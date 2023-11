Voici la première voiture électrique de Xiaomi, et elle est magnifique

Un ministère chinois a révélé des images et des détails techniques concernant les prochains modèles de voitures électriques du géant chinois Xiaomi Motors : les SU7, SU7 Pro et SU7 Max. Voici tout ce que l'on sait à leur sujet.

Vous l’avez certainement remarqué, dans le monde de l’auto, ça bouge pas mal avec l’arrivée des géants de la tech sur la voiture électrique. Des noms comme Baidu, Huawei, Sony et Xiaomi s’y mettent. On savait déjà que Xiaomi voulait faire des voitures électriques depuis 2021. L’entreprise chinoise, connu pour ses téléphones et autres appareils connectés, entre aussi dans la danse. Mais jusqu’à récemment, on n’avait pas beaucoup d’informations officielles.

Voici les SU7

Grâce à un des ministères chinois, pour des raisons d’homologation, on sait désormais que le spécialiste des produits technologiques chinois va dévoiler ses premiers modèles : les Xiaomi Motors SU7, SU7 Pro et SU7 Max.

Les photos publiées montrent un look moderne avec des lignes fluides, un style fastback et des feux arrière traversants. L’identité de la marque est clairement affichée avec le logo Xiaomi, présent à plusieurs endroits sur le véhicule.

Xiaomi semble accorder une grande importance à la personnalisation, en proposant diverses options : logos d’ailes latérales, pare-brise de différents styles, LiDAR, jantes variées, et même des étriers peints.

Une édition spéciale Founder’s Edition serait également prévue, indiquée par un marquage spécifique sur les ailes latérales et le pare-brise arrière. Certains modèles seront équipés d’un aileron arrière actif (comme sur une Porsche Taycan), une caractéristique plutôt rare dans l’industrie.

En termes de dimensions, les modèles SU7 (4997 mm x 1963 mm x 1455 mm), SU7 Pro et SU7 Max présentent des dimensions impressionnantes, avec une longueur de près de 5 mètres et un empattement de 3 mètres. La différence principale réside dans leur hauteur et leur configuration de batterie.

Les performances seront au rendez-vous

D’après les documents publiés, la Xiaomi Motors SU7 sera équipée d’une batterie au LFP (lithium fer phosphate provenant) de Xiangyang Fudi Battery Co., Ltd., avec un moteur d’une puissance de 220 kW (299 ch) et une vitesse maximale de 210 km/h. Le modèle SU7 Max va encore plus loin avec une batterie NMC de CATL et deux moteurs, avant et arrière (220 kW et 275 kW soit 299 et 373 ch), permettant d’atteindre une vitesse maximale de 265 km/h.

Il se murmure que la batterie serait dotée d’une capacité de 100 kWh, avec une autonomie d’environ 800 km sur le cycle d’homologation mixte CLTC chinois. Plus optimiste que notre cycle WLTP européen. Si la voiture arrive un jour en Europe, il faudrait plutôt tabler sur environ 720 km d’autonomie.

Le lancement de la première voiture électrique de Xiaomi est toujours prévu pour 2024. Bien que des détails restent encore à découvrir, l’entrée de Xiaomi dans le monde de l’automobile électrique promet d’être un événement marquant, tant pour l’entreprise que pour l’industrie automobile mondiale.

On devrait en savoir plus à partir de vendredi 17 novembre, à l’occasion de l’ouverture du salon de l’automobile de Guangzhou.

