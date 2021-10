Quelles sont les meilleures voitures électriques à acheter en 2021 ?

La marche de l’histoire est inexorable et les véhicules électriques sont désormais matures : les jours des véhicules thermiques sont comptés. Reste que choisir la bonne voiture électrique n’est pas simple. Que ce soit une citadine, un SUV ou une berline, nous avons choisi les meilleures voitures électriques du moment.

Les meilleures voitures électriques en 2021

On s’en doutait depuis maintenant quelque temps, mais le temps des voitures thermiques est bel et bien compté. La Commission européenne a pour projet d’interdire leur commercialisation d’ici 2035. Et bien avant cette interdiction, le prix des moteurs classiques augmentera fortement avec en prime des interdictions à prévoir dans nombre de métropoles.

C’est donc le moment de passer à l’électrique ! Et ça tombe bien, il n’y a jamais eu autant de choix sur le marché. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons sélectionné les meilleures voitures électriques parmi les dizaines que nous avons testées.

Ce guide est relativement généraliste, si vous avez des besoins plus précis n’hésitez pas à lire ces comparatifs spécialisés :

Les meilleurs SUV et crossover électriques

La catégorie reine ! Malgré des défauts comme une aérodynamique pas optimale pour l’autonomie, ces voitures spacieuses et confortables sont celles qui connaissent la plus forte croissance en ce moment.

Tesla Model Y Le SUV de référence

Fraichement arrivé en France, le SUV compact de Tesla s’impose sans surprise comme une référence. Si son esthétique est très proche de la Model 3, l’intérieur est nettement plus spacieux et le coffre propose 854 l d’espace ! Autant de qualités qui en font une voiture familiale idéale.

Malgré son look un peu plan-plan et ses deux tonnes, la Model Y impressionne par sa puissance et surtout son confort. Certes, elle est moins over the top qu’une Model X avec son 0 à 100 en 2,6 s, mais en pratique cela ne se remarque pas vraiment (surtout si vous respectez la loi…).

Côté endurance, c’est une nouvelle fois excellent, avec 507 km pour la version grande autonomie. Une nouvelle fois, c’est la densité et la rapidité des superchargeurs qui fait la différence sur les longs trajets. Avec près de 600 stations en Europe on pourra partir en vacances sans stress.

La Tesla Model Y est probablement le meilleur SUV électrique du moment et aussi l’un des modèles les plus « raisonnables » chez Tesla du point de vue des tarifs. Comptez entre 58 000 euros et 78 000 euros selon les versions. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons vers notre essai complet de la Tesla Model Y.

Dimensions (L x l x h) : 4,75 m x 2,12 m x 1,62 m

: 4,75 m x 2,12 m x 1,62 m Coffre : 845 litres

845 litres 0 à 100 km/h : 3,7 secondes (version performance), 5 secondes (version autonomie)

3,7 secondes (version performance), 5 secondes (version autonomie) Consommation : 17 kWh/100 km

17 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Hyundai Ioniq 5 Un look iconique

Si Tesla est sans surprise la référence dans la voiture électrique, des constructeurs plus traditionnels sortent du lot, comme Hyundai. Le Coréen partage ici le même châssis que la Kia EV6, mais a choisi un look néo-rétro franchement sympathique et élégant. L’habitacle offre un volume généreux, avec un coffre de 527 litres. La planche de bord se compose de deux écrans de 12,5 pouces et propose un accès aisé aux informations et commandes.

Plusieurs motorisations sont disponibles, allant jusqu’à 306 chevaux tout à fait respectables. La conduite met plus l’accent sur le confort qu’autre chose et c’est tant mieux au vu des 2175 kg de l’engin. L’autonomie atteint quant à elle les 400 km dans nos tests, une valeur plus que respectable. La charge utilise la plateforme eGMP à 800 volts, ce qui lui permet de passer de 10 à 80 % en 18 minutes sur une borne compatible. Dommage toutefois que ces dernières soient encore peu fréquentes.

Pour en savoir plus, lisez donc notre essai de la Hyundai Ioniq 5.

Dimensions (L x l x h) : 4,63 m x 1,80 m x 1,60 m

: 4,63 m x 1,80 m x 1,60 m Coffre : 588 litres

588 litres 0 à 100 km/h : 5,2 secondes (modèle 306 chevaux)

5,2 secondes (modèle 306 chevaux) Consommation : 18,4 kWh/100 km

18,4 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Hyundai Kona Electric L'alternative à Tesla



Si ce petit SUV coréen vous rappelle quelque chose, c’est normal, il utilise la même base technique que la Kia Niro. Ce petit SUV sort du lot par son autonomie annoncée de 450 km. De quoi en faire sur le papier un bon candidat pour ceux qui veulent faire de longs trajets sans se soucier de la prochaine borne de charge. Sur la route, le Kona offre un comportement surprenant pour son format, avec un excellent compromis entre nervosité, confort et agilité.

Sans atteindre la qualité d’un Tesla, le système d’infotainment est d’excellente facture. Simple à utiliser, il est aussi compatible Carplay et Android Auto. Parmi les quelques reproches que l’on pourra lui faire, on notera un coffre un peu petit et des tarifs relativement élevés. Malgré cela, c’est l’un des très bons choix de sa catégorie.

On vous en parle plus en détail dans notre essai de la Hyundai Kona Electric.

Dimensions (L x l x h) : 4,18 m x 1,80 m x 1,57 m

: 4,18 m x 1,80 m x 1,57 m Coffre : 332 litres

332 litres 0 à 100 km/h : 9,9 secondes

9,9 secondes Consommation : 12,61 kWh/100 km

12,61 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km

Pour aller plus loin

Au-delà des modèles cités ci-dessus, voici quelques autres qui ont retenu notre attention :

Les meilleures citadines électriques

On a beau fantasmer sur les SUV et les berlines, leur gabarit les rend assez peu adaptées à une utilisation urbaine. Cela tombe bien puisqu’il existe une offre généreuse d’excellentes citadines électriques qui s’accommodent bien plus aisément aux villes européennes que des gros SUV.

Renault ZOE La citadine de choix

8 /10 Fiche produit Voir le test 0 ¤ Finitions soignées

Bon comportement routier

Idéale pour la ville

C’est la voiture électrique la plus vendue de l’hexagone et à raison ! Cette citadine a en effet tout ce qu’il faut pour satisfaire celui qui veut basculer vers l’électrique sans se ruiner. Cette seconde génération a le droit à des améliorations notables de la finition, en particulier dans l’habitacle. Vendue comme une 5 places, elle n’accueillera confortablement que 4 personnes.

Une fois sur la route nous sommes agréablement surpris par son comportement. Côté autonomie, il faut compter 360 km, largement assez pour un usage urbain. Dommage cependant que la charge soit limitée à 50 kW là où la concurrence monte généralement à 100 kW.

Sans être révolutionnaire, la Zoé s’impose pour nous comme la citadine de choix. On vous en dit plus dans notre essai de la Renault Zoé.

Dimensions (L x l x h) : 4,08 m x 1,73 m x 1,56 m

: 4,08 m x 1,73 m x 1,56 m Coffre : 338 litres

338 litres 0 à 100 km/h : 11,4 secondes

11,4 secondes Consommation : 17,2 kWh/100 km

17,2 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Peugeot e-208 La citadine version GT

8 /10 Fiche produit Voir le test 0 ¤ Un look aguicheur

Le cockpit réussi

Le comportement agréable

L’autre incontournable des citadines est aussi française ! La 208 version électrique est plus agressive que sa rivale de Renault, tant dans son look que dans sa conduite. À quelques exceptions près, la finition est bonne et généralement un cran au-dessus de celle de la Zoé.

C’est une fois au volant que la 208 brille vraiment. La bête est agile et relativement nerveuse malgré son poids. Elle est aussi endurante puisque nous avons dépassé les 400 km lors de notre test. On apprécie également la présence de la charge à 100 kW et le service Free2Move qui donne accès à 150 000 bornes de recharge en Europe et 30 000 en France pour 5 euros par mois.

Une très bonne citadine qui pourra s’aventurer un peu plus loin de la ville. Reste toutefois un tarif élevé, en particulier pour les finitions les plus abouties. Pour plus d’infos, direction notre essai de la Peugeot e-208.

Dimensions (L x l x h) 4,05 m x 1,75 m x 1,43 m

4,05 m x 1,75 m x 1,43 m Coffre : 309 litres

309 litres 0 à 100 km/h : 8,1 secondes

8,1 secondes Consommation : 17,5 kWh/100 km

17,5 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)



Pour aller plus loin

Au-delà des modèles cités ci-dessus, voici quelques autres qui ont retenu notre attention :

Les meilleures berlines électriques

Il faut bien avouer que les berlines traditionnelles n’ont plus vraiment la cote et cela se ressent aussi sur l’offre électrique. Notre sélection est ici limitée par le fait que certaines références comme la Tesla Model S sont plus des véhicules de luxe qu’autre chose…

Tesla Model 3 (2021) La Tesla (presque) abordable

9 /10 Fiche produit Voir le test 0 ¤ La Tesla la moins chère

Sa puissance impressionnante

L'autonomie et les superchargeurs

Impossible de ne pas évoquer le modèle le plus abordable du constructeur américain dans notre sélection des meilleures voitures électriques, la Tesla Model 3, c’est aussi la berline la plus vendue chez nous. Cette version 2021 évolue par toutes petites touches et voit surtout son niveau de finition nettement progresser. On se rapproche enfin des constructeurs européens sur des choses comme les ajustements. Surtout, la partie logicielle, accessible via un gigantesque écran de 15,4 pouces gagne de nombreuses fonctionnalités.

La conduite est un véritable plaisir, c’est une véritable bête de course capable de passer de 0 à 100 km/h en à peine 3,3 secondes, le tout en collant littéralement à la route. L’autonomie est bonne, avec près de 400 km sur notre test, mais surtout le réseau de superchargeurs dense la rend capable de faire de grands voyages sans trop avoir à se soucier des points de charge. Tesla domine donc la catégorie de la tête et des épaules.

Dimensions (L x l x h) : 4,69 m x 1,93 m x 1,44 m

: 4,69 m x 1,93 m x 1,44 m Coffre : 425 litres

425 litres 0 à 100 km/h : 4,4 secondes (Grande Autonomie), 3,3 secondes (Performance)

4,4 secondes (Grande Autonomie), 3,3 secondes (Performance) Consommation : 14,9 kWh/100 km

14,9 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)



Les meilleures voitures électriques de luxe

Attention, on entre ici dans le domaine du luxe et de l’over the top. Les véhicules très haut de gamme entament doucement leur transition vers l’électrique et tirent pleinement parti des avantages de la technologie. Au menu, des monstres de puissances qui font rougir même les plus ambitieuses des supercars.

Porsche Taycan Cross Turismo Le break de luxe

S’il reste une référence des sportives thermiques, Porsche travaille bien entendu à un passage à l’électrique, commencé avec la Taycan berline. C’est toutefois sa version break que nous avons choisie pour cette catégorie. Au-delà d’un look franchement réussi, la finition est impeccable et un cran au-dessus de ce que propose une marque comme Tesla.

Côté endurance, la batterie assure autour de 400 km d’endurance, avec une possibilité de recharge à 270 kW. Avec un chargeur compatible, cela se traduit par un passage de 5 à 80 % en 22 minutes. Très puissante et dynamique sur route, la Taycan Cross Turismo est aussi capable de sortir sur les chemins grâce à un mode gravel qui rehausse la garde au sol.

Ce break survitaminé est proposé sans surprise à un tarif tout aussi exceptionnel : comptez 115 000 euros pour le modèle de base tandis que la Porsche Taycan Cross Turismo que nous avons essayée coûtait près de 150 000 euros.

Dimensions (L x l x h) : 4,69 m x 1,96 m x 1,40 m

: 4,69 m x 1,96 m x 1,40 m Coffre : 430 litres

430 litres 0 à 100 km/h : 5,1 secondes (Grande Autonomie), 2,9 secondes (Performance)

5,1 secondes (Grande Autonomie), 2,9 secondes (Performance) Consommation : 22,6 kWh/100 km

22,6 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Tesla Model S (2021) La fusée

Fiche produit 0 ¤ Les performances stratosphériques du modèle Plaid

L'autonomie et le réseau de chargeurs

Les sensations de conduite

N’y allons pas par quatre chemins, la Tesla Model S est le mètre étalon de l’univers électrique, en particulier dans sa version Plaid. Cette dernière représente la plus grosse mise à jour de l’engin depuis sa sortie. L’intérieur en particulier a été totalement revu et est nettement plus digne du prix du bolide, même si l’on doit avouer que Tesla n’est pas encore au niveau des autres constructeurs de luxe.

Ce nouveau modèle inaugure un volant au format yoke qui, bien que futuriste, nécessitera un certain temps d’adaptation avant d’être maitrisé. Un point important, car l’engin est un véritable monstre de puissance capable de passer de 0 à 100 en moins de deux secondes. Sur la route, la Model S est un modèle de confort, même si la conduite est un peu moins sportive que chez Porsche. Sans grande surprise, Tesla conserve donc la couronne des performances, même si la marque reste en retrait pour ce qui est de la finition.

L’autre grand point fort de Tesla est son réseau de SuperChargeurs toujours aussi dense qui ouvre la porte à de longs trajets presque sans douleur. Reste un tarif tout aussi « Super » : 100 000 euros pour le modèle de base et 130 000 euros pour la version Plaid…

Dimensions (L x l x h) : 4,97 m x 1,96 m x 1,44 m

: 4,97 m x 1,96 m x 1,44 m Coffre : 744 litres

744 litres 0 à 100 km/h : 2,1 secondes (Performance)

2,1 secondes (Performance) Consommation : 11,9 kWh/100 km

11,9 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Pour aller plus loin

Au-delà des modèles cités ci-dessus, voici quelques autres qui ont retenu notre attention :

Bien choisir sa voiture électrique

Quelles sont les conditions du bonus écologique ?

Voici, en bref, le niveau des aides depuis le 1er juillet 2021

bonus de 6 000 euros pour les ménages achetant un véhicule de moins de 45 000 euros TTC (jusqu’au 31 décembre 2021) ;

pour les ménages achetant un véhicule de moins de 45 000 euros TTC (jusqu’au 31 décembre 2021) ; bonus de 2 000 euros pour les ménages achetant un véhicule dont le prix est compris entre 45 000 euros et 60 000 euros TTC (jusqu’au 31 décembre 2021) ;

pour les ménages achetant un véhicule dont le prix est compris entre 45 000 euros et 60 000 euros TTC (jusqu’au 31 décembre 2021) ; bonus de 4 000 euros pour les personnes morales achetant un véhicule de moins de 45 000 euros ;

pour les personnes morales achetant un véhicule de moins de 45 000 euros ; jusqu’à un bonus de 1 000 euros pour les ménages achetant un véhicule hybride rechargeable de moins de 50 000 euros et dont l’autonomie est supérieure à 50 km ;

pour les ménages achetant un véhicule hybride rechargeable de moins de 50 000 euros et dont l’autonomie est supérieure à 50 km ; pas de bonus pour les véhicules de plus de 60 000 euros, à l’exception des véhicules utilitaires légers et des véhicules hydrogène qui auront droit à un bonus de 2 000 euros.

Pour rentrer plus dans les détails, on vous renvoie vers notre article dédié au bonus écologique.

Comment bien choisir sa voiture électrique ?

On ne le répétera jamais assez, mais la meilleure voiture électrique, c’est celle correspond le plus à vos usages que celle qui aura la fiche technique la plus impressionnante. Avant l’achat d’une voiture électrique, il est important de faire un point sûr qu’elle en sera votre utilisation.

Malgré une démocratisation certaine ces dernières années, il y a encore des éléments importants à prendre en compte, notamment concernant la recharge. Pour tout savoir avant d’acheter une voiture électrique, n’hésitez pas à consulter notre article dédié : Voiture électrique : autonomie, recharge et prix, les choses à savoir avant un achat.

Comment installer une borne de recharge à la maison ?

Si vous utilisez quotidiennement une voiture électrique, l’installation d’une borne de recharge à domicile sera probablement nécessaire. Des bornes publiques existent, mais elles sont encore peu nombreuses. Pour plus de confort, installer une prise renforcée ou une Wallbox peut être un choix judicieux.

Que l’on soit propriétaire (et même en copropriété) ou locataire, plusieurs solutions existent. Et comme on adore vous aider, on a un dossier complet sur le sujet vous expliquant comment installer une borne de recharge pour voiture électrique à la maison ?

Quels sont les différents coûts d’entretien d’une voiture électrique ?

Avec un moteur plus petit, pas de boîte de vitesses, batteries garanties plusieurs années et plaquettes de frein moins utilisées, les voitures électriques nécessitent tout simplement moins d’entretien qu’un véhicule thermique classique. L’opération la plus contraignante et coûteuse sera la batterie.

Mais ici encore, leur conception est assez simple et, surtout, elles bénéficient de garanties solides, généralement jusqu’à huit ans après l’achat du véhicule. Pour tout savoir sur l’entretien d’une voiture électrique, nous vous recommandons de lire notre dossier dédié au coût et à l’entretien d’une voiture électrique.