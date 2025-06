« Une recharge presque aussi rapide qu’un plein de carburant » : comment Mercedes veut battre BYD avec sa future voiture électrique

En présentant la Mercedes-AMG GT XX électrique, le constructeur allemand a dévoilé une vitesse de charge impressionnante qui va faire envier les autres constructeurs et pourrait même dépasser BYD, le leader mondial avec la recharge en 5 minutes. Au programme : « une recharge presque aussi rapide qu’un plein de carburant »

La Mercedes-AMG GT XX préfigure la prochaine berline-coupé superperformante du constructeur. Une véritable vitrine technologique qui permet à la marque allemande de mettre en avant toutes les technologies sur lesquelles elle travaille. Dont une recharge ultra-rapide, presque autant qu’un plein d’essence, et qui pourrait bien redéfinir l’usage d’une voiture électrique.

400 km chargés en seulement 5 minutes

Lors de la présentation de la Mercedes-AMG GT XX, la branche performance de Mercedes nous a donné deux chiffres que l’on trouve essentiels concernant la vitesse de charge de la voiture. Le concept est capable de charger 400 km d’autonomie selon le cycle WLTP en seulement 5 minutes, ou 100 km d’autonomie récupérée en 58 secondes.

Crédit : Mercedes

Ce qui se rapproche clairement du temps pour un plein d’essence, Mercedes annonce même « une recharge presque aussi rapide qu’un plein de carburant ». Pour y arriver, Mercedes annonce une puissance de charge de 850 kW sur une large plage de la courbe de recharge, le pic de puissance de charge pourrait encore dépasser cette puissance.

Cela est impressionnant et traduit un très bon refroidissement des cellules de la batterie NMC-A (Nickel / Cobalt / Manganèse / Aluminium) sur une plateforme 800 volts. Mercedes a intégré le refroidissement directement dans le module en plastique de la cellule pour optimiser la dissipation thermique.

Le liquide de refroidissement est à base d’une huile non conductrice d’électricité et circule autour de chacune des cellules dans des canaux spécifiques permettant un refroidissement uniforme de la batterie.

Mais même si cela reste très impressionnant, cette performance de charge pourrait ne pas être la meilleure du marché.

La charge la plus rapide mais pas forcement la plus puissante ?

La capacité à encaisser une puissance de 850 kW est déjà impressionnante, mais c’est moins que les nouvelles BYD Han L et Tang L qui peuvent accepter jusqu’à 1 000 kW comme on l’a vu lors de notre essai de ces voitures et de leur recharge rapide.

Pourtant, ces deux modèles du constructeur chinois récupèrent moins rapidement de l’autonomie. Comment cela se fait-il ? Nos explications vont vous permettre de comprendre.

BYD annonce jusqu’à 400 km d’autonomie chargés en 5 minutes également, mais à la différence que BYD parle ici d’une autonomie CLTC et non WLTP comme celle en Europe. Connaissant la différence de consommation entre un cycle CLTC et WLTP, on peut calculer que la BYD Han L serait capable de récupérer environ 350 km en 5 minutes si on calcule sur une base WLTP.

BYD Han L // Source : BYD

Si la Mercedes-AMG GT XX arrive à récupérer plus rapidement de l’autonomie, c’est sûrement grâce à son efficience qui s’annonce meilleure. En consommant moins d’électricité, la voiture peut effectuer plus de kilomètres avec la même quantité d’énergie chargée. Mais c’est aussi peut-être parce que la Mercedes arrive à maintenir 850 kW de puissance de charge plus longtemps que la BYD, avec une meilleure courbe de recharge.

Crédit : Mercedes

Ce qui nous montre que pour réduire les temps de charge, il ne faut pas uniquement se focaliser sur les puissances de charge, la consommation est aussi un bon biais pour réduire le temps d’arrêt à la borne, tout comme le maintien d’une puissance de charge moyenne élevée.

Un concept car contre un modèle de série

Même si on vous disait dans notre article de découverte que la Mercedes-AMG GT XX préfigure un modèle de série, on n’a encore aucune certitude que la prochaine Mercedes-AMG électrique à quatre portes proposera une telle capacité de charge.

Mais un élément intéressant permettant d’anticiper une arrivée en série de cette charge puissante, on apprend dans le communiqué de presse de Mercedes que son partenaire Alpintronic a développé une borne de recharge prototype. Il s’agit de la première borne capable de transmettre un courant aussi élevé via un câble CCS standard. Ce qui laisse comprendre que la voiture de série de Mercedes pourrait bien adopter une charge aussi rapide.

Du côté de BYD, la Han L est déjà vendue en Chine et nous avons déjà pu expérimenter sa supercharge sur des bornes adaptées. Alors oui, sur le papier, Mercedes fait mieux, mais pour l’instant, BYD fait mieux à la borne.

De plus, la Mercedes-AMG et la BYD ne devraient pas jouer du tout dans la même gamme de prix. La chinoise reste relativement abordable, tandis qu’il ne serait pas surprenant de devoir débourser plus de 200 000 euros pour l’allemande. Mais cela n’est pas dû directement à la puissance de charge, mais à une recherche plus globale de la performance ultime dans la berline-coupé d’AMG.

Crédit : Mercedes



À noter également que Mercedes compte aussi développer son réseau de chargeurs, qui ne sont pas encore à 850 kW. La Mercedes-AMG GT XX de série sera peut être un peu en avance sur son temps. Pour l’instant Alpintronic travaille sur des bornes boostées de 420 kW tandis que Ionity devrait arriver d’ici la fin de l’année avec des bornes en 600 kW.