Nous avons vu le SUV électrique chinois conçu pour affronter le Tesla Model Y

D’un côté, le Tesla Model Y, référence incontestée du marché. De l’autre, la Zeekr 7X, nouveau venu ambitieux qui ne cache pas ses intentions de détrôner le roi. Nous sommes partis à la découverte de cette nouvelle voiture électrique.

Zeekr 7X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Je dois l’avouer, quand j’ai poussé la porte de cette concession Zeekr au cœur de Shanghai, je ne m’attendais pas à être autant impressionné.

La Zeekr 7X a été conçu pour défier ouvertement le Tesla Model Y, et j’ai tout de suite senti que j’allais passer un moment intéressant, surtout que je suis moi-même propriétaire d’un Model Y.

La Zeekr 7X a une présence qui en impose, avec ses lignes fluides et son allure. C’est moderne, et très chinois. Ce SUV s’inscrit dans la tendance actuelle des véhicules familiaux spacieux.

Zeekr 7X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Ce qui frappe particulièrement, c’est l’attention portée aux détails aérodynamiques. Le coefficient de traînée annoncé de 0,247 place la 7X parmi les SUV les plus aérodynamiques du marché. Cette performance est obtenue grâce à plusieurs éléments de design, comme le « bec de canard » à l’avant qui permet de réduire les turbulences, ou encore les rétroviseurs profilés.

Zeekr 7X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Zeekr 7X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Un autre élément distinctif est la calandre avant, qui intègre ce que Zeekr appelle le « Stargate« , une imposante grille lumineuse composée de 1831 LED. Ce dispositif ne se contente pas d’être esthétique, il peut également afficher des informations ou des animations.

Zeekr 7X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Zeekr 7X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

J’ai apprécié les poignées de porte affleurantes — un détail qui fait toujours son petit effet. Et que dire de cette large bande lumineuse LED à l’arrière ? Un vrai régal pour les yeux. Avec ses 4,82 m de long, 1,93 m de large et 1,66 m de haut, ce SUV ne passe pas inaperçu, croyez-moi. Il est plus long qu’un Model Y.

Zeekr 7X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’habitacle est dominé par un large écran tactile central de 16 pouces et un tableau de bord numérique de 13,02 pouces, tous deux utilisant la technologie Mini-LED pour une meilleure qualité d’affichage.

Zeekr 7X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Zeekr 7X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’ambiance intérieure est personnalisable grâce à un éclairage d’ambiance à LED qui s’étend sur près de 4,7 mètres.

Zeekr 7X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Un élément particulièrement innovant est le siège enfant intégré avec airbag actif, une première mondiale selon Zeekr. Cette fonctionnalité pourrait être un argument de poids pour les familles (et ça me parle).

Zeekr 7X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Si l’interface semble intuitive au premier abord, ce n’est une surprise. La Zeekr 007 nous avait laissé le même sentiment. Zeekr promet des mises à jour over-the-air et une connectivité avancée, des fonctionnalités devenues incontournables sur ce segment.

Zeekr 7X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Tout est fluide et très complet, y compris ce qui fait le succès chez Tesla : le mode chien, par exemple, ou le mode camping.

Parlons performances

Zeekr annonce des chiffres alléchants pour la version haut de gamme : 646 chevaux et une accélération de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Des performances qui, si elles se confirment sur la route, placeraient la 7X parmi les SUV électriques les plus dynamiques du marché.

La marque avance une autonomie CLTC de 780 km pour la version équipée de la batterie de 100 kWh. Il convient cependant de relativiser ce chiffre, le cycle CLTC chinois étant connu pour être plus optimiste que le WLTP européen. Une estimation plus réaliste situerait l’autonomie WLTP aux alentours de 600-650 km, ce qui reste néanmoins très compétitif.

Moins cher que le Model Y

Sur le marché chinois, la Zeekr 7X est proposée à partir de 229 900 yuans (environ 32 500 euros), soit un tarif inférieur à celui du Tesla Model Y en Chine. Cette stratégie de prix agressive semble porter ses fruits, puisque Zeekr annonce avoir reçu plus de 58 000 précommandes en seulement 20 jours. Il faut cependant garder à l’esprit que ce prix ne sera probablement pas transposable tel quel sur le marché européen, où il faudra compter avec les coûts d’importation et les taxes locales.

Pour aller plus loin

Recharge en 10 minutes, prix canon et équipements farfelus : le Zeekr 7X livre ses derniers secrets

Rappelons que Zeekr est une marque du groupe Geely, géant de l’automobile chinoise qui possède également Volvo et Lotus. Créée en 2021, Zeekr vise à se positionner sur le segment premium des véhicules électriques, en concurrence directe avec Tesla et les constructeurs européens haut de gamme.

Zeekr prévoit de lancer la 7X sur le marché européen d’ici un an. Comme vous pouvez le constater, ce SUV présente sur le papier des arguments solides pour bousculer le marché des SUV électriques. Ce qui nous embête, c’est le surcoût de son importation en Europe, avec les récents droits de douane qui ont augmenté. Pas sûr que ce Zeekr 7X puisse être si compétitif que ça chez nous. Mais Zeekr a certainement prévu ça : elle envisagerait de produire ses voitures dans les usines européennes de Volvo.

Pour aller plus loin

Zeekr 007 : nous avons vu l’alternative chinoise aux Tesla Model 3 et Xiaomi SU7