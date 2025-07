Fondée en 2007, la marque américaine Lucid Motors va enfin faire son arrivée en Europe, et la France sera aussi servie. Elle y vendra ses deux voitures électriques, à savoir la berline Air et le SUV Gravity.

Lucid Air Sapphire

De nombreux constructeurs tentent leur chance en Europe depuis quelques années. On pense notamment aux marques chinoises, comme BYD ou encore Xpeng. Mais ce n’est pas tout, car d’autres espèrent aussi avoir leur droit à leur part du gâteau. Et l’une d’elles est particulièrement motivée pour réussir.

Une arrivée prochaine en France

Il s’agit de Lucid Motors, qui est encore très peu connue chez nous. La firme américaine a été fondée en 2007, et est surtout présente dans son pays natal. Cependant, elle est aussi commercialisée en Allemagne, à travers quatre showooms disséminés un peu partout dans le pays. Elle est également présente en Norvège, en Suisse et aux Pays-Bas. Et c’est tout pour le moment. Cependant, cela devrait bientôt changer, comme nous l’explique le site allemand Elektroauto. Ce dernier nous informe que d’autres pays sont dans le viseur de la marque.

Dans un premier temps, ce sera la Belgique et le Danemark qui recevront leurs exemplaires des voitures électriques du constructeur. Et ce n’est pas tout, car Lucid ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. C’est ce qu’a récemment confirmé Lawrence Hamilton, son directeur général européen. Ce dernier avait annoncé au cours du mois de juin que l’entreprise allait s’implanter dans d’autres pays. Il s’agit de l’Italie, de l’Espagne, du Royaume-Uni, mais également de la France. Une bonne nouvelle, même s’il faudra encore patienter.

Lucid Air // Source : Lucid

En effet, le patron européen de la marque américaine basée en Californie évoque une arrivée chez nous d’ici à un an et demi environ. Ce qui nous emmène jusqu’au début de l’année 2027, même si Lucid ne donne pas de date plus précise pour le moment. On ne sait pas non plus quelle sera la première voiture à faire son arrivée dans l’Hexagone. Mais il est tout à fait probable que ce soit la berline Air, puisqu’elle est déjà commercialisée en Europe depuis plusieurs années.

Cette dernière a cependant du mal à rencontrer le succès attendu, puisque seulement 27 exemplaires ont été vendus en Allemagne, en Norvège, en Suisse et aux Pays-Bas en juin 2025. Un chiffre en hausse de 22,7 % par rapport au même mois en 2024. Mais la firme a tout de même vendu une voiture de moins qu’en mai dernier. Autant dire que la croissance reste très fragile pour le constructeur, qui mise donc très gros avec son arrivée dans d’autres pays européens.

Un second modèle en approche

Mais cette voiture a un atout de taille : son autonomie. Elle vient tout juste de battre le recond mondial dans ce domaine pour une auto de série, en ayant parcouru 1 205 kilomètres en une charge. Ce qui devrait fortement rassurer les automobilistes les plus sceptiques, puisque beaucoup craignent encore de tomber en panne de batterie. Une peur de moins en moins fondée au fil des années, comme l’a prouvé la marque américaine. Mais ce n’est pas tout, car cette dernière a aussi un autre projet.

Elle prépare également l’arrivée en Europe de son second modèle électrique. Il s’agit pour mémoire d’un SUV, qui prend le nom de Gravity et qui avait été dévoilé à la fin de l’année 2023. Pour le moment, il n’est commercialisé qu’aux États-Unis, mais il devrait donc lui aussi faire son arrivée sur le Vieux Continent. Cependant, Lucid n’a pas encore confirmé la date à laquelle ce dernier sera officiellement lancé. Nul doute que cela devrait avoir lieu au cours des prochains mois.

Introducing the Lucid Gravity: Redefining the Electric SUV

Affiché à moins de 80 000 dollars dans son pays natal, le SUV électrique chasse sur les terres de la Tesla Model X. Il affiche des caractéristiques techniques plus qu’impressionnantes, avec une autonomie dépassant les 720 kilomètres selon le cycle EPA. Lucid vient justement d’annoncer l’autonomi WLTP à 748 km.

De plus, sa puissance dépasse la barre des 800 chevaux dans sa version Grand Touring. Une variante plus raisonnable de 628 chevaux est aussi en préparation. La recharge s’effectue en 15 minutes, à une puissance de 321 kW.