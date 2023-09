Voici notre sélection de voitures électriques qui brillent dans l'exercice des grands voyages. Pour réussir cela, il faut combiner à la fois une autonomie conséquente, une consommation minimale, et une puissance de charge rapide de haute tenue. Nous avons ainsi sélectionné les trois voitures électriques les plus performantes sur de longs trajets en 2023.

Le top 3 des meilleures voitures électriques idéales pour les longs trajets

Après avoir passé au crible de nombreux véhicules sur nos longs trajets de référence, il est temps de faire le bilan. Aujourd’hui, nous allons mettre en avant les meilleures voitures électriques pour les longs trajets, en nous concentrant sur deux aspects : la durée du trajet, et les coûts associés à ce trajet, tels que la recharge.

Bien entendu, qui dit voiture avec une grosse autonomie et une grosse batterie dit tarif salé, c’est pourquoi nous vous recommanderons également un troisième choix, celui qui est le plus sensé en termes de coût d’achat. Ces voitures électriques sont ainsi capables de tenir de longues distances sans broncher.

Nos différents guides d’achat vous permettront de vous y retrouver selon vos besoins

Tableaux récapitulatifs des meilleures voitures pour les grands voyages

Vous trouverez ci-dessous les tableaux issus de nos dossiers où nous simulons des grands voyages de référence en voiture électrique, avec une colonne indiquant le nombre de kWh consommés. C’est un peu l’équivalent de la consommation de carburant en litres d’une voiture thermique. Plus ce chiffre est bas, moins la voiture consomme d’électricité, et ainsi moins les longs trajets seront onéreux.

Véhicule Énergie consommée Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model S 181 kWh 33 min 7 h 55 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 193 kWh 1 h 46 min 9 h 04 min Skoda Enyaq iV 80 196 kWh 1 h 18 min 8 h 33 min Tesla Model 3 Propulsion 201 kWh 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model S Plaid 204 kWh 42 min 8 h 5 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 208 kWh 1 h 02 min 8 h 27 min Hyundai Kona 64 kWh 209 kWh 2 h 24 min 10 h 01 min Tesla Model Y Propulsion 215 kWh 1 h 46 min 9 h 42 min Mercedes-Benz EQS 216 kWh 50 min 8 h 03 min BMW i4 218 kWh 1 h 32 min 9 h 08 min Renault Mégane e-tech EV60 218 kWh 2 h 12 min 9 h 49 min Peugeot e-208 224 kWh 2 h 49 min 10 h 59 min MG MG4 226 kWh 2 h 23 min 10 h 02 min Kia EV6 58 kWh 228 kWh 1 h 54 min 9 h 59 min Kia EV6 77 kWh 233 kWh 1 h 14 min 8 h 54 min Hyundai Ioniq 5 247 kWh 1 h 29 min 9 h 14 min Volkswagen ID. Buzz 284 kWh 2 h 04 min 9 h 41 min

Comme vous pouvez le constater, sur notre trajet de référence hivernal, les meilleures voitures électriques consomment autour de 200 kWh, quand les plus énergivores demandent 25 % de plus. À un tarif moyen de 0,70 euro par kWh, cela revient à 140 euros dans le meilleur des cas, et 175 euros dans le pire.

Véhicule Énergie consommée Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 100 kWh 31 min 5 h 09 min Tesla Model S 101 kWh 9 min 4 h 47 min BMW i4 103 kWh 22 - 37 min 5 h 11 min Tesla Model Y Propulsion 103 kWh 34 min 5 h 30 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 104 kWh 13 - 25 min 4 h 56 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 110 kWh 42 min 5 h 19 min Hyundai Kona 64 kWh 111 kWh 58 min 5 h 47 min Skoda Enyaq iV 80 111 kWh 27 min 5 h 01 min Tesla Model S Plaid 116 kWh 14 min 4 h 52 min Mercedes-Benz EQS 117 kWh 14 min 4 h 48 min Renault Mégane e-tech EV60 117 kWh 56 min 5h 40 min Kia EV6 58 kWh 120 kWh 38 - 43 min 5 h 30 min MG MG4 64 kWh 121 kWh 49 min 5h 39 min Peugeot e-208 121 kWh 1 h 13 min 6 h 09 min Kia EV6 77 kWh 124 kWh 26 min 5 h 07 min Hyundai Ioniq 5 132 kWh 36 min 5 h 16 min Volkswagen ID. Buzz 154 kWh 48 min 5 h 37 min

Sur notre trajet de référence d’été, c’est entre 100 et 130 kWh environ qui sont nécessaires pour parcourir 530 kilomètres. En termes de coûts, avec une moyenne de 0,70 euro par kWh, cela revient donc à un prix compris entre 70 et 90 euros.

Mercedes EQS La voiture de référence pour les longs trajets

Sur de longs trajets, rien ne vous permet pour le moment d’arriver à bon port plus rapidement que la Mercedes EQS. Elle combine en effet tout ce qu’il y a de mieux pour briller dans cet exercice : une grosse batterie, une consommation maîtrisée, et une excellente puissance de charge rapide. Elle se targue d’ailleurs de la première place pour le moment sur nos grands trajets de référence, en été comme en hiver.

Bien entendu, tout cela se monnaye, et l’EQS est bien un véhicule à réserver aux bourses les plus fournies. Le catalogue de Mercedes affiche un prix de départ autour des 125 000 euros, et s’envole plus haut que l’entendement selon les options sélectionnées. Toutefois, à l’aide de sa batterie de 108 kWh, elle se targue d’une autonomie WLTP allant jusqu’à 783 kilomètres dans sa configuration la plus efficiente.

Son coefficient de pénétration dans l’air est l’un des plus bas du marché, ce qui lui assure d’optimiser sa consommation, même à haute vitesse. Enfin, avec sa puissance de charge de 210 kW, un 10 – 80 % ne prend que 30 minutes, ce qui est impressionnant compte tenu de la taille de la batterie. Pour celles et ceux qui n’ont pas de limite de budget, force est de constater que la Mercedes EQS est imbattable.

Dimensions (L x l x h) : 5 216 mm x 1 926 mm x 1 512 mm

: 5 216 mm x 1 926 mm x 1 512 mm Prix : à partir de 125 350 euros

: à partir de 125 350 euros Capacité de batterie : 108 kWh

: 108 kWh Autonomie WLTP : 571 à 783 kilomètres

Attention toutefois, nous n’avons pas ici inclus une autre voiture électrique qui est taillée pour les grands voyages : la Tesla Model S Plaid. Cette véritable « Supercar » qui abat le 0 à 100 km/h en 2,1 secondes peut rivaliser avec la Mercedes EQS sur 1 000 kilomètres, certes, mais il existe chez Tesla un véhicule encore meilleur, qui n’est pour le moment pas commercialisé en Europe. Il s’agit de la Tesla Model S, en version de base, et nous ne manquerons pas de vous en parler lorsqu’elle arrivera.

Tesla Model 3 (2024) La berline électrique de choix

La force de Tesla réside dans sa capacité à proposer des véhicules électriques aux performances impressionnantes, tout en gardant une consommation honorable. Cela est bien entendu le cas de la nouvelle Tesla Model 3 Grande Autonomie, qui affiche d’excellents résultats dans l’exercice des grands trajets.

En effet, avec une batterie de près de 80 kWh, son autonomie WLTP atteint plus de 600 kilomètres, ce qui lui permet de parcourir de grandes distances entre deux charges. De plus, la charge rapide à une puissance maximale de 250 kW assure de ne pas avoir à charger très longtemps avant de repartir pour plusieurs centaines de kilomètres.

La Tesla Model 3 Grande autonomie était l’un des modèles les plus en vogue depuis sa sortie en France. Il a fort à parier qu’avec cette nouvelle version de la voiture électrique, le pari est encore une fois réussi. Le réseau de Superchargeurs Tesla est aujourd’hui bien présent, ce qui permet de traverser la France sans le moindre problème. Attention toutefois, la politique tarifaire de Tesla est telle que le prix de ses véhicules peut parfois être moins intéressant qu’à d’autres moments.

Dimensions (L x l x h) : 4 720 mm x 1 933 mm x 1 411 mm

: 4 720 mm x 1 933 mm x 1 411 mm Prix : à partir de 42 990 euros

: à partir de 42 990 euros Capacité de batterie : 78 kWh

: 78 kWh Autonomie WLTP : 629 kilomètres

Hyundai Ioniq 6 La voiture à la charge ultra rapide

L’arrivée de la Hyundai Ioniq 6 a rebattu les cartes sur le marché des voitures électriques avec des performances assez impressionnantes. À tel point qu’elle est capable de rivaliser avec la Tesla Model 3. Le modèle se distingue surtout par une autonomie mesurée à 626 km en WLTP. Cela est permis par une consommation mesurée, peu importe la route sur laquelle vous êtes.

La batterie de 77 kWh offre de bonnes performances, mais surtout une recharge ultra rapide. Le 10 à 80 % est réalisé en 18 minutes avec une puissance atteinte de 277 kWh. C’est une excellente voiture électrique pour les longs trajets même si quelques points sont à prendre en compte.

En effet, la Ioniq 6 n’est pas compatible au réseau de Superchargeurs Tesla. L’autre point faible de la voiture électrique Hyundai est son planificateur d’itinéraires qui manque cruellement de données pour vous permettre de voyager en toute quiétude. Toutefois, à 52 200 euros dans sa version de base, celle-ci se révèle être très attractive. Notre test de la Hyundai Ioniq 6 est disponible à la lecture pour en savoir plus.

Dimensions (L x l x h) : 4 850 mm x 1 880 mm x 1495 mm

: 4 850 mm x 1 880 mm x 1495 mm Prix : à partir de 52 200 euros

: à partir de 52 200 euros Capacité de batterie : 77 kWh

: 77 kWh Autonomie WLTP : 626 kilomètres

Quels sont les critères importants pour les grands voyages en voiture électrique ?

Lors des grands trajets, il faut prendre garde à différents critères pour s’assurer que tout se passe pour le mieux. Bien entendu, la planification d’itinéraires est une première étape, pour vérifier que le véhicule considéré correspond bien à vos exigences en terme de temps de parcours, et nombre d’arrêts.

La consommation est un paramètre à bien intégrer dans les calculs, puisque deux voitures à un tarif similaire ne reviennent, au final, pas au même prix lorsque l’une des deux demande bien plus de charge pendant le trajet que l’autre.

La vitesse de recharge quant à elle est aussi à prendre en compte, notamment pour vérifier que des arrêts ne s’éternisent pas en étant branché. Nous avons à ce sujet comparé plusieurs véhicules affichant la même autonomie en cycle WLTP pour mettre en avant l’importance de la charge rapide.

Enfin, gardez à l’esprit que le pire ennemi de l’autonomie d’une voiture électrique reste la vitesse. Réduire sa vitesse de croisière de 130 à 110 km/h peut parfois sauver la mise, tout en étant plus économique et écologique.

