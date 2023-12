Pour faire mieux que Tesla, le patron de Xiaomi a conduit plus de 150 voitures

Bien décidé à se faire une place sur le marché avec ses voitures électriques, le patron de Xiaomi a eu une idée étonnante. L'homme d'affaires a conduit pas moins de 150 modèles de voitures, afin de mieux comprendre les attentes des clients et de découvrir les atouts des véhicules déjà commercialisés.

Depuis quelques années, de plus en plus de constructeurs chinois voient le jour et ont a coeur de s’offrir une belle place au soleil sur un marché très concurrentiel. Certains s’en sortent très bien, comme BYD ou encore MG, quand d’autres s’y sont cassés les dents, à l’image de Byton, qui a fait faillite en 2023.

De grandes ambitions

Forcément, les success-stories donnent des idées à d’autres marques, et même à certaines entreprises qui n’ont normalement rien à voir avec le monde de l’automobile. C’est par exemple le cas de Huawei, qui s’est associé avec plusieurs constructeurs afin de se lancer sur le marché des voitures électriques. Mais on pense également à Xiaomi, qui a pour projet de lancer sa propre auto depuis plusieurs années déjà. Mais voilà que celui-ci est peu à peu en train de se concrétiser.

Il y a quelques jours, une série de photos officielles de la future SU7 ont été dévoilées sur le net. Mais il faudra encore faire preuve d’un peu de patience avant la révélation officielle, comme l’explique le site chinois CNEVPost. Car le constructeur basé à Pékin ne veut pas se précipiter et faire n’importe quoi, bien au contraire. Et son patron Lei Jun a même donné de sa personne pour garantir son succès.

Comment ? En prenant le volant des voitures concurrentes, bien sûr. Si cela est courant dans l’industrie automobile, il est cependant rare que ce soit le CEO qui s’y colle, puisque c’est généralement le travail des ingénieurs. On se rappelle d’ailleurs de ceux de Toyota qui avaient salué la conception de la Tesla Model Y quelques mois plus tôt. Et le patron de Xiaomi n’a pas fait les choses à moitié, au contraire. C’est ce qu’explique un autre article de CNEVPost.

Et pour cause, le dirigeant s’était fixé un objectif ambitieux : conduire 100 voitures différentes, afin de mieux connaître leurs forces et leurs atouts. Mais aussi mieux cibler les attentes des automobilistes afin de créer un modèle idéal répondant à ces derniers. Mais Lei Jun semble finalement s’être pris au jeu et a même largement dépassé ses ambitions initiales.

Tesla et Porsche comme exemples

En effet, l’homme d’affaires de 54 ans aurait finalement pris le volant de 150 voitures, sans que la liste des modèles n’ait été divulguée. On suppose cependant que des Porsche ont fait partie de la flotte, puisque Lei Jun explique que le constructeur a toujours été un modèle dans ce domaine. Ce dernier évoque également Tesla, encore le numéro 1 mondial de l’électrique, mais peut-être plus pour longtemps.

Il indique firme d’Elon Musk a su prendre la place de leader dans le domaine de la voiture électrique intelligente, transformant l’automobile en « terminal informatique mobile« . De quoi donner des idées à Xiaomi ? Sans aucun doute, alors que la firme a à cœur de concurrencer l’entreprise américaine, qui devrait battre son record de ventes cette année. Reste désormais à savoir ce que nous prépare la firme avec sa SU7.

Cette dernière prépare tout doucement son lancement, mais ne serait pas encore totalement prête. Ainsi, et comme l’indique le site chinois, les prix ne seraient pas encore tout à fait finalisés, mais la berline adopterait un positionnement assez haut de gamme. Selon Lei Jun, cette dernière serait une « bête de performances », alors que trois versions sont prévues, à savoir SU7, SU7 Pro, and SU7 Max.

La variante la plus puissante embarquera deux moteurs, un de 299 chevaux à l’avant et un de 373 chevaux à l’arrière. Deux batteries seront aussi proposées, avec une capacité de 73,6 et 101 kWh, pour une autonomie allant jusqu’à 628 et 800 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, soit 550 et 710 kilomètres WLTP. De quoi rivaliser de loin avec la Nio ET7, qui reste encore devant et qui vient de battre un record.

On devrait en savoir plus le 28 décembre 2023, puisque Xiaomi va annoncer quelques informations sur ses futures voitures électriques.