Xiaomi MS11 : voici les premières images de la voiture électrique et elle ne ressemble pas à un smartphone

La première voiture électrique du géant chinois Xiaomi est attendue depuis de nombreux mois maintenant. Celle-ci pourrait être bientôt dévoilée, puisque les premiers rendus 3D viennent d'être publiés sur Internet. Et ils ont été authentifiés par Xiaomi.

Avec l’avènement de la voiture électrique, de nouvelles entreprises se lancent sur le segment de l’automobile. On pense bien sûr à Tesla, mais on peut également citer le groupe chinois Baidu, Apple avec son Apple Car, Sony avec son Afeela et bien sûr Xiaomi. Le groupe chinois spécialiste des produits de nouvelles technologies a confirmé être en train de concevoir sa première voiture électrique. On le sait depuis 2021. Entre-temps, quelques rumeurs ont fait surface, comme la batterie utilisée, qui pourrait permettre 1 000 km d’autonomie, ou encore la volonté de commercialiser quatre modèles différents à terme.

Le premier modèle serait la Xiaomi MS11 comme on peut le voir sur les photos publiées par les médias chinois et notamment IT Home. Ces photos proviennent d’une fuite, comme l’a précisé Wang Hua, chargé des relations presse du groupe chinois. Plus précisément, l’homme indique que la fuite provient d’un fournisseur, qui détient des documents confidentiels sur le design. Mais la marque insiste sur le fait que ce design n’est pas du tout définitif.

Une voiture électrique très chinoise

Dans tous les cas, ces quelques images permettent d’apprécier la forme que prendra la future voiture électrique de Xiaomi. Nous sommes face à une berline qui ressemble beaucoup à une Nio ET7. On retrouve quelques éléments d’une Porsche Taycan ainsi que d’une Tesla Model 3. Le toit entièrement vitré et son petit côté berline coupé façon fastback apportent un peu de sportivité à l’ensemble.

On aperçoit en haut du pare-brise un LiDAR. C’est justement cela qui lui donne un petit air de Nio. Si vous n’êtes pas familier avec ce type de technologies, le LiDAR permet d’améliorer (sur le papier du moins) la conduite autonome. C’est un capteur qui vient en complément des caméras, radars et capteurs à ultrasons. Le LiDAR est censé permettre une conduite autonome de niveau 3 (c’est-à-dire sans les mains et sans être responsable en cas d’accident), mais Elon Musk n’y croit pas et mise tout sur les caméras avec les Tesla.

La première voiture électrique de Xiaomi devrait être commercialisée au courant de l’année 2024. Il faudra donc faire encore preuve d’un peu de patience avant d’en savoir plus sur cette future auto électrique. Il est fortement possible que Xiaomi fasse évoluer aussi bien le design que le nom du modèle.

