Voici l’impressionnante voiture électrique de Xiaomi avec ses technologies qui font mieux que Tesla

Après plusieurs semaines de rumeurs, voilà que la nouvelle Xiaomi SU7 est enfin officiellement présentée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette voiture électrique a toutes les cartes en mains pour faire trembler Tesla, avec ses nombreuses technologies très prometteuses. Autonomie XXL, recharge rapide, système d'infodivertissement digne d'un smartphone. Voici toutes les nouveautés.

Cela faisait un petit bout de temps déjà que l’on savait que Xiaomi travaillait sur la création de sa propre voiture électrique, au contraire de Huawei qui a préféré s’associer à d’autres constructeurs. Et après la fuite de quelques images sur le net, la firme chinoise a décidé de sortir du silence et de lever officiellement le voile sur sa nouvelle berline.

Plusieurs déclinaisons au catalogue

Cette dernière porte le nom de SU7 et vient tout juste d’être présentée au grand public, à l’occasion d’une conférence organisée par Lei Jung, le patron de la marque. Ce dernier a d’ailleurs donné de sa personne dans le développement de cette première voiture, en conduisant pas moins de 150 autos différentes afin de concevoir un modèle ultra-compétitif. Et le pari semble avoir été réussi avec cette nouvelle arrivante, qui fait le plein de technologies.

Parmi elles, le moteur. Trois versions seront proposées, à savoir HyperEngine V6, V6s et HyperEngine V8. Le premier revendique 299 chevaux et 400 Nm de couple, tandis que le second atteint les 374 chevaux et les 500 Nm. Enfin, le troisième développe pas moins de 578 chevaux pour un couple maximal de 635 Nm et un incroyable rendement de 89,11 %.

Le 0 à 100 km/h est quant à lui réalisé en seulement 2,78 secondes. À titre de comparaison, la Tesla Model S Plaid demande 2,1 secondes pour réaliser le même exercice avec 1 020 ch. La nouvelle Xiaomi SU7 est dotée d’une batterie CTB (cell-to-body), ce qui signifie que les cellules LFP (lithium-fer-phosphate) sont intégrées au châssis. Ce qui permet de gagner de la place et de rigidifier le châssis, mais qui peut poser problème en cas d’accident, même léger.

Deux capacités seront proposées, à savoir 73,6 et 101 kWh, offrant une autonomie comprise entre 668 et 800 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui correspond à environ 600 et 710 kilomètres WLTP. En revanche, la puissance qui peut être encaissée par l’accumulateur n’a pas encore été dévoilée, de même que le temps de charge.

Le coefficient de trainée aérodynamique (Cx) est de seulement 0,195, ce qui permet d’abaisser la consommation (pas encore annoncée).

Cependant, ce dernier devrait être assez réduit, puisque la berline est équipée d’une architecture 800 volts, comme la Porsche Taycan et la Kia EV6. De quoi récupérer, selon Xiaomi, 220 km d’autonomie en 5 minutes et 510 km d’autonomie en 15 minutes. C’est presque un record, mais la future Nio ET9 fait mieux, avec 255 km d’autonomie récupérée en 5 minutes. À titre de comparaison, Tesla se contente d’environ 280 km en 15 minutes.

Un concentré de technologie

Le site AutoHome indique que la plateforme de la voiture pourra également embarquer un accumulateur allant jusqu’à 150 kWh, lui permettant de se rapprocher de son rival Nio, qui vient de battre un record d’autonomie. Cette version pourrait ainsi parcourir jusqu’à 1 260 kilomètres en une seule charge, selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 1 100 kilomètres WLTP.

À noter que la voiture repose sur la plateforme Modena, entièrement conçue par la marque, comme elle l’explique sur son compte X. Cette dernière est également dotée d’une pompe à chaleur, qui permet d’optimiser l’autonomie, notamment lorsqu’il fait très chaud ou très froid. Comme chez Tesla, le châssis de la berline électrique est fabriqué grâce à la méthode de l’Hypercasting, qui utilise moins de pièces que la solution classique.

Ce qui permet également de réduire les coûts de production. Mais cela se fait néanmoins au détriment du prix des réparations, qui devrait être plus élevé. Mais c’est l’une des conditions pour afficher un tarif abordable pour les clients et espérer faire de l’ombre à la concurrence. Cependant, la nouvelle SU7 ne lésine pas sur les technologies, bien au contraire. En effet, elle se dote notamment de la conduite autonome Xiaomi Pilot, assurée par deux puces NVDIA DRIVE Orin, ainsi qu’une armée de radars et autres caméras.

Comme les Volvo EX90 et autres Nio ET7, la berline est également équipée d’un capteur LiDAR sur son toit. Et contrairement à l’Autopilot de Tesla, la voiture pourra aussi circuler en ville sans intervention du conducteur, à condition que la législation l’autorise. Ce qui n’est pour le moment pas le cas en Europe ni même aux États-Unis.

Tout le confort nécessaire

Xiaomi a également publié quelques photos officielles du poste de conduite de sa nouvelle création. On découvre alors une présentation très moderne, avec un combiné numérique de 7,1 pouces et un grand écran central de 16,1 pouces qui sera compatible avec Apple CarPay et Android Auto. Le conducteur profitera aussi d’un affichage tête-haute de 56 pouces en réalité augmentée, tandis que les passagers à l’arrière auront le droit à des tablettes tactiles sur le dossier des sièges.

Le système d’infodivertissement est conçu par Xiaomi et prend le nom d’HyperOS, tandis qu’il fonctionne grâce à la puce Snapdragon 8295 et est compatible avec les mises à jour OTA à distance. Concernant l’habitabilité, il faudra encore faire preuve d’un peu de patience avant de connaître la taille du coffre de la berline. L’espace à bord devrait cependant être généreux, grâce à un empattement de trois mètres de long.

Il ne reste désormais plus qu’à patienter pour en savoir plus sur la date de lancement de cette nouvelle arrivante, qui chassera sur les terres des Tesla Model S, BYD Seal et autres Nio ET7. Son prix n’a pas non plus été dévoilé pour le moment, mais nul doute qu’il devrait être assez salé, surtout si cette SU7 fait un jour la route jusqu’en Europe. Ce qui n’est pas à exclure, bien évidemment.