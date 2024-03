Les excellentes voitures électriques Polestar vont enfin arriver en France

Sept ans après sa création, la marque de voitures électrique Polestar devrait enfin finir par être commercialisée en France. La firme sino-suédoise pourrait arriver sur notre marché d'ici à l'année prochaine (2025), avec une gamme de voitures électriques déjà bien remplie.

Depuis quelques années, de nombreuses nouvelles marques font leur arrivée sur le marché français, notamment venue de Chine. On pense par exemple à MG ou encore à BYD, devenu le numéro 1 mondial de la voiture électrique, même si sa situation reste fragile.

Une arrivée imminente

En revanche, il y a un constructeur qui se fait encore attendre chez nous. Il s’agit de Polestar, qui fait partie du groupe chinois Geely (Volvo, Lotus, Zeekr, etc.). Et pour cause, la jeune marque, qui a pris son indépendance de Volvo en 2017, à l’image de Cupra avec Seat ou de DS avec Citroën n’est pas vendue dans l’Hexagone. Mais quelle est la raison ? En fait, celle-ci est très simple. Pour rappel, depuis 2020 le constructeur basé à Göteborg, en Suède avait tout simplement l’interdiction de commercialiser ses autos sur notre marché.

En cause ? Un conflit juridique avec la marque aux chevrons, portant sur un logo que la firme tricolore jugeait trop proche du sien. Cette dernière avait alors intenté une action en justice, qui lui avait donné raison et qui avait contraint Polestar à ne pas arriver chez nous. Mais depuis, les deux rivaux ont enterré la hache de guerre, et le constructeur haut de gamme a désormais le droit de proposer ses voitures aux clients français. Selon un porte-parole de Citroën « les plaintes ont été retirées. L’affaire est close« .

Si la firme suédoise n’a pas encore de site français, il est cependant possible d’accéder à celui des autres pays sans avoir besoin de VPN, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Mais quand Polestar va-t-il enfin commercialiser ses autos chez nous ? Et bien les journalistes du site Challenges ont enfin la réponse. Et il ne faudra plus attendre très longtemps pour voir arriver les voitures du constructeur chez nous, puisqu’elles seront lancées dès l’année prochaine, en 2025. En revanche, on ne sait pas si ce sera plus au début ou à la fin de l’année.

Une bonne nouvelle pour les clients intéressés, qui doivent à l’heure actuelle importer leur voiture depuis la Belgique ou les Pays-Bas, entre autres. Cependant, les concessions Volvo sont en mesure de prendre en charge et de réparer ces dernières, car elles partagent leur plateforme ainsi que leurs technologies avec les véhicules de la maison-mère suédoise.

Une gamme complète

Mais qu’est ce qui explique ce délai aussi long entre la fin de la procédure juridique et l’arrivée de Polestar en France ? En fait, la raison est on ne peut plus simple. Une source proche du dossier explique que « Polestar est une marque premium. Il n’était pas pertinent de la lancer avec un seul modèle, qui plus est vieillissant. Pour susciter l’intérêt, il faut des nouveautés régulières« . Ainsi, pas question de lancer une seule voiture, et la firme préférait plutôt attendre d’avoir plusieurs autos à proposer.

Les clients auront donc le choix et pourront opter pour la Polestar 2, qui devrait a priori profiter d’un restylage, une berline électrique rivale de la Tesla Model 3 ou de la BYD Han, mais aussi pour la Polestar 3. Cette dernière prend la forme d’un grand SUV qui repose sur la plateforme du nouveau Volvo EX90. La Polestar 4 sera aussi proposée, alors qu’elle vient de débuter sa commercialisation dans certains pays, à partir de 63 200 euros. Cette dernière concurrence notamment la Tesla Model Y, bien plus abordable.

En 2025, la berline Polestar 5 fera aussi son arrivée en France, de même qu’un cabriolet qui prendra le nom de Polestar 6. Dérivé du concept 02, ce dernier sera officiellement dévoilé au cours de l’année 2026. Il se murmure également qu’une nouvelle génération de la Polestar 2, produite depuis 2020 serait également en préparation. Reste à savoir si d’autres modèles seront lancés un peu plus tard, afin d’étoffer encore la gamme pour mieux rivaliser avec Tesla et BYD.

L’article nous apprend également que « l’arrivée dans l’Hexagone se fera en 2025, via des points de vente spécifiques en ville, alors que l’entretien sera réalisé dans les ateliers du réseau Volvo. Un service de jockey sera également proposé aux clients pour l’entretien, compris dans les contrats de leasing« .