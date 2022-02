Superchargeurs Tesla : où en sommes-nous en France en 2022 ?

Tesla propose chaque année un planning prévisionnel de l’expansion de son réseau de Superchargeurs. Une fois n’est pas coutume, en 2022, ce fut le cas, mais la manière d’afficher les sites à venir à bien changé. Le constructeur va-t-il respecter les délais affichés ?

Depuis maintenant 8 ans, Tesla possède son réseau de bornes de recharge rapide propriétaire en France : les Superchargeurs. Plusieurs évolutions sont apparues au fil des années, et le réseau ne cesse de s’étoffer. Nous allons détailler les prévisions 2022, revenir sur la récente ouverture aux voitures électriques des autres constructeurs et voir si Tesla respecte enfin les dates indiquées.

Un changement de planification bienvenu

Depuis l’année 2021, Tesla met à jour de manière trimestrielle la planification des futures ouvertures de Superchargeurs, en France comme ailleurs. Ce changement de politique a été très bien accueilli, puisque Tesla se contentait jusque-là d’une annonce annuelle. Bon nombre de propriétaires se plaignaient depuis longtemps de cette communication catastrophique, qui avait pour effet de décevoir certains utilisateurs.

Les choses ont évolué avec le temps : la manière de communiquer sur les ouvertures de Superchargeurs a bien changé. Depuis janvier 2021, pour tous les Superchargeurs du monde planifiés, les dates prévisionnelles sont désormais trimestrielles, avec certains sites prévus pour le premier, deuxième, troisième ou quatrième trimestre de l’année en cours. En 2022, le constructeur a eu la bonne idée de continuer sur cette lancée. Nous verrons toutefois que, malheureusement, ce changement de méthode ne rime pas forcément avec respect des dates annoncées.

Superchargeurs V2, V3 : quésaco ?

Avant d’aller plus loin, rappelons qu’il existe actuellement deux types de Superchargeur, que l’on désigne usuellement par V2 et V3. Les Superchargeurs V2 ont deux câbles sur chaque stalle : un Type 2 « modifié » pour les anciennes Model S et Model X, et un Combo CCS pour le reste, notamment les Model 3.

Les V2 fonctionnent par « paire de bornes » et sont numérotés 1A/1B, 2A/2B, etc. Chaque paire a une alimentation de 150 kW. Si vous êtes seul sur la paire 1 (par exemple vous êtes en 1A, et il n’y a personne en 1B), vous aurez 150 kW disponibles pour vous.

Si quelqu’un est branché sur la même paire que vous, deux cas de figure se présentent :

Si la personne déjà branchée prend 75 kW de puissance et que votre voiture peut en utiliser tout autant, alors les deux utilisateurs n’auront le droit qu’à 75 kW chacun pour se partager la borne de manière équitable ;

Si la personne déjà branchée prend moins de 75 kW, rien ne change pour lui, et vous profitez de 150 kW. À cette puissance, il faut soustraire ce que l’autre utilisateur consomme (s’il charge à 50 kW par exemple, vous n’aurez le droit qu’à 100 kW de disponible).

Une fois les deux voitures branchées, la borne fonctionnera comme un vase communicant en se basant sur les deux cas ci-dessus. Quand la charge de l’un deux baisse sous les 75 kW, le surplus disponible va directement profiter à l’autre voiture branchée sur la même paire.

Depuis 2020, les nouveaux Superchargeurs implantés sont des V3, qui possèdent deux avantages par rapport aux V2 : la puissance maximale disponible par borne est de 250 kW, et il n’y a pas de partage de puissance entre bornes.

Ainsi, sur un Superchargeur V3, vous n’avez pas à réfléchir où vous vous branchez pour goûter à la meilleure puissance de charge possible. Cela n’a pas d’importance. Vous pouvez vous brancher à côté d’une voiture actuellement en charge sans crainte. Ces Superchargeurs V3 ne possèdent qu’un seul câble Combo CCS, plus fin que sur les V2 et qui est refroidi activement par eau.

Une année 2021 qui annonce une nouvelle tendance

Pour la France, en 2021, treize Superchargeurs ont été ouverts. Ces sites annoncent une nouvelle tendance pour le constructeur, qui est passé en quelques années à des Superchargeurs comportant 6, 8, 10, 12, 16, 20 et même 28 bornes pour les plus récents, comme celui de Laxou à côté de Nancy.

Le Mans est clairement passé du pire Superchargeur de France au meilleur. 20 bornes V3 250 kW avec toit solaire, 4 places PMR, poubelles et partenariat avec l'hôtel d'à côté pour toilettes/boissons. 👌 pic.twitter.com/3yxv4UywLR — Bob Jouy (@bobjouy) September 28, 2021

Voici le résumé des ouvertures de Superchargeur en France depuis 2014 :

2021 : 13 Superchargeurs ouverts

2020 : 9 Superchargeurs ouverts

2019 : 9 Superchargeurs ouverts

2018 : 4 Superchargeurs ouverts

2017 : 17 Superchargeurs ouverts

2016 : 19 Superchargeurs ouverts

2015 : 14 Superchargeurs ouverts

2014 : 14 Superchargeurs ouverts

Notez que depuis l’année 2020, les Superchargeurs déployés sont des versions 3, bien plus puissantes et qui ne partagent pas la puissance maximale entre deux bornes côte à côte, comme nous l’avons détaillé dans le paragraphe précédent.

29 Superchargeurs promis, 13 ouvertures seulement en 2021

Avec 13 nouveaux sites ouverts en 2021, on peut avoir l’impression que Tesla a entamé sa transition en déployant plus fréquemment des nouveaux Superchargeurs en France. Mais au début du millésime, Tesla promettait 29 ouvertures avant l’année suivante, portant ainsi le total à 115 Superchargeurs sur le territoire national avant 2022.

En février 2022, le compte n’y est malheureusement pas avec 102 sites « seulement ». Par conséquent, il convient de prendre avec des pincettes l’annonce de l’année en cours qui prévoit pas moins de 35 Superchargeurs avant 2023.

Force est de constater que malgré le nouveau mode de communication qui actualise les nouveaux Superchargeurs à venir de manière trimestrielle, Tesla ne respecte pas pour autant les délais. Certains sites continuent à être éternellement repoussés, comme par exemple Brest, annoncé désormais pour le deuxième trimestre 2022.

2022 : les prévisions

Voici les prévisions pour l’année 2022 selon Tesla, détaillées par trimestre.

Premier trimestre 2022 : 3 Superchargeurs

Beaune Nord

Blagnac

Saint-Gaudens

Deuxième trimestre 2022 : 20 Superchargeurs

Aire du Bourbonnais

Avignon

Bègles

Bourg-Achard

Brest

Chartres

Châtellerault

Colmar

Corse

Lyon

Metz-Sud

Montauban

Montpellier

Paris

Poitiers Sud

Roissy-en-France

Saint-Julien-en-Genevois

Saint-Quentin

Tournus

Tours Sud

Troisième trimestre 2022 : 9 Superchargeurs

Agen

Annecy

Béziers

Bassin d’Arcachon

Bourgoin-Jallieu

Chalon-sur-Saône

Golfe de Saint-Tropez

Honfleur

Villebon-sur-Yvette

2022, sans plus de précision : 3 Superchargeurs

Pontoise

Saint-Etienne

Toulouse-Labège

Le deuxième trimestre semble particulièrement chargé, espérons que Tesla pourra tenir son planning.

Des Superchargeurs ouverts à tous

La grande nouveauté de l’année 2022 est l’ouverture de certains Superchargeurs français aux véhicules électriques des autres marques. Ce sont pas moins de 16 sites qui sont ouverts à tous à ce jour, voici la liste :

Le constructeur a sélectionné ces sites car ils correspondent en termes d’affluence moyenne et de nombre de bornes disponibles à des lieux intéressants pour vérifier que leur programme pilote peut aller plus loin. Les tarifs sont plus élevés pour les véhicules non-Tesla, de l’ordre de 50 % plus cher sans abonnement.

Nous ne manquerons pas de garder un œil sur l’évolution du réseau de Superchargeurs en France et souhaitons naturellement voir les 35 sites promis par le constructeur américain sortir de terre avant la fin de l’année.

