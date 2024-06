Les originales voitures électriques de Polestar débarquent enfin en France : voici quand et quels modèles

Les rumeurs bruissaient depuis plusieurs mois, c'est désormais officiel : Polestar, marque cousine de Volvo, arrivera enfin en France en 2025. L'occasion de profiter de leurs voitures électriques, après plusieurs années d'absence. Voici à quoi s'attendre.

Au départ préparateur indépendant puis griffe sportive de Volvo, Polestar s’est émancipée suite au rachat de Volvo par le groupe chinois Geely pour proposer sa propre gamme de voitures électriques. Quasiment toute l’Europe en profitait… sauf la France, à cause d’un (stupide) procès avec Citroën.

Un procès qui s’est conclu en 2022, ouvrant théoriquement la voie au marché français, mais aucune nouvelle de Polestar. Jusqu’à aujourd’hui : après plusieurs mois de rumeurs, un communiqué de presse de la marque annonce son arrivée en France pour 2025 avec sa gamme actuelle.

Sept nouveaux marchés en Europe

La France n’est pas le seul pays qui accueillera Polestar en 2025 : la République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne, la Thaïlande et le Brésil profiteront également de ces voitures électriques sino-suédoises.

La France reste tout de même un marché important pour Polestar, puisqu’il s’agit du « plus grand marché en volume pour les voitures électriques dans l’UE après l’Allemagne et représente une opportunité de taille pour l’entreprise », rappelle la marque. Thomas Ingenlath, le CEO de Polestar, ajoute : « Grâce à ces partenariats et à cette expansion, nous tirerons parti de la force de notre marque et de notre gamme de modèles en pleine expansion ». L’occasion de se pencher sur cette fameuse gamme.

Trois voitures électriques au lancement

Aujourd’hui, Polestar commercialise en Europe une seule voiture électrique : la Polestar 2, une berline concurrente de la Tesla Model 3. Elle est capable de parcourir jusqu’à 655 km en une charge selon la norme WLTP grâce à sa batterie de 82 kWh (une autre, de 69 kWh, est également disponible, autorisant jusqu’à 546 km d’autonomie WLTP). Tarif de départ : 44 990 euros en Belgique – les tarifs français n’ont pas encore été dévoilés.

Deux autres modèles sont imminents et seront disponibles dès l’arrivée de la marque en France : le Polestar 3, un grand SUV cousin du Volvo EX90, disponible à partir de 86 800 euros en Belgique et doté d’une batterie de 111 kWh, de quoi parcourir 631 km en une charge.

La dernière, c’est la Polestar 4, une sorte d’hybride entre un SUV et une berline, qui étonne par son absence de vitre arrière -remplacée par une caméra HD, dont l’image est retransmise dans le rétroviseur intérieur. Comptez 64 800 euros minimum en Belgique avec une batterie de 100 kWh, soit 620 km d’autonomie WLTP.

La gamme s’étoffera ultérieurement avec la Polestar 5, une grande berline dont les batteries extrêmement novatrices semblent pouvoir se recharger en un éclair, puis par la Polestar 6, un cabriolet performant.

Avant son arrivée sur le marché français, Polestar doit donc officialiser les tarifs français, mais également créer un maillage de distribution. Polestar évoque une stratégie d’agence gérée directement par la marque, bien aidée par des commandes 100 % en ligne. Exactement comme… Tesla, donc.