résolution de 300 ppp en noir et blanc et de 150 ppp en couleur, sans oublier l’étanchéité (IPX8).

Les coulisses de la couleur

Derrière ce lancement, il y a un pari technologique réussi mais perfectible. Amazon utilise la technologie d’écran E Ink Kaleido pour afficher les couleurs, avec un rendu correct sans être exceptionnel. C’est suffisant pour apprécier les couvertures colorées, voir les illustrations prendre vie, ou utiliser les surlignages en jaune, orange, bleu et rose.

Les utilisateurs de la première génération sont convaincus selon Amazon : ils passent plus de temps sur leur Colorsoft et lisent davantage que sur les Kindle classiques. Pas surprenant quand on voit à quel point la couleur transforme l’expérience BD, roman graphique ou un livre de recette.

