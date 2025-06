Xiaomi prouve son avance sur Tesla avec sa nouvelle voiture électrique et ses options

Le lancement de la Xiaomi YU7, la deuxième voiture électrique de la marque, permet d’accéder au configurateur pour créer le SUV électrique de ses rêves. On s’est amusés dessus, de quoi voir le fossé qui se creuse avec le Tesla Model Y.

Xiaomi YU7 // Source : Configurateur Xiaomi

Petit plaisir du passionné d’automobile (et passage quasi-obligé avant l’achat de sa prochaine voiture), le configurateur permet de voir à quoi ressemble un modèle avec ses différentes couleurs, jantes et options possibles.

Une fonction à laquelle n’échappe pas Xiaomi, qui vient de mettre en ligne le configurateur du YU7 suite au lancement officiel de son SUV, où nous avons déjà pu l’essayer. L’occasion de savoir à quoi ressemble ce grand rival du Model Y sous toutes ses coutures.

540 configurations possibles

Avec trois versions (YU7, YU7 Pro, YU7 Max), neuf couleurs, cinq types de jantes et quatre intérieurs différents, le SUV électrique de Xiaomi peut être configuré de 540 façons différentes.

Chose intéressante : même la version « premier prix » a droit au même choix de couleurs, jantes ou cuir que le haut de gamme – les marques européennes aiment généralement réserver les plus petites jantes ou une sellerie en tissu aux versions les plus abordables.

La version Max, ultra performante avec son 0 à 100 km/h en 3,23 secondes, garde pour elle quelques spécificités en option : étriers de frein rouges (1 500 yuans), jantes forgées (16 000 yuans) inserts en carbone sur la planche de bord (5 000 yuans) ou sur le volant (6 000 yuans).

Tesla peut en prendre de la graine

Surtout, le configurateur du Xiaomi YU7 donne quelques leçons à Tesla, qui revendique une limitation des versions possibles pour limiter les coûts : moins de variété, c’est moins de complexité, et donc moins de coûts associés.

De fait, le Model Y existe en 3 versions, 6 couleurs, 2 jantes et 2 intérieurs, soit 72 configurations possibles… mais reste tout de même plus cher qu’un YU7 équivalent.

Ajoutez à cela les batteries de plus grande capacité, offrant de bien meilleures autonomies, une recharge comprise entre 21 et 12 minutes (contre environ 30 minutes pour le Model Y) et un déferlement de technologies, et on s’aperçoit que Xiaomi est devenu, en à peine plus d’un an, un des plus féroces concurrents de Tesla.