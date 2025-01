Cette marque de voitures électriques interdite en France arrive enfin chez nous, avec de beaux projets

Interdite en France à la suite d’un conflit avec Citroën, Polestar s’apprête enfin à faire son arrivée sur notre territoire. La marque de voitures électriques viendra avec sa berline, la Polestar 5, et prépare le lancement d’un SUV compact produit en Europe.

Polestar 5 // Source : Polestar

Cela faisait un petit bout de temps que nous n’avions pas eu de nouvelles de Polestar. Il faut dire que la marque sino-suédoise, qui a pris son indépendance de Volvo en 2017, n’est pas encore présente en France. La faute à un conflit avec Citroën autour de son logo, soldé par l’interdiction pure et simple d’une commercialisation sur notre territoire.

Une arrivée imminente

Depuis, les tensions entre les deux rivaux se sont calmées, et nous avions appris en 2024 que Polestar aurait enfin le droit d’être vendue en France. Et depuis, silence radio. Et voilà que le constructeur, qui appartient au groupe chinois Geely tout comme Volvo, mais aussi Lotus et Zeekr, nous donne enfin des nouvelles, à travers un communiqué tout juste publié. Et de nous confirmer que Polestar va bel et bien arriver dans l’Hexagone dès cette année.

De gauche à droite : Polestar 2, 3, 4 et 5 // Source : Polestar

La firme explique que « la nouvelle expansion du marché de Polestar se concentrera désormais sur la France, avec des ventes débutant en 2025. La France est l’un des marchés de véhicules électriques les plus importants et à la croissance la plus rapide en Europe, et un choix naturel pour une marque haut de gamme comme Polestar ». Une bonne nouvelle, mais qui confirme également que l’entreprise a vu ses ambitions à la baisse. Car elle avait également prévu d’arriver dans d’autres pays dès cette année.

Parmi eux, la Pologne, la Slovaquie ainsi que la Thaïlande ou encore le Brésil. Il n’en sera donc rien. Polestar confirme qu’« une expansion supplémentaire, en Europe de l’Est, en Asie et en Amérique latine, est prévue à partir de 2026 ». Un changement de stratégie que l’on doit sans aucun doute au ralentissement des ventes de voitures électriques dans le monde en 2024. Désormais, les constructeurs sont en effet assez frileux et ne veulent pas prendre de risques.

Polestar 5 // source : Sawyer Merritt sur X

Cependant, Polestar s’attend à ce que l’année qui démarre soit la plus forte de son histoire. Et pour cause, l’entreprise, qui rivalise notamment avec Tesla et BYD, prépare le lancement d’un modèle très attendu. Il s’agit de la grande berline Polestar 5, qui avait fait ses premiers tours de roues en 2022 lors du Festival de vitesse de Goodwood.

Cette dernière, prévue pour le 2ᵉ semestre, chassera notamment sur les terres de la Tesla Model S et étoffera la gamme déjà composée des Polestar 2, 3 et 4. Assemblée en Chine, elle sera la première Polestar à être équipée d’une architecture 800 volts, de quoi garantir des recharges express – un essai avec des batteries StoreDot avait même conclu à une recharge en 10 minutes, mais à voir si ce pack arrivera en production.

Notons également des revenus prévus à la hausse, notamment à cause du rachat des crédits CO2 de la part des constructeurs à la traîne sur l’électrique – un peu à la manière de Tesla, qui pourrait bénéficier d’un milliard de revenus par cette source.

Un SUV produit en Europe

Autant dire que l’actualité de la marque suédoise devrait être particulièrement intense au cours des prochains mois. D’autant plus qu’elle vient également d’annoncer le lancement d’un autre modèle, totalement inédit. Celui-ci prend le nom de Polestar 7 et il s’agira d’un SUV compact, sans doute inspiré du EX30 déjà vendu chez Volvo et que nous avions pu essayer. Cependant, encore aucune information technique n’a été révélée à son sujet pour le moment. Même si la date de sortie n’a pas été confirmée.

Une chose est sûre, ce nouvel arrivant, qui pourrait concurrencer la Tesla Model Y tout juste restylée, sera produit en Europe. Et si cela n’a pas encore été annoncé, il y a de très fortes chances pour qu’il soit assemblé en Belgique, au sein de l’usine qui produit aussi l’EX30. Et cela offre deux grands avantage. Le premier, c’est que la voiture ne sera pas soumise aux droits de douane plus élevés pour les autos électriques chinoises, ce qui aura un impact positif sur le prix.

Le teasing de Volvo lors de l’annonce de l’EX90 // Source : Frandroid

La seconde, c’est que le SUV compact devrait également avoir le droit au bonus écologique en France – partant évidemment du principe qu’il sera toujours d’actualité lorsque ce Polestar 7 arrivera, aucune date n’ayant été communiquée. Pour mémoire, ce dernier est interdit aux voitures assemblées en Chine à l’heure actuelle.

Le constructeur précise également qu’« à partir de la Polestar 7, l’entreprise passera progressivement d’une approche multiplateforme à une architecture unique, réduisant ainsi la complexité, les coûts et les investissements ». Cela pourrait indiquer un passage sur la base technique SPA3, qu’étrennera le futur Volvo EX60, mais cela reste encore à confirmer.