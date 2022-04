Le plan de Carrefour pour déployer des centaines de bornes de recharge pour voitures électriques

Après un démarrage très lent, Carrefour accélère son déploiement de stations de charge : « en moyenne, chaque hypermarché sera doté de 10 places électrifiées et chaque supermarché de 5 places ».

Carrefour est bien décidé à accueillir les automobilistes équipés d’une voiture électrique. En mars 2021, le spécialiste de la distribution s’est réveillé. Au total, pour le moment, seulement 70 bornes de charge sont installées près des magasins Carrefour. L’enseigne avait alors annoncé son intention d’installer 2 000 bornes de recharge pour véhicules électriques dans ses magasins d’ici 2023.

2000 bornes en 2023, 5000 en 2025

La stratégie vient d’être affinée avec une seconde annonce. Pour rappel, vous aurez le choix entre deux services : un service de recharge dite de « confort », à 22 kW en courant alternatif, gratuit la première heure pour les clients porteurs de la carte fidélité ou de la carte PASS Carrefour. Ensuite, il y a un service de charge bien plus rapide allant de 50 kW à 350 kW.

Pour ce plan, Carrefour s’est associé à deux spécialistes, à Driveco et Allego. Au total, Carrefour promet 5 000 points de charge d’ici 2025, « en moyenne, chaque hypermarché sera doté de 10 places électrifiées et chaque supermarché de 5 places ». Le service se nomme Carrefour Energies, avec 700 stations sur les parkings des hypermarchés et supermarchés Carrefour (Market) en France.

Pas de tarifs connus pour le moment

Pour le moment, le tarif des charges n’est pas connu. Cependant, Allego propose déjà des bornes de charge sur les parkings des supermarchés Casino, l’électricité est vendu 0,35 euro/kWh pour les bornes AC et 0,50 euro/kWh pour la charge rapide en courant continu.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.