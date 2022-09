Tesla : les Superchargeurs ouverts à tous passent un nouveau cap

Au total, 722 Superchargeurs répartis dans 46 stations sont accessibles à pratiquement toutes les voitures électriques en France.

Depuis quelques mois, Tesla a ouvert une partie de ses stations de Superchargeurs à tous les usagers de voitures électriques, c’est-à-dire tous ceux n’ayant pas forcément un véhicule de la marque. Au début, seulement 16 stations étaient concernées en France dans le but d’expérimenter cette nouvelle approche.

Le programme pilote n’est toujours pas terminé, et Tesla a ajouté 16 nouvelles stations il y a peu, puis vient à nouveau d’en ajouter 14 il y a quelques jours.

La marque n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet, mais elle nous a toutefois confirmé par mail que « 14 stations existantes du réseau Superchargeur français ont été ajoutées il y a quelques jours au Programme pilote d’accès aux Superchargeurs pour les véhicules non-Tesla ». Cela fait suite à la publication, par le chef des Superchargeurs Tesla en France, d’un post sur LinkedIn annonçant l’arrivée de ces nouvelles stations.

46 stations accessibles à tous en France

Cela nous donne donc, à l’heure où nous écrivons ces lignes, 722 Superchargeurs répartis dans 46 stations accessibles à tous les véhicules életriques en France. Avec cette ouverture à tous, Tesla bénéficie désormais du plus vaste réseau public de recharge rapide (>150 kW).

Dans le détail, les stations ajoutées récemment au pilote sont :

Aire des Portes d’Angers

Avallon, Beaune

Bordeaux-Mérignac

Dijon

Eurotunnel-Terminal

Eurotunnel-Flexiplus Lounge

Fontainebleau-Ury

Langon

Nantes (La Chapelle sur Edre)

Metz

Niort

Saint-Brieuc

Saintes

Environ un tiers des stations Tesla en France sont désormais accessibles aux non-Tesla. Le réseau français compte actuellement près de 1 500 Superchargeurs répartis dans plus de 120 stations. Les stations ouvertes à tous sont visibles sur la carte interactive et via l’application mobile Tesla. Mais la carte n’est pas encore à jour, contrairement à celle affichée dans cet article.

Profitons-en pour rappeler que les Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5 rencontrent toujours des problèmes avec les Superchargeurs Tesla. La recharge fonctionne désormais, mais à une puissance limitée à 42 kW.

Les prix ont récemment évolué

Les prix de la recharge au Superchargeur ont récemment eu le droit à une nouvelle augmentation, tout comme le prix des voitures électriques de Tesla (si l’on met de côté la Tesla Model Y Propulsion). Auparavant facturé 52 centimes d’euros, le kWh est désormais vendu 67 centimes d’euros.

Pour les conducteurs de voitures électriques qui n’ont pas une Tesla mais qui peuvent accéder aux Superchargeurs, il faut compter 79 centimes par kWh, mais il est possible de diminuer l’addition à 67 centimes via un abonnement mensuel.

