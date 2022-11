Quel est le meilleur réseau de recharge pour voitures électriques (Tesla Superchargeur, Ionity, Total…) ?

Les acteurs de la charge rapide se bousculent pour proposer une offre de plus en plus complète aux électromobilistes. Après un an d’ouverture de certains Superchargeurs Tesla en Europe, c’est le moment de faire le bilan de ce qui est disponible aussi ailleurs : Ionity, Total Energies, Fastned, Electra, Allego…

La charge rapide est au cœur des préoccupations des conducteurs de voiture électrique qui parcourent de grandes distances. En effet, dès qu’un trajet dépasse l’autonomie de son véhicule, il est nécessaire de s’arrêter quelques dizaines de minutes pour arriver à bon port.

Si jusqu’à 2021, Ionity était le réseau incontournable en France et en Europe, les choses ont bien changé avec l’arrivée de différents acteurs plus ou moins inattendus. Le plus gros choc est sans doute survenu en novembre 2021, lorsque Tesla a lancé son programme d’ouverture des Superchargeurs à tous.

Nous allons revenir en détail dans ce dossier sur les chiffres clés des différents réseaux disponibles, ainsi que sur les principales caractéristiques de chaque opérateur de recharge en termes de localisation ou de tarification.

Ionity se renforce

En octobre 2022, Ionity était présent sur tout le territoire national et dans la majorité des pays européens, comme le montre la carte ci-dessous. Plus précisément, ce sont 431 stations qui sont d’ores et déjà construites en Europe, et 47 sont en cours de construction.

La France est plutôt bien dotée en chargeurs Ionity, puisque ce ne sont pas moins de 107 stations qui sont réparties sur le territoire national. Ionity annonce d’ailleurs qu’il y en a 11 en cours de construction en Hexagone, ce qui devrait combler certains déserts de charge rapide encore existants.

Les 107 stations Ionity de France représentent 470 chargeurs, soit une moyenne de 4,4 chargeurs par station. En termes de tarifs, Ionity est affiché à 0,69 €/kWh sans abonnement, alors qu’un abonnement à 17,99 euros par mois permet de faire baisser le prix à 0,35 €/kWh. Pour en apprendre plus sur Ionity, nous avons dédié un dossier à ce qui est sans doute le réseau le plus important d’Europe pour la charge rapide.

Un retournement de situation pour le moins inattendu a eu lieu en novembre 2021 : face à Ionity qui était presque en situation de monopole, Tesla a du jour au lendemain proposé certains Superchargeurs à tous les véhicules électriques disposant d’un port Combo CCS en Europe.

Au moment d’écrire ces lignes, ce ne sont pas moins de 46 stations de Superchargeurs Tesla qui sont ouvertes à tous en France, ce qui est bien inférieur aux 107 stations Ionity du territoire national. Mais est-ce vraiment Ionity qui mène la danse pour autant ?

Tesla est déjà le premier opérateur de recharge pour tous

Le programme pilote d’ouverture à tous des Superchargeurs de Tesla a près d’un an, et ce sont aujourd’hui 46 Superchargeurs en France qui sont ouverts aux autres véhicules. Tesla a d’ailleurs récemment communiqué sur les avancées de son réseau sur le Vieux continent :

Le réseau Superchargeur Tesla est également le plus vaste réseau de recharge rapide public en Europe. Lancé en novembre 2021, notre Programme pilote d’accès aux Superchargeurs pour les véhicules non-Tesla a continué de s’étendre à de nouvelles stations et de nouveaux pays, conformément à notre mission qui vise à accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. Le Programme pilote est désormais accessible dans 14 pays, pour un total de plus de 4 600 Superchargeurs répartis dans plus de 320 stations.

Si Ionity peut se targuer d’avoir plus de stations que Tesla en Europe (431 contre 320), le nombre de bornes de recharge disponibles est clairement en faveur de Tesla : 4600 bornes contre moins de 1900 bornes Ionity.

Le même constat peut être dressé en France, où nous retrouvons 722 bornes Tesla ouvertes à tous, soit plus de 50 % de plus que de bornes Ionity. Le graphique ci-dessus vous montre d’ailleurs la rapidité avec laquelle Tesla peut ajouter des bornes à son programme d’ouverture des Superchargeurs aux véhicules non-Tesla : les infrastructures sont déjà construites, il ne reste plus qu’à autoriser de manière logicielle la charge des véhicules tiers.

Les stations de Superchargeurs Tesla étant aujourd’hui fréquemment dotées de 20 à 30 bornes de recharge, autoriser un nouveau site aux véhicules non-Tesla ajoute immédiatement l’équivalent de cinq à six stations Ionity en termes de bornes disponibles.

C’est pourquoi Tesla est à ce jour le premier opérateur de recharge rapide de France et d’Europe, si l’on considère le nombre de bornes disponibles. Pour la France, on remarque qu’il n’y a pour le moment que la moitié des bornes Tesla ouvertes à tous, ce qui laisse une marge confortable à Tesla pour conserver son avance sur Ionity.

Le tarif chez Tesla n’est pas meilleur que Ionity toutefois, puisqu’il faut compter 0,79 €/kWh pour charger un véhicule d’une autre marque. Il est possible de baisser ce coût à 0,67 €/kWh en échange d’un abonnement à 12,99 euros par mois, qui est sans engagement.

Outre le tarif plus salé que chez Ionity, il faut noter que les emplacements de Superchargeurs Tesla sont également rarement sur des aires de service au bord des autoroutes, et qu’un détour de plusieurs kilomètres est parfois nécessaire pour aller se charger. L’avantage notable viendra de la disponibilité des bornes en grand nombre à chaque station, ce qui rend préférable le réseau Tesla lors des grands chassés-croisés.

De nouveaux acteurs font leur apparition

Si les deux géants que sont Ionity et Tesla ont aujourd’hui la majorité des bornes de recharge rapide pour eux, cela n’empêche pas d’autres acteurs d’arriver sur le marché, pour prendre une part du gâteau.

L’évolution du nombre de stations de recharge rapide disponibles chez différents acteurs // Source : Bertrand MOREAU L’évolution du nombre de bornes de recharge rapide disponibles chez différents acteurs // Source : Bertrand MOREAU

Parmi les réseaux actuellement plus modestes, cinq sont implantés en France de manière significative pour le moment avec des bornes offrant une puissance de 100 kW ou plus. Il s’agit de Total Energies, Lidl, Electra, Allego et Fastned.

Total Energies est présent depuis 2020 mais est encore faiblement représenté avec 57 sites et 167 bornes. Cela devrait augmenter dans le futur, notamment grâce aux sociétés d’autoroute qui ont annoncé que leurs aires allaient être prochainement équipées en charge rapide.

Un acteur de la grande distribution, Lidl, se renforce avec 59 stations de plus de 100 kW, mais une seule borne est disponible à chaque fois, ce qui rend les stations difficiles à recommander lors des grands voyages. Elles sont plutôt adaptées aux locaux qui ont besoin de charger pendant qu’ils font leurs achats, ce qui devrait arriver également dans d’autres hypermarchés rapidement.

Parmi les autres acteurs significatifs, nous pouvons citer Electra (16 stations, 88 bornes) en tant que nouvel arrivant avec une forte croissance, qui propose ses chargeurs rapides usuellement dans les villes plutôt que sur les grands axes.

Allego a repris son implantation depuis fin 2021 et a désormais 42 stations pour un total de 155 bornes, alors que Fastned peine à décoller avec 9 stations et 44 bornes seulement. La carte des stations visible ci-dessus affiche en détail tous les chargeurs rapides de France existants et à venir, si vous souhaitez avoir plus de précisions sur l’état actuel des réseaux.

Prix et vitesse de charge

En ce qui concerne les tarifs, nous avons résumé les prix actuels dans le tableau ci-dessous. Notez que ce sont les tarifs sans abonnement, et qu’il est parfois possible de bénéficier de tarifs plus attractifs en échange d’un paiement mensuel à l’opérateur en question (Fastned, Ionity et Tesla notamment), ou via l’une des nombreuses cartes de recharge disponibles.

Opérateur Prix Ionity 0,69 €/kWh Tesla 0,79 €/kWh Totalenergies 0,65 €/kWh Fastned 0,59 €/kWh Electra 0,44 €/kWh Allego 0,98 €/kWh

Pour le moment, Electra est le mieux placé avec un coût de 0,44 €/kWh. De l’autre côté, on retrouve Allego qui flirte avec la barre symbolique d’un euro, puisque son tarif est de 0,98 €/kWh. Parmi les trois autres, le classement par ordre de prix au moment d’écrire ces lignes est : Fastned (0,59 €/kWh), Totalenergies (0,65 €/kWh) et Tesla (0,79 €/kWh).

Enfin, en ce qui concerne les puissances de charge de chaque réseau, nous les avons résumées dans le tableau ci-dessous, en gardant à l’esprit que cela correspond aux puissances maximales proposées par les bornes, et non pas à la puissance de recharge d’une voiture qui s’y branche.

Opérateur Puissance Maximale Ionity 350 kW Tesla 250 kW Totalenergies 175 kW Fastned 300 kW Electra 300 kW Allego 300 kW

Totalenergies est pour le moment le dernier acteur du classement avec une puissance maximale de 175 kW, puis vient Tesla avec ses Superchargeurs de 250 kW. Fastned, Electra et Allego proposent tous les trois une puissance de 300 kW. Enfin, Ionity annonce une puissance maximale de 350 kW.

Des réseaux complémentaires

Si les principaux acteurs actuels se résument en deux mots (Tesla et Ionity), vous constaterez que le marché de la charge rapide est en pleine expansion, et il est probable qu’il change très rapidement. Les géants de l’énergie, à l’instar de Total Energies, commencent sérieusement à s’implanter, offrant toujours plus de choix aux électromobilistes.

Les supermarchés vont devenir peu à peu incontournables dans la charge rapide, et Lidl a pris un peu d’avance sur ce segment. Enfin, Tesla, fort de son implantation en Europe, va continuer d’ouvrir ses stations à tous les véhicules, et devrait garder une avance conséquente sur ses futurs rivaux.

Jusqu’à présent, Tesla reste d’ailleurs le seul à proposer autant de bornes par emplacement. Là où Ionity, Fastned ou Total Energies ouvre une station fin 2022 avec six bornes de recharge, Tesla en ouvre une avec pas moins de trente emplacements.

Il est toutefois nécessaire d’accepter des tarifs très élevés pour la charge rapide, qui coûte jusqu’à 20 euros les 100 kilomètres pour beaucoup de voitures électriques. Si les trajets du quotidien restent très peu onéreux, on ne peut malheureusement plus dire la même chose des grands voyages.

