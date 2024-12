Le patron de Xiaomi explique pourquoi sa nouvelle voiture électrique se montre autant en avance

Tout juste dévoilé, la nouvelle voiture électrique de Xiaomi, la YU7, ne sera pas lancée avant l’été prochain. Mais pourquoi a-t-il été montré si tôt ? C’est la question à laquelle vient de répondre le patron de la marque lui-même.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Il y a un an à peine, Xiaomi était simplement un fabricant de smartphones qui envisageait de se diversifier et de se lancer dans l’industrie automobile. Aujourd’hui, la firme chinoise cartonne avec sa berline SU7, qui a déjà été vendue à plus de 100 000 exemplaires, en seulement 230 jours. De quoi donner des sueurs froides à Tesla.

Une présentation anticipée

Le constructeur américain n’a d’ailleurs pas fini de trembler, puisque Xiaomi veut aller encore plus loin. C’est ainsi que l’entreprise, dont le siège se situe à Pékin vient tout juste de lever le voile sur son 2ème modèle. Il s’agit du YU7, qui prend cette fois-ci la forme d’un SUV électrique, chassant directement sur les terres de la Tesla Model Y. Il devrait également rivaliser avec les Zeekr 7X et autres Xpeng G6, que nous avons récemment essayé.

Il faudra cependant faire preuve d’un peu de patience avant de voir les premiers exemplaires sur les routes. En effet, la firme chinoise évoque un lancement au cours de l’été prochain, sans doute en juin ou juillet. Et ça, c’est uniquement pour l’Empire du Milieu, car son arrivée en Europe devrait être encore plus tardive. Pour rappel, nous n’avons toujours pas le droit à la SU7, un an après sa révélation officielle. D’ailleurs, pourquoi Xiaomi a-t-il été si rapide à présenter son SUV ?

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Cette question, c’est le PDG de la marque lui-même qui y a répondu. Lei Jun, qui avait récemment relaté sa rencontre avec Elon Musk a pris la parole sur son compte Weibo personnel à ce sujet. L’homme d’affaires explique que la raison pour laquelle le YU7 a été dévoilé si tôt est tout simplement pour avoir de belles images officielles à montrer au public, plutôt que celles réalisées par le ministère chinois de l’industrie, qui a dévoilé les premières infos. De plus, cette stratégie permet de pouvoir aussi retirer plus rapidement le camouflage sur les prototypes.

Le PDG explique que cela « nous aidera à effectuer des tests à grande échelle plus complets et détaillés à long terme ». Il faut savoir que les tests en conditions réelles sont souvent réalisés bien en amont de la présentation des nouvelles voitures. Les prototypes sont alors lourdement camouflés afin d’éviter que les curieux et surtout les photographes espions n’aperçoivent le style définitif du véhicule. Cette stratégie de dévoiler sa nouvelle voiture en avance a donc plusieurs avantages pour la marque, lui permettant de mieux contrôler son image.

Une puissance élevée

Pour le moment, les informations sur le nouveau Xiaomi YU7 sont encore assez peu nombreuses. On sait que le SUV électrique affiche des dimensions assez généreuses, avec une longueur de 5,0 mètres pour 2,0 mètres et 1,60 mètre de haut. L’empattement est quant à lui annoncé à 3,0 mètres, mais aucune photo du poste de conduite n’a été publiée pour le moment. Une seule version a pour l’heure été annoncée, équipée de deux moteurs électriques, soit un à l’avant et un autre à l’arrière.

Le premier affiche une puissance de 300 chevaux, tandis que le second grimpe jusqu’à 391 chevaux, soit 681 chevaux cumulés. Une fiche technique particulièrement impressionnante pour le SUV électrique, qui atteint une vitesse maximale de 253 km/h. Reste à savoir si une version Ultra est aussi dans les tuyaux, comme pour la SU7. Il se dit que des variantes propulsion seraient également au programme. Du côté de la batterie, la capacité n’a pas été confirmée, mais on sait qu’elle est fournie par CATL et qu’elle fait appel à la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt).

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Le YU7 est équipé d’un capteur LiDAR sur le toit, ce qui laisse penser que la conduite autonome de niveau 2 ou 3 est également au programme. Son poids est quant à lui assez conséquent, puisqu’il est affiché à 2 405 kilos, ce qui devrait faire flamber la consommation. Aucun indication n’a été donnée sur son prix, qui devrait être légèrement supérieur à celui de la SU7, qui démarre à un peu plus de 28 000 euros. Il faudra prendre en compte les droits de douane élevés si le SUV arrive un jour en France.