Amazon Kuiper peut se lancer en France : enfin une alternative sérieuse à Starlink

Amazon Kuiper // Source : Amazon

Ça y est, l’Arcep vient d’autoriser Amazon Kuiper en France ! Le service Internet par satellite d’Amazon obtient officiellement le droit d’opérer sur le territoire français pendant 10 ans.

Cette décision est une des premières étapes à l’arrivée d’une alternative de poids face au quasi-monopole de Starlink d’Elon Musk. Avec 3 236 satellites prévus en orbite basse (contre 54 actuellement déployés), Amazon s’apprête à entrer sur le marché de l’Internet spatial.

L’ouverture au public est prévue fin 2025, mais on a encore aucun détails sur les prix et les débits, ni la couverture envisagée.

La constellation Kuiper fonctionnera sur des orbites légèrement plus hautes que Starlink, aux environs de 600 km d’altitude. Cette différence pourrait influencer les performances : orbite plus haute = latence légèrement supérieure, mais aussi meilleure couverture par satellite.

Amazon part de loin

Il faut dire que depuis des années, SpaceX avec Starlink domine le marché de l’Internet par satellite en orbite basse. Avec plus de 6 000 satellites déployés et des millions d’utilisateurs, Elon Musk semblait avoir pris une avance insurmontable.

Kuiper, annoncé en 2019 et officialisé en 2020, représente l’alternative la plus crédible à Starlink. Porté par les moyens financiers considérables d’Amazon et l’expertise de Blue Origin (l’entreprise spatiale de Jeff Bezos), ce projet de constellation satellites pourrait enfin apporter la concurrence que le marché attend.

Reste à voir si Amazon parviendra à tenir ce calendrier ambitieux avec seulement 54 satellites actuellement en orbite. Le défi logistique et technique est énorme.

N’oublions pas OneWeb, désormais propriété d’Eutelsat, qui constitue la troisième force du marché européen de l’Internet par satellite.

