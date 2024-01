Xiaomi SU7 : on sait combien devrait coûter cette fascinante voiture électrique

La présentation de la SU7, la première voiture électrique de Xiaomi, nous a largement occupé la fin d'année 2023. Si beaucoup de chiffres ont été communiqués, aucune estimation tarifaire n'avait jusqu'à présent filtré. Le patron de la marque s'est toutefois permis de nous donner un indice...

Ce fut une des grandes actualités de la semaine dernière : Xiaomi se lance dans la voiture électrique ! Avec cette SU7, le géant chinois a d’ailleurs mis les petits plats dans les grands, avec des moteurs hyper performants, des batteries (et des autonomies) XXL, un OS de première qualité et même un aérodynamisme incroyablement soigné.

Restait un point totalement inconnu : ses tarifs. Un élément qui commence à se concrétiser puisque Lei Jun, le CEO de la marque, s’est laissé à quelques confidences sur Weibo, le réseau social chinois. Il faudrait ainsi compter sur un premier prix aux alentours de 500 000 yuans, soit environ 64 000 euros.

Un rapport qualité/prix manifestement bien placé

« Dans les 500 000 [yuans], y a-t-il des rivaux ? », s’est-il permis d’ajouter. Lei Jun a plutôt raison puisque, pour ce prix, vous aurez une belle berline dotée d’un moteur « V6 » maison (rien à voir avec le moteur thermique) de 299 ch et 400 Nm de couple, capable de passer de 0 à 100 km/h en 5,28 s.

Quant à la batterie, il s’agira d’une LFP (lithium-fer-phosphate) de 73,6 kWh, de quoi lui offrir jusqu’à 668 km d’autonomie selon la norme chinoise CLTC. Attention à ce dernier chiffre, puisque cette dernière est plus optimiste que son équivalente WLTP européen — en convertissant, il faudrait compter environ 600 km, un score tout de même respectable.

La concurrence larguée ?

500 000 yuans pour ce genre de voiture, c’est finalement assez peu, surtout comparé à la concurrence. La Tesla Model S est un peu hors catégorie, puisqu’elle n’est proposée qu’avec une batterie beaucoup plus grosse d’environ 100 kWh.

Elle se retrouve donc plus chère (698 000 yuans, soit 89 500 euros environ), mais elle est également plus performante (3,2 s de 0 à 100 km/h) et logiquement plus endurante (715 km CLTC avec les plus grandes jantes, soit environ 800 km avec les plus petites roues).

La comparaison est toutefois beaucoup plus cruelle pour le Porsche Taycan. La berline de sport allemande est disponible avec une batterie de 71 kWh brut, une capacité assez proche de celle de la Xiaomi, mais ne propose qu’une autonomie de 430 km CLTC, soit 240 km de moins ! Une autonomie calculée avec des jantes de 21 pouces ; on estime que passer en 19 pouces ferait progresser l’autonomie aux alentours des 460 km CLTC.

Pire encore, les performances sont quasiment identiques, avec un 0 à 100 km/h effectué en 5,4 s, mais la Porsche se retrouve bien, bien plus chère : à partir de 898 000 yuans, soit 115 000 euros environ. Dur.

Attention aux prix en yuans

Précisons pour la Tesla et la Porsche que ces tarifs sont moins compétitifs, car il s’agit de modèles importés et non produits sur place : une taxe est donc incluse dans le tarif client. De même, si jamais la SU7 arrivait un jour en France, elle vaudrait bien plus cher. C’est effectivement connu et vérifié, les modèles chinois sont plus onéreux une fois en Europe, avec des prix qui doublent parfois par rapport aux tarifs locaux.

Pour trouver une voiture à la hauteur de la Xiaomi SU7, il faut se tourner vers une autre nouveauté locale : la Zeekr 007. Cette nouvelle berline électrique est en effet disponible dès 209 900 yuans (± 29 250 euros) avec une batterie de 75,6 kWh, une autonomie de 688 km CLTC et une accélération de 0 à 100 km/h en 5,6 s. Le match s’annonce passionnant !