Afin de localiser votre voiture, des objets connectés à votre smartphone donnent leur position en temps réel. Découvrez notre sélection complète de traceurs GPS pour la voiture.

Pour protéger votre véhicule, les nouvelles technologies peuvent être une solution vers laquelle se tourner. L’une des plus efficaces est le traceur GPS. Certaines assurances réclament même la présence de tels appareils pour des voitures haut de gamme. De nombreux modèles sont disponibles et il est nécessaire de choisir le bon produit en fonction de vos usages.

Encore une fois, il est nécessaire de rappeler qu’un traceur n’est pas la panacée, il n’est pas là pour empêcher un vol. En revanche, s’il est bien placé, il vous permettra de suivre à la trace la position de votre voiture. De quoi aider la police à faire son travail.

Carlock : le tracker pensé pour la voiture

Le dispositif Carlock est tout ce qu’il y a de plus classique. Pour l’installation de ce produit, il faudra connaître un minimum votre véhicule. En effet, celui-ci se branche sur la prise OBD. Pas besoin de vous inquiéter sur l’endurance du traceur vu qu’il est alimenté par votre voiture lorsque celle-ci roule. Aucun risque non plus qu’il épuise la batterie de la voiture.

Comme pour tous les produits du genre, le Carlock fonctionne en symbiose avec une application mobile Android et iOS. La grande force de ce traceur GPS pour voiture réside dans son fonctionnement. Il offre un suivi GPS précis, ce qui lui permet d’être utilisable partout même hors de France.

En matière d’usage, le traceur Carlock est en capacité de vous aider dans plusieurs situations. D’abord en vous prévenant si le moteur a été démarré en votre absence. L’autre fonctionnalité importante est la surveillance d’un conducteur tiers. Utile pour un jeune adolescent en apprentissage.

Le coût du produit est de 59 euros, mais surtout avec un abonnement mensuel à 7,90 euros par mois pour profiter de toutes les fonctionnalités du produit.

Les points forts du Carlock :

Une mise en place simple

Utile pour les jeunes conducteurs

La simplicité de l’application

Un point faible : l’impossibilité de faire des actions à distance

Invoxia : un traceur utile au quotidien

Sur ce secteur, les dispositifs de traçage GPS peuvent être parfois onéreux. Un produit comme l’Invoxia trouve tout son intérêt dans la polyvalence qu’il offre. Cela passe par un format de poche avec un poids total de 30 grammes, qui permet une grande polyvalence. Ainsi, le traceur GPS peut être utilisé pour les voitures, les scooters, les vélos ou même les personnes.

Le produit de chez Invoxia est couplé avec une application du même nom. Même si celle-ci manque de folies sur son interface, elle permet de faire un suivi GPS en ligne de l’objet. Si vous possédez plusieurs appareils, il est possible de les distinguer en leur attribuant chacun un petit nom.

Le traceur n’utilise pas de carte SIM, mais agglomère les réseaux bas débit LoRa, SigFow, le Wi-Fi environnant et le Bluetooth. L’inconvénient de cette gymnastique est une autonomie assez variable qui dépend de vos usages.

En termes de tarif, le traceur GPS Invoxia est disponible à partir de 99 euros, le tout sans le moindre abonnement mensuel.

Les points forts du Invoxia :

Pas d’abonnement à l’usage

Une forte autonomie

La définition de zones de sécurité

Un point faible : facile à utiliser pour une surveillance malveillante

PAJ Professional Finder : suivez votre voiture en toute discrétion

La marque allemande PAJ s’est spécialisée dans les objets de tracking aux différentes fonctions. Le Professional Finder 3.0 est pensé pour le suivi des véhicules et notamment des voitures. Deux versions sont commercialisées et nous vous conseillons de choisir celle compatible 4G. En effet, celle en 2G sera purement et simplement inutilisable étant donné que le réseau est peu à peu abandonné.

L’installation se fait directement au cœur de la voiture. Le traceur GPS se place sur la batterie avec les connecteurs en place. Une fois toutes les étapes réalisées, il faut activer en ligne le Professional Finder et choisir la durée d’abonnement. Ensuite, celui-ci fonctionnera avec l’application dédiée PAJ Finder App. L’abonnement vous coutera au minimum 5 euros par mois avec un engagement d’un an.

Le traceur communique avec le réseau 4G grâce à une carte SIM en son sein. L’application mobile dédiée vous permet d’analyser les itinéraires réalisés ces derniers jours. Vous êtes aussi en capacité de délimiter des zones de sécurité. Enfin, le dispositif vous donne le suivi en temps réel de votre véhicule avec une actualisation toutes les trente secondes.

Pour ce qui est du tarif, le Professional Finder 3.0 dans sa version 4G est proposé au prix de 99 euros en plus de l’abonnement à 5 euros par mois.

Les points forts du PAJ Professional Finder 3.0 :

Le suivi en temps réel grâce au GSM

Connecté au cœur du véhicule

Une autonomie qui dépend de votre voiture

Un point faible : la traduction de l’application est parfois hasardeuse

TK Star TK905 : le traceur pour voiture à gérer soi-même

Contrairement à d’autres produits disponibles de cette sélection, le TK Star TK905 ne vient pas avec une carte SIM. Il faudra souscrire en parallèle à un forfait mobile pour exploiter le réseau GSM. Optez pour un forfait à petit prix afin de ne pas voir votre facture flamber en fin de mois. L’application mobile vous permet aussi de suspendre le fonctionnement en ligne pour ne pas exploser un éventuel quota de data.

Le TK905 s’installe assez facilement grâce à un puissant aimant. Vous pouvez ainsi le placer au sein de la carrosserie ou bien dans l’habitacle. Aucun système de fixation n’est fourni par le constructeur. La certification IP65 assure une protection à l’eau et la poussière. L’application dédiée TKStar GPS devra être liée au produit pour offrir un suivi quotidien.

Parmi les fonctionnalités permises pour le dispositif, vous avez la possibilité de recevoir une notification ou bien un SMS au moment où celui-ci détecte un mouvement inhabituel. Un système de détection de vitesse est aussi mis en place pour recevoir des notifications si le véhicule dépasse les limites. L’application recense les six derniers mois de trajets. Enfin, l’autonomie est de 1 à 2 mois avec une charge via câble USB.

Le traceur TK905 est disponible au prix de 59 euros.

Les points forts du TK Star TK905 :

Facile à installer dans la voiture

Son étanchéité

Un prix abordable

Un point faible : il faut souscrire à un forfait mobile à part pour l’utiliser

L’AT-V Relais : le traceur à cacher sous votre capot

Une balise de traçage GPS peut être facilement repérée et débranchée. L’AT-V Relais de la marque Atexys se présente sous la forme d’un relais à brancher sur le circuit électrique de votre voiture. Il est ainsi quasiment indétectable et offre une belle polyvalence. Sa large tension d’alimentation lui permet aussi d’être branché sur un vélo électrique.

À l’instar du TK Star TK905, il faudra investir dans une carte Sim afin que le produit puisse vous envoyer des SMS de localisation. Pas besoin de télécharger une application mobile dédiée, tout passe par des SMS. Sachez aussi que le traceur GPS pour voiture peut fonctionner à l’étranger, tant que votre forfait le permette. Grâce à la législation sur l’itinérance, cela veut dire qu’il fonctionnera partout dans l’UE.

Parmi les fonctionnalités originales, l’AT-V Relais vous permet d’empêcher le démarrage intempestif de votre véhicule par le simple envoi d’un SMS. Pour le permettre, il faudra impérativement brancher le traceur sur la coupure moteur. Enfin, si le dispositif est débranché, celui-ci vous enverra un SMS d’alerte.

Le traceur GPS AT-V Relais est disponible au prix de 120 euros, auxquels vous devrez ajouter les mensualités de votre forfait mobile.

Le produit est disponible sur des sites spécialisés en antivol.

Les points forts de l’AT-V Relais :

Se fond à l’équipement du véhicule

Polyvalent

Possible d’interagir à distance

Un point faible : trop peu de fonctionnalités supplémentaires

Tout savoir sur les traceurs GPS pour voiture

Où placer un traceur dans votre voiture ?

En fonction des constructeurs et des modèles, plusieurs solutions sont possibles. Au cœur de notre sélection, plusieurs dispositifs de surveillance sont à connecter sur la batterie de votre véhicule. Ces derniers se cachent sous le capot et sont quasiment indétectables. D’autres préfèrent une surface aimantée à placer n’importe où. Dans ce genre de cas, nous vous déconseillons de le placer dans l’habitacle sous peine de dégrader le signal GPS.

Pourquoi utiliser une balise GPS sur votre voiture ?

Installer un tel objet dans votre voiture peut constituer une sécurité pour certaines personnes. Toutefois, il est nécessaire de le rappeler : avoir un traceur GPS dans votre véhicule ne garantit pas à 100 % que celui-ci ne sera pas volé. La présence d’un tel produit permet surtout d’aider les forces de l’ordre à le retrouver. Pour certains véhicules haut de gamme, les assurances demandent la présence de traceurs GPS pour réduire les coûts.

Quelles sont les technologies utilisées pour le traçage ?

La majorité des modèles au sein de notre sélection utilisent le réseau GSM. Bon nombre d’entre eux ont un port SIM pour permettre un traçage GPS afin d’offrir un suivi assez précis. La plupart du temps, les produits fonctionnent en symbiose avec une application mobile dédiée. Il est possible de définir des zones de sécurité, mais pas seulement. En guise de valeur ajoutée, d’autres apportent des fonctions supplémentaires comme le suivi du parcours.

