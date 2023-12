Voici les premières photos officielles de l’incroyable voiture électrique de Xiaomi

Quelques jours après s'être montrée via une fuite, la nouvelle Xiaomi SU7 dévoile de nouvelles informations à son sujet. La berline électrique devrait aller chasser sur les terres de la Tesla Model S ainsi que de la Porsche Taycan.

Si vous êtes un fidèle lecteur de Survoltés, vous savez que de plus en plus de constructeurs chinois se lancent sur le marché. MG, Nio, Xpeng ou encore BYD, pour ne citer qu’eux, mais ils sont encore plus nombreux. Une invasion qui inspire même les entreprises spécialisées dans la tech, qui veulent aussi tenter leur chance et avoir leur part du gâteau.

Une berline désirable

C’est par exemple le cas de Sony mais également de Huawei, dont les voitures électriques pourraient finir par arriver en Europe. Mais ce n’est pas tout, car depuis quelques mois, c’est aussi Xiaomi qui fait parler de lui. À vrai dire, le projet de lancer sa propre voiture électrique lui trottait depuis longtemps dans la tête, et c’est désormais quasiment chose faite.

En effet, si elle n’est pas encore officiellement commercialisée, la nouvelle SU7 semble déjà presque prête. En novembre dernier, la berline électrique s’était déjà laissée entrevoir, dévoilant alors son design que certains décrivent comme inspirés de la Porsche Taycan. Mais il s’agissait de photos dévoilées à la suite d’une fuite, sans l’accord du constructeur chinois.

Ce dernier a donc décidé de publier lui-même quelques photos officielles, relayées par le site chinois ItHome. L’occasion de voir la voiture sous de nouveaux angles, et surtout de découvrir ce qui devrait être la version Founder’s Edition. S’il faudra patienter avant de connaître toute la gamme et la dotation, cette dernière semble se distinguer par un petit aileron à l’arrière, ainsi que d’étriers de freins jaunes.

En revanche, la face avant demeure strictement inchangée, de même que les flancs, sans aucun élément aérodynamique supplémentaire par rapport à la version de base. Pour l’heure, le constructeur n’a pas donné d’information sur le Cx (coefficient de trainée) de la SU7, qui affiche une longueur de 5,0 mètres pour 1,96 mètre de large et 1,44 mètre de haut.

Plus d’infos à venir

L’empattement de la berline électrique, qui rivalisera aussi avec la BYD Seal est annoncé à trois mètres de long, mais le constructeur chinois ne montre pas encore son poste de conduite. Nul doute que ce dernier devrait faire la part belle aux écrans, tandis qu’il n’est pas à exclure que ce soit Xiaomi qui se charge également de la partie logicielle, qui reste son domaine de prédilection. Mais cela reste encore à confirmer.

Comme nous l’avions déjà évoqué, la nouvelle SU7 se déclinera en trois versions, à savoir SU7, SU7 Pro, and SU7 Max, en plus de la variante Founder’s Edition. Deux batteries seront alors disponibles, avec une capacité de 73,6 et 101 kWh. Ce qui est très élevé et pas forcément pertinent. Toutefois, l’autonomie devrait être généreuse, puisqu’elle sera comprise entre 628 et 800 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, soit 550 et 710 kilomètres WLTP en Europe environ.

Pas de quoi battre la nouvelle Nio ET7, qui vient récemment de battre un record avec plus de 1 000 kilomètres en une seule charge, mais c’est déjà très honorable. À noter que la petite batterie fera appel à la technologie LFP (lithium – fer – phosphate) qui possède l’avantage de coûter moins cher. La version supérieure utilisera la conception NMC (nickel – manganèse – cobalt) fournie par CATL sur les finitions Pro et Max.

xiaomi car on the road. #misu7 #micar pic.twitter.com/yN3t3v5NuR — Allen He (He Ling) (@heling1682002) December 18, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

L’entrée de gamme sera dotée d’un seul moteur de 220 kW, soit 299 chevaux tandis que les deux autres déclinaisons en auront un sur chaque essieu avec respectivement 220 et 275 kW. Ce qui correspond à 299 et 373 chevaux. En revanche, pas un mot sur le temps de charge ni la puissance, mais nous devrions en savoir plus lors de la conférence qui sera organisée le 28 décembre prochain par la marque.