« Avoir une Tesla est à la mode et cool » : ce qui disait le patron de Xiaomi d’Elon Musk… en 2013

Un ancien post publié sur le site de Xiaomi en 2013 refait surface. On y découvre la rencontre de son patron Lei Jun avec le dirigeant de Tesla, Elon Musk. Un épisode qui a sans doute eu un impact important dans la stratégie du constructeur chinois pour concevoir sa première voiture électrique, la SU7.

Avec l’arrivée de la Model S en 2013, sa première voiture électrique entièrement conçue en interne, Tesla fit office de pionnier de cette industrie. Certes, d’autres constructeurs avaient déjà tenté leur chance, mais de manière un peu plus timide et confidentielle. Si le constructeur est passé par des périodes difficiles, il est aujourd’hui le numéro 1 mondial du secteur, et a su inonder le marché avec des autos zéro-émission (à l’échappement).

Une rencontre décisive

Mais voilà que l’entreprise est de plus en plus chahutée par les marques chinoises, à commencer par BYD, en passe de prendre sa place. Mais ce n’est pas tout, car plusieurs autres constructeurs sont également bien décidés à grappiller le plus de clients possibles et à doubler la firme d’Elon Musk. À tel point que même les entreprises de la tech s’y mettent, comme Huawei et Xiaomi. Cette dernière vient en effet tout juste de lever le voile sur sa première voiture électrique.

Il s’agit de la SU7, une berline haut de gamme et très prometteuse qui rivalise avec la Tesla Model S ainsi que la BYD Seal. Et il semblerait que l’arrivée du géant chinois de la tech sur le marché de la voiture électrique ne soit pas dû au hasard, bien au contraire. Une rencontre entre son dirigeant, Lei Jun et Elon Musk, patron de Tesla pourrait même avoir été déterminante dans la stratégie de Xiaomi.

C’est en tout cas ce que laisse penser un post publié sur le site de l’entreprise chinoise en 2013. Si ce dernier a depuis été supprimé, le site The EV Universe a pu mettre la main dessus et l’a de nouveau partagé en ligne. Et à la lumière du lancement de la SU7, ce texte prend aujourd’hui un nouveau sens. Et il laisse penser que cette rencontre a eu un impact important dans l’avenir de Xiaomi, qui est désormais prêt à inonder le marché automobile avec sa voiture.

Le PDG de la forme chinoise a eu l’opportunité de rencontrer Elon Musk à deux reprises lors de voyages aux États-Unis. À l’époque, l’homme d’affaires asiatiques n’avait pas d’ambitions autres que d’échanger avec son homologue américain, de manière presque informelle. Et pour cause, Lei Jun affirmait être très curieux au sujet de Tesla et montrait son admiration pour le constructeur, qui venait de lancer sa berline électrique.

Une grande inspiration

Il a notamment eu l’occasion de prendre le volant de cette dernière, le temps d’un essai qui a sans doute tout changé. En effet, le patron de Xiaomi a notamment apprécié l’immense écran tactile de la Model S, qui a sans doute inspiré celui de la nouvelle SU7. Par ailleurs, Lei Jun a aussi souligné la connectivité des voitures de la marque américaine, et tous ses aspects ultra-technologiques. Autant d’éléments que l’on retrouve dans la berline chinoise.

Un peu plus loin dans l’article, l’homme d’affaires venu de l’Empire du Milieu explique que les performances de la Model S ont aussi un impact sur son succès. Pour mémoire, la SU7 réalise le 0 à 100 km/h en 2,78 secondes, alors que son moteur sera capable de développer jusqu’à 578 chevaux pour un couple maximal de 635 Nm. Comme Tesla, Lei Jun veut cibler le segment des sportives avec sa nouvelle arrivante, qui chasse aussi sur les terres de la Nio ET7.

Par ailleurs, le patron de Xiaomi avait également souligné le prix élevé des batteries, alors que l’on sait que ces dernières représentent environ 40 % du coût total d’une voiture électrique. Au fil des années, et avec la baisse du cours du lithium, les accumulateurs coûtent désormais moins cher, ce qui permet de réduire le prix des autos. Cela devrait également profiter à la SU7, qui opte pour des cellules LFP (lithium – fer – phosphate) moins onéreuses que le NMC (nickel – manganèse – cobalt). Mais le tarif de la berline n’est pas encore connu, même si le patron de Xiaomi a donné un fort indice.

Enfin, Lei Jun avait également souligné que si les voitures de Tesla ne sont pas forcément les plus belles, elles sont conçues pour optimiser l’expérience du conducteur. Par ailleurs, le patron chinois salue également l’influence de la marque sur les clients, puisque cette dernière a su s’imposer comme étant tendance sans faire la moindre publicité. Une stratégie dont la firme asiatique, qui prévoit des autos à très grande autonomie, pourrait s’inspirer. Et cela semble d’ailleurs avoir commencé, quand on voit à quel point la SU7 fait parler d’elle…