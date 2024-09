Zeekr 007 : nous avons vu l’alternative chinoise aux Tesla Model 3 et Xiaomi SU7

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Lors d’un voyage en Chine, nous avons eu l’opportunité de découvrir la Zeekr 007, une berline électrique qui fait beaucoup parler d’elle. Il faut dire qu’elle se frotte à la Xiaomi SU7 et à la Tesla Model 3.

Après une visite de l’usine semi-automatisée du groupe Geely (Zeekr, Volvo, Lynk&Co, Lotus…) près de Shanghai, j’ai pu examiner de près ce véhicule dans le flagship store de la marque à Shanghai. Et croyez-moi, cette voiture a de quoi faire tourner les têtes !

Lancée en décembre 2023, la Zeekr 007 (oui, comme James Bond) est une berline de luxe qui se positionne comme une rivale directe du Xiaomi SU7 et du Tesla Model 3. Mais attention, ne vous fiez pas au terme « luxe » : en Chine, cette berline se vend à environ 30 000 euros. Bon, si elle arrive un jour en France (l’arrivée de Zeekr est envisagée pour 2025), il faudra probablement doubler la mise. Mais même à ce prix-là, elle reste intéressante.

Un design qui en jette

Dès le premier regard, la Zeekr 007 impressionne. Son apparence est à la fois sportive et musclée, disponible en noir ou en jaune.

Contrairement aux autres modèles Zeekr, elle ne possède pas les emblématiques feux de jour séparés de la marque. À la place, elle arbore la lumière interactive Zeekr Stargate de 90 pouces, capable de projeter des images et du texte personnalisables avec une luminosité de 10 000 nits.

Pour améliorer l’aérodynamisme, Zeekr a fait le choix de supprimer les poignées de porte. Enfin… les poignées de porte sont inversées. C’est perturbant au début.

La calandre avant, bien que discrète, est encadrée par des phares LED ultra-fins qui donnent à la voiture un regard perçant et futuriste. Le profil latéral est particulièrement élégant, avec une ligne de toit qui plonge doucement vers l’arrière, rappelant les coupés 4 portes.

Un point particulièrement intéressant est le traitement des vitres latérales. Zeekr a opté pour un encadrement minimal, ce qui donne l’impression d’une surface vitrée continue. Cette astuce de design non seulement améliore l’esthétique, mais contribue également à réduire le bruit du vent à grande vitesse.

À l’arrière, un design de feux continus vient parfaire l’allure générale. On sent bien la patte de Stefan Sielaff, l’ancien designer d’Audi et de Bentley, qui a supervisé la conception de la 007.

Un intérieur qui respire le luxe

Monter à bord de la Zeekr 007 , c’est entrer dans un autre monde quand on a l’habitude de nos voitures occidentales. Les portes s’ouvrent électroniquement d’une simple pression sur un bouton du montant B.

L’habitacle est fait de cuir Nappa et de daim, avec un siège conducteur qui offre le chauffage, la ventilation et le massage. On peut aussi régler les appuis latéraux.

L’écran central OLED de 15 pouces et l’AR-HUD de 35,5 pouces, alimentés par un processeur Qualcomm Snapdragon 8295, ce qui promet une expérience utilisateur digne des meilleures tablettes.

Le système audio, quant à lui, dispose de 21 haut-parleurs. Il est signé par la marque Zeekr Sound, il faudra voir ce que cela vaut.

Les passagers arrière ne sont pas en reste, avec un espace généreux pour la tête et les genoux. Le support dorsal est même réglable électroniquement.

Les espaces de rangement de la Zeekr 007 sont assez classiques. À l’arrière, le coffre principal offre un volume de 462 litres, ce qui est dans la moyenne pour une berline électrique de cette catégorie.

Bien que ce ne soit pas le plus grand de sa classe (la Tesla Model 3, par exemple, propose 542 litres), je l’ai trouvé assez petit, mais il sera amplement suffisant pour les besoins quotidiens et les voyages en famille.

À l’avant, un « frunk » (contraction de « front trunk ») de taille modeste, mais pratique permet de ranger les câbles de recharge et d’autres petits objets.

Une technologie bien avancée

La Zeekr 007 ne lésine pas sur la technologie embarquée. L’infodivertissement est réactif et complet, même si, comme Tesla, Zeekr a fait l’impasse sur Apple CarPlay et Android Auto dans sa version chinoise (ce qui ne sera peut-être pas le cas en Europe). Toutes les applications nécessaires sont intégrées et gérées par la connectivité 5G.

L’écran numérique de 13 pouces devant le conducteur est complété par un impressionnant affichage tête haute en réalité augmentée de 35,5 pouces. De quoi garder les yeux sur la route tout en profitant des informations essentielles.

Côté conduite autonome, la Zeekr 007 est bien équipée. Les versions standard disposent d’une puce Nvidia Orin-X et d’une batterie de caméras et de capteurs pour le régulateur de vitesse adaptatif et le changement de voie automatique sur autoroute. Les variantes « intelligentes » vont encore plus loin avec deux puces Orin-X et un Lidar. J’avoue ne pas m’habituer, pour le moment, à l’intégration du Lidar… que je trouve disgracieux.

Parlons un peu de ce qui fait vraiment la différence sur une voiture électrique : l’autonomie. La Zeekr 007 propose deux options de batteries : une batterie LFP de 75 kWh développée en interne (616 km d’autonomie CTLC) et une batterie NMC de 100 kWh fournie par CATL (jusqu’à 870 km d’autonomie CTLC pour les versions à moteur unique).

C’est tout simplement impressionnant et cela place la 007 parmi les meilleures de sa catégorie en termes d’autonomie. Mais attention, ici on parle du cycle CLTC, c’est un peu moins en cycle WLTP évidemment.

Côté performances, toutes les versions sont équipées d’un moteur arrière de 310 kW/440 Nm. Les versions à double moteur y ajoutent un moteur avant de 165 kW/270 Nm, pour une puissance totale de 475 kW/710 Nm. De quoi rivaliser avec les meilleures sportives du marché !