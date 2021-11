Quels sont les meilleurs SUV électriques à acheter en 2021 ?

Envie d'une voiture familiale, spacieuse et polyvalente ? Optez pour un SUV. Nous avons choisi pour vous les meilleurs SUV électriques du marché.

Les meilleurs SUV électriques en 2021

S’ils n’ont plus grand-chose à voir avec leurs ancêtres utilitaires, les SUV n’en sont pas moins la catégorie de véhicules la plus populaire du marché. Il faut bien avouer qu’ils ont bien des avantages : plus grands et massifs que les berlines, ils offrent un habitacle et un coffre plus grands. De quoi en faire une bonne option pour les familles, ou tout simplement ceux qui aiment remplir leur coffre.

Logiquement, ils font l’objet de toutes les attentions de la part des constructeurs automobiles, avec une offre que l’on qualifiera de pléthorique. On a donc choisi de vous aider à y voir plus clair en allant piocher les modèles les plus convaincants.

Tesla Model Y Le meilleur SUV du moment

9 /10 Fiche produit Voir le test 0 ¤ Le très grand volume utile

Le confort de conduite

L'autonomie et le réseau de superchargeurs

Récemment arrivé en France, le SUV compact de Tesla vient sans trop de surprise s’imposer comme une référence. S’il est très proche de la Model 3 à l’extérieur, l’intérieur se révèle nettement plus spacieux, avec un coffre de 854 litres. Des qualités qui en font une voiture familiale idéale.

Malgré son style un peu ennuyeux et ses deux tonnes sur la balance, la Model Y est puissante et confortable. Si elle n’est pas aussi ridiculement rapide qu’une Model X et son 0 à 100 en 2,6 s, elle n’a pas à rougir au quotidien (surtout si vous respectez la loi…).

Côté endurance, c’est une nouvelle fois très bon, avec 507 km pour la version grande autonomie. Mais comme toujours avec la marque, c’est la densité et la rapidité des superchargeurs qui fait la différence sur les longs trajets. Les 600 stations en Europe permettent de partir en vacances sans stress.

La Tesla Model Y est sans nul doute le meilleur SUV électrique du moment et aussi l’un des modèles les plus « raisonnables » chez Tesla du point de vue des tarifs. Comptez entre 58 000 euros et 78 000 euros selon les versions. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons vers notre essai complet de la Tesla Model Y.

Dimensions (L x l x h) : 4,75 m x 2,12 m x 1,62 m

: 4,75 m x 2,12 m x 1,62 m Coffre : 845 litres

845 litres 0 à 100 km/h : 3,7 secondes (version performance), 5 secondes (version autonomie)

3,7 secondes (version performance), 5 secondes (version autonomie) Consommation : 17 kWh/100 km

17 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Hyundai Ioniq 5 Pas qu'une belle gueule

Si Tesla est sans surprise la référence dans la voiture électrique, d’autres constructeurs plus traditionnels sortent du lot, au rang desquels Hyundai. Le constructeur coréen reprend ici le même châssis que la Kia EV6, mais avec une allure néo-rétro franchement sympathique et élégante.

L’habitacle propose un volume généreux, avec un coffre de 527 litres. De son côté, la planche de bord se compose de deux écrans de 12,5 pouces et propose un accès aisé aux informations et commandes.

Plusieurs motorisations sont disponibles, montant jusqu’à un très respectable 306 chevaux. La conduite met plus l’accent sur le confort que sur les performances chose et c’est tant mieux au vu des 2175 kg de l’engin. L’autonomie atteint quant à elle les 400 km dans nos tests, une valeur plus que respectable. La charge utilise la plateforme eGMP à 800 volts, ce qui lui permet de passer de 10 à 80 % en 18 minutes sur une borne compatible. Dommage toutefois que ces dernières soient encore peu fréquentes.

Pour en savoir plus, lisez donc notre essai de la Hyundai Ioniq 5.

Dimensions (L x l x h) : 4,63 m x 1,80 m x 1,60 m

: 4,63 m x 1,80 m x 1,60 m Coffre : 588 litres

588 litres 0 à 100 km/h : 5,2 secondes (modèle 306 chevaux)

5,2 secondes (modèle 306 chevaux) Consommation : 18,4 kWh/100 km

18,4 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Hyundai Kona Electric Le SUV petit format

Si ce petit SUV coréen vous rappelle quelque chose, c’est normal, il utilise la même base technique que la Kia Niro. Malgré son positionnement SUV, l’habitacle n’est pas gigantesque. Le coffre tout particulièrement ne propose que 332 litres. Pas question non plus de faire de longs trajets avec 3 adultes à l’arrière.

Ce petit SUV sort principalement du lot par son autonomie annoncée de 450 km. De quoi en faire sur le papier un bon candidat pour ceux qui veulent faire de longs trajets sans se soucier de la prochaine borne de charge. Sur la route, le Kona offre un comportement surprenant pour son format, avec un excellent compromis entre nervosité, confort et agilité.

Sans atteindre le niveau de ce que propose Tesla, le système d’infotainement est d’excellente facture. Simple à utiliser, il est aussi compatible Carplay et Android Auto. Parmi les quelques reproches que l’on pourra lui faire, on notera un coffre un peu petit et des tarifs relativement élevés. Malgré cela, c’est l’un des très bons choix de sa catégorie.

On vous en parle plus en détail dans notre essai de la Hyundai Kona Electric.

Dimensions (L x l x h) : 4,18 m x 1,80 m x 1,57 m

: 4,18 m x 1,80 m x 1,57 m Coffre : 332 litres

332 litres 0 à 100 km/h : 9,9 secondes

9,9 secondes Consommation : 12,61 kWh/100 km

12,61 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km

garantie 8 ans ou 160 000 km Capacité de batterie : 39 kWh ou 64 kWh

: 39 kWh ou 64 kWh Autonomie WLTP : 289 – 484 kilomètres



Volvo XC40 Recharge (2021) Volvo se met à l'électrique

Techniquement, ce XC40 Recharge n’est pas le premier véhicule tout électrique du constructeur suédois, mais il est cependant le premier à être disponible en série. Réussi esthétiquement, le XC40 bénéficie également d’une finition soignée et d’une bonne ergonomie. On apprécie tout particulièrement l’utilisation d’Android Automotive pour la partie logicielle.

Malgré presque 2,2 tonnes, les deux moteurs offrent à la Volvo une excellente réactivité et un 0 à 100 en 4,9 s. Si elle est agréable à conduire, elle n’est en revanche pas la plus confortable de notre sélection, la faute à des suspensions très fermes. Dommage aussi que l’insonorisation laisse à désirer.

Reste la question de l’autonomie, annoncée à 400 km nous avons plutôt constaté que nous tenions 300 km sur une charge. C’est assez moyen, en particulier si vous comptez utiliser votre véhicule pour faire de longs trajets.

Moderne, jolie et agréable à conduire, la XC40 est un excellent premier jet malgré quelques défauts. Vous retrouverez plus d’informations dans notre test du Volvo XC40 Recharge.

Dimensions (L x l x h) : 4,42 m x 1,87 m x 1,65 m

: 4,42 m x 1,87 m x 1,65 m Coffre : 413 litres

413 litres 0 à 100 km/h : 4,9 secondes

4,9 secondes Consommation : 24,6 kWh/100 km

24,6 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Audi Q4 e-tron L'autre SUV premium

8 /10 Fiche produit Voir le test 0 ¤ Le look très réussi

Globalement bien fini

Bonnes performances

Après un premier e-tron hors de prix, Audi revient avec un SUV légèrement plus abordable pour venir mettre des bâtons dans les roues à la Model Y de Tesla. S’il y a bien un point sur lequel ce Q4 se distingue, c’est sur son design et sa finition. À l’exception de quelques plastiques un peu cheap, les finitions sont propres. De son côté, l’habitacle s’avère spacieux et confortable.

Malgré une motorisation puissante, le véhicule n’est pas le plus réactif qui soit. Il ne trahit toutefois pas son poids important (2,2 tonnes). En contrepartie, on a cependant droit à une conduite parmi les plus agréables que nous ayons testée ainsi qu’à un confort au top.

La consommation est dans la moyenne haute du secteur, avec 20 kWh/100 km, ce qui se traduit par 350 km sur autoroute. Réussi à défaut d’être très original, le Q4 e-tron pèche un peu par un tarif gonflé par de très nombreuses options. Pour plus de détails ça se passe sur notre test de l’Audi Q4 e-tron.

Dimensions (L x l x h) : 4,58 m x 1,87 m x 1,63 m

: 4,58 m x 1,87 m x 1,63 m Coffre : 520 litres

520 litres 0 à 100 km/h : 6,2 secondes

6,2 secondes Consommation : 20 kWh/100 km

20 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Bien choisir son SUV électrique

Quelles sont les conditions du bonus écologique ?

Voici, en bref, le niveau des aides depuis le 1er juillet 2021 et jusqu’au 1er juillet 2022 :

bonus de 6 000 euros pour les ménages achetant un véhicule de moins de 45 000 euros TTC (jusqu’au 31 décembre 2021) ;

pour les ménages achetant un véhicule de moins de 45 000 euros TTC (jusqu’au 31 décembre 2021) ; bonus de 2 000 euros pour les ménages achetant un véhicule dont le prix est compris entre 45 000 euros et 60 000 euros TTC (jusqu’au 31 décembre 2021) ;

pour les ménages achetant un véhicule dont le prix est compris entre 45 000 euros et 60 000 euros TTC (jusqu’au 31 décembre 2021) ; bonus de 4 000 euros pour les personnes morales achetant un véhicule de moins de 45 000 euros ;

pour les personnes morales achetant un véhicule de moins de 45 000 euros ; jusqu’à un bonus de 1 000 euros pour les ménages achetant un véhicule hybride rechargeable de moins de 50 000 euros et dont l’autonomie est supérieure à 50 km ;

pour les ménages achetant un véhicule hybride rechargeable de moins de 50 000 euros et dont l’autonomie est supérieure à 50 km ; pas de bonus pour les véhicules de plus de 60 000 euros, à l’exception des véhicules utilitaires légers et des véhicules hydrogène qui auront droit à un bonus de 2 000 euros.

Pour rentrer plus dans les détails, on vous renvoie vers notre article dédié au bonus écologique.

Comment bien choisir sa voiture électrique ?

On ne le répétera jamais assez, mais la meilleure voiture électrique, c’est celle qui correspond le plus à vos usages. Bien que séduisant, un SUV ne sera pas forcément le plus adapté si vous roulez exclusivement en ville par exemple.

Malgré un accès qui s’est amélioré ces dernières années, il y a encore des éléments importants à prendre en compte, notamment concernant la recharge. Pour tout savoir avant d’acheter une voiture électrique, n’hésitez pas à consulter notre article dédié : « Voiture électrique : autonomie, recharge et prix, les choses à savoir avant un achat ».

Comment installer une borne de recharge à la maison ?

Si vous utilisez quotidiennement votre voiture électrique, l’installation d’une borne de recharge à domicile sera probablement nécessaire. Les bornes publiques existent, mais elles sont encore trop peu nombreuses à notre gout. Pour plus de confort, installer une prise renforcée ou une Wallbox peut être un choix judicieux.

Que l’on soit propriétaire (et même en copropriété) ou locataire, des solutions existent. Et comme on adore vous aider, on a un dossier complet sur le sujet vous expliquant comment installer une borne de recharge pour voiture électrique à la maison.

Quels sont les différents coûts d’entretien d’une voiture électrique ?

Moteur plus petit, pas de boîte de vitesses, batteries garanties plusieurs années et plaquettes de frein moins utilisées, les voitures électriques nécessitent moins d’entretien qu’un véhicule thermique. L’opération la plus contraignante et coûteuse sera un éventuel changement de batterie.

Mais ici encore, leur conception est assez simple et elles bénéficient de garanties solides, généralement jusqu’à huit ans après l’achat du véhicule. Pour tout savoir sur l’entretien d’une voiture électrique, nous vous recommandons de lire notre dossier dédié au coût et à l’entretien d’une voiture électrique.