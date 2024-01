Qui est BYD, le nouveau numéro un de la voiture électrique qui vient de dépasser Tesla

Sur le dernier trimestre de l'année 2023, BYD a vendu plus de voitures électriques que Tesla, le tout en n'étant présent quasiment qu'en Chine pour le moment. Mais qui est ce constructeur encore méconnu chez nous, qui arrive avec de folles ambitions et qui parvient déjà à vendre plus de voitures électriques que Tesla ?

En 2023, il ne s’est jamais autant vendu de voitures électriques dans le monde. Rien de bien étonnant au vu de la conjoncture actuelle, et sans surprise, le champion incontesté des ventes d’électriques l’année dernière fut Tesla, propulsé par ses deux modèles phares que sont les Model 3 et Model Y.

Tesla a ainsi immatriculé dans le monde 1,73 million de voitures, un chiffre impressionnant pour une gamme composée de seulement quatre produits, dont deux très haut de gamme. C’est plus qu’Audi et sa gamme tentaculaire. Mais pas très loin derrière, on observe l’arrivée d’un constructeur chinois jusqu’ici quasi inconnu en Europe. Son nom ? BYD, acronyme de « Build Your Dreams ».

BYD, qui es-tu ?

Il s’agit d’un constructeur automobile chinois qui a émergé comme l’un des leaders mondiaux de l’électromobilité. Fondée en 1995 par Wang Chuanfu, l’entreprise a connu une croissance impressionnante, se positionnant en tête du marché chinois des batteries et élargissant rapidement son influence à l’échelle mondiale. Fruit du hasard, sa division automobile a débuté, comme Tesla, en 2003.

Alors non, BYD n’a pas vendu plus de voitures que Tesla en 2023, mais avec 1,57 million de véhicules 100 % électriques écoulés l’an passé, ça n’a rien de ridicule, surtout quand l’immense majorité de ses ventes est (encore) réalisée en Chine. Mieux encore, BYD a fait mieux que l’américain sur le dernier trimestre : 484 507 pour Tesla, 526 409 pour BYD. C’est historique, et cela fait, pour l’instant, de BYD, le premier constructeur mondial de voitures 100 % électriques.

BYD produit également des voitures hybrides rechargeables. Quasiment autant que de voitures électriques. Ce qui donne un chiffre de plus de 3 millions de voitures électrifiées écoulées en 2023.

La vision de l’entreprise repose sur le principe de fournir des solutions de transport électrique accessibles à tous. En Europe, c’est encore peu palpable, puisque les principaux produits vendus comme les BYD Seal, Tang et Han sont assez chers, même en comparaisons de la concurrence européenne. Le pourquoi du comment est expliqué au sein de notre article dédié.

Contrairement à de nombreux constructeurs, BYD ne se limite pas aux véhicules particuliers, mais propose une gamme complète de solutions de mobilité électrique, y compris des bus (le fameux bus londonien), des camions, des taxis et des flottes entières destinées aux entreprises.

Des voitures électriques, mais surtout un éco-système électrique

La réussite de BYD repose en grande partie sur son engagement envers l’innovation technologique. L’entreprise investit massivement dans la recherche et le développement. On ne va pas toutes vous les citer, mais mettons en avant toutefois sa technologie de batterie Blade, qui équipe toutes ses voitures, de la Dolphin à la Seal en passant par l’Atto 3.

Il s’agit d’un accumulateur au lithium-ion de type LFP (Lithium-fer-phosphate), sans cobalt, qui possède de nombreux atouts, à commencer par un coût de production moins élevé. Sa densité d’énergie est particulièrement élevée pour une chimie LFP, ce qui signifie que l’autonomie est plus grande par rapport à une autre batterie de même taille, permettant de ne pas faire grimper le poids.

La solution de BYD est également très résistante aux températures élevées et aux accidents. Un très bon point, car on sait que la conception CTP (cell-to-pack) de la batterie Blade peut être problématique en cas d’accrochage, obligeant une mise à la casse de la voiture puisque les cellules sont intégrées directement dans le châssis.

Des produits qui ne manquent pas d’intérêt

BYD a connu un succès notable avec sa gamme de véhicules électriques populaires. La BYD Qin, une berline hybride rechargeable, a été l’un des premiers modèles à remporter un grand succès sur le marché chinois. La BYD Tang, un SUV électrique, et la BYD e6, une fourgonnette électrique, ont également connu un accueil favorable.

Ces modèles, hormis la Tang, nous ne les connaissons pas chez nous. En Europe, BYD a débuté son offensive avec l’Atto 3, un modèle que nous avons déjà essayé, tout comme la Dolphin, la Tang, la Han ou encore la Seal, la plus convaincante à nos yeux. Pourtant, vous devriez vous habituer à les voir. Même si ces produits ne sont fondamentalement pas les mieux placés du marché, il n’en demeure pas moins qu’ils bénéficient de qualités assez remarquables. De quoi balayer cette réputation de « Made in China » = mauvaise qualité.

Même si la France a décidé de ne plus subventionner les voitures électriques fabriquées en Chine, BYD compte bien, à la manière de MG, étendre son réseau. D’ici les trois prochaines années, une centaine de points de vente BYD vont voir le jour dans l’Hexagone.

BYD et l’ombre du gouvernement chinois

La Chine, principal producteur mondial de gaz à effet de serre en valeur absolue, a très tôt pris le virage de l’électrique et de généreuses subventions à l’achat ont permis aux ventes de décoller. Tandis que de nombreux constructeurs locaux ont vu le jour pour accompagner cette transition sur le premier marché automobile mondial.

Ce contexte a été plus que favorable à BYD, mais l’Europe n’a pas vu ça d’un bon œil et ne compte pas subventionner des voitures déjà, à la base, largement aidées par le gouvernement chinois.

Fin 2022, le gouvernement chinois chiffrait à plus de 200 milliards de yuans (26 milliards d’euros environ) les subventions et les allègements fiscaux rien que pour l’achat de véhicules électriques. Ce soutien a donné aux entreprises chinoises un avantage certain par rapport à leurs concurrents étrangers, notamment en termes de prix, même si ça se matérialise avant tout en Chine.

BYD fournisseur des plus grands

BYD, d’une manière générale, ce n’est pas qu’un simple constructeur automobile. La marque fournit aussi aujourd’hui en batteries les principaux constructeurs mondiaux, dont Tesla, BMW, Mercedes ou encore Audi. L’entreprise a aussi annoncé le mois dernier la construction de sa première usine de voitures en Europe, en Hongrie plus précisément. La marque a cessé en 2023 sa production de voitures thermique et se concentre désormais uniquement sur les modèles hybrides et électriques.

Bref, vous l’aurez compris, BYD est aujourd’hui un acteur majeur mondial de la voiture électrique. Même si sa présence n’est pas particulièrement palpable en Europe et en France, avec les bons produits au bon prix, nous devrions en voir quelques-unes sur nos routes, mais pas forcément le raz-de-marée annoncé par certains. De notre côté, nous voyons BYD comme Kia ou encore Hyundai il y a 20 ou 30 ans. C’est un constructeur ambitieux à qui il faudra du temps avant de se faire une place confortable sur le Vieux Continent.

Fait amusant, Elon Musk, le patron de Tesla, avait raillé en 2011 BYD, qui n’était alors qu’un constructeur local, en déclarant que la marque n’était « pas vraiment un concurrent », tout en ajoutant : « vous avez vu leurs voitures ? ». Oui, nous les avons vues, nous les avons même maintenant essayées, et elles n’ont rien à envier à certains constructeurs dits « traditionnels », bien au contraire.