Ford Explorer électrique : pourquoi nous recommandons la rivale de la Tesla Model Y ?

Parmi les nombreuses voitures électriques que nous testons, un modèle s’est récemment dégagé. La Ford Explorer se place comme une alternative intéressante à la Tesla Model Y. Voici pourquoi la rédaction de Frandroid recommande ce modèle.

Sur le marché des meilleures voitures électriques, les constructeurs « historiques » commencent peu à peu à se faire une place. L’objectif : concurrencer l’hégémonie de Tesla et de sa flotte. Avec la Ford Explorer, l’entreprise américaine fait appel au savoir-faire de Volkwagen, afin d’offrir une base identique à l’ID.4.

Il en résulte une voiture de bonne qualité. Lors de notre essai, la Ford Explorer a récolté la note de 8/10. Avec de belles caractéristiques pour l’usage quotidien et notamment ses performances, la voiture constitue un investissement de choix. C’est pourquoi l’équipe de Survoltés vous recommande la Ford Explorer.

Ford Explorer // Source : Ford

La voiture se retrouve par ailleurs dans plusieurs de nos guides d’achats spécialisés :

Pourquoi nous vous recommandons la Ford Explorer ?

Pour son bel espace intérieur

SUV oblige, ce Ford Explorer laisse beaucoup d’espace au cœur de l’habitacle. Si vous êtes familier avec le SUV Volkswagen ID.4, alors vous ne devriez pas être dépaysés, avec un mobilier développé sur mesure par Ford. Celui-ci propose de nombreux rangements un peu partout.

Ford Explorer // Source : Ford

À l’arrière, les places sont confortables avec de l’espace pour ranger ses pieds. Le coffre de 450 litres laisse aussi suffisamment de place avec la possibilité de retirer la plage arrière pour monter à 530 litres. L’écran central et sa dalle de 14,6 pouces sont appréciables.

Pour son immense autonomie

Peu importe la version choisie, vous avez au minimum droit à une autonomie WLTP de 566 km — en attendant l’arrivée d’une version avec la batterie à 52 kWh. Afin d’avoir une belle gestion de l’énergie, le Ford Explorer se dote d’un planificateur d’itinéraire. Ce dernier prévoit des arrêts de recharge rapide sur votre trajet. Pour ce qui est de la recharge, peu importe la version choisie, le 10 à 80 % se fait en moins de 30 minutes.

Cela va aussi de pair avec une consommation très mesurée. Celle-ci est homologuée à 13,9 kWh / 100 km dans sa version Propulsion. Sur la route, nous avons pu constater sur un circuit de 129 km une consommation de 17,5 kWh / 100 km. Alors avant d’en profiter, veillez à choisir la bonne configuration.

Pour sa conduite

Si la gestion de l’énergie est bonne, elle le doit aussi à son confort de conduite. Ford s’appuie sur la plateforme Volkwagen avec un comportement identique. La conduite est agréable avec une belle visibilité au volant. La version transmission intégrale permet d’expédier le 0 à 100 km/h en 5,3 secondes. Toutefois, vous devrez faire un choix. En effet, la sportivité du véhicule se fait au détriment de l’autonomie…

Pour le rapport autonomie/prix

Ford Explorer // Source : Ford

La Ford Explorer électrique est d’ores et déjà disponible en France à un prix de départ de à 45 900 euros en attendant la version à plus petite batterie. Si vous devez investir dans un modèle, nous vous recommandons la Propulsion Extended Range à 46 900 euros sans le bonus écologique déduit. Elle parvient à se placer parmi les meilleures voitures électriques de sa catégorie.

Quels sont les points faibles de cette Ford Explorer électrique ?

Même si cette voiture électrique fait l’objet de notre recommandation, il faut avoir conscience de quelques points faibles. Ces derniers ne sont pas rédhibitoires, mais peuvent vous faire reconsidérer votre achat.

Au sein de la Ford Explorer, l’interface maison qui constitue le système d’infodivertissement est encore un peu trop léger. Celle-ci n’est pas des plus intuitives avec un manque de réactivité. Heureusement, il est possible de changer pour Android Auto ou Apple CarPlay.

Surtout, la véritable problématique de cette voiture se place au niveau des options. Ainsi, la pompe à chaleur est en option à 1150 euros ne passe pas chez nous. Pareil les aides à la conduite peuvent être choisies en option. À titre de comparaison, la Tesla Model Y Propulsion Grande Autonomie, avec l’équipement de série complet est à 46 900 euros.

La Ford Explorer face à la concurrence

Source : Mael Pilven pour Frandroid

Sur le secteur des SUV électriques, la référence reste la Tesla Model Y ici dans la version Propulsion Grande Autonomie. Cette dernière reste bien plus intéressante au niveau du rapport prix/prestations. Toutefois, la Ford Explorer reste pertinente.

Face à une Renault Scénic E-Tech, l’équipement est plus complet pour un tarif similaire, et il faut aussi noter la présence d’Android Automotive. Cependant, la charge en place est plus lente. La Peugeot e-3008 est aussi intéressante avec 529 kilomètres. Si jamais vous souhaitez rester sur des fondamentaux, il est possible de se tourner vers les voitures partageant la base technique de la Volkwagen ID.4.

À qui recommander la Ford Explorer électrique ?

Pour ceux qui cherchent une excellente autonomie

Pour ceux qui prévoient de longs trajets en famille

Pour ceux qui cherchent une alternative crédible à Tesla

