Voiture électrique : quels sont les différents réseaux de charge rapide en France ?

Lorsque l’on s’éloigne du domicile, la question de la recharge de la voiture électrique arrive rapidement. Dans ce dossier, nous faisons le tour des différents acteurs de la charge rapide en France, leur tarif et leurs spécificités.

Les voitures électriques vendus aujourd’hui permettent pour certains de traverser la France sans trop de problèmes, mais encore faut-il savoir où recharger durant un long trajet. Avec différents acteurs ayant chacun leurs particularités, il est nécessaire de connaître en avance ce dont on a besoin pour que tout se passe sans encombre.

Outre le réseau propriétaire du constructeur Tesla, plusieurs acteurs de la charge rapide ont commencé à mettre à disposition des stations réparties dans l’Hexagone. Que ce soit les Superchargeurs Tesla, Ionity, Totalenergies ou encore le dernier arrivé Fastned, ce guide a pour vocation de vous permettre d’appréhender les longs trajets avec sérénité.

Les Superchargeurs Tesla

Le réseau de Superchargeurs Tesla est sans contestation possible le plus développé du pays. Avec pas moins de 100 stations et 1 000 bornes de recharges réparties sur l’ensemble de la métropole, traverser la France du nord au sud ou d’est en ouest avec un véhicule Tesla ne pose aucun problème. Les dernières stations déployées comportent jusqu’à 28 bornes de recharge, assurant ainsi une disponibilité excellente même lors des gros chassés-croisés des périodes de transhumance.

Le réseau de Superchargeurs Tesla n’est pas parfait pour autant. La majorité des stations est située en-dehors des autoroutes, obligeant ainsi les conducteurs à sortir de l’autoroute et effectuer un détour pour pouvoir aller se brancher. Comptez généralement entre 5 et 15 minutes supplémentaires, sur votre itinéraire, pour atteindre un Superchargeur.

La tarification n’est pas la même sur chaque station : il faut compter aujourd’hui entre 0,32 et 0,43 euro par kWh selon l’endroit, avec une moyenne nationale de 0,40 euro par kWh, portant le prix d’une recharge typique de 45 kWh à 18 euros chez Tesla. Il existe deux générations de Superchargeurs Tesla, qui peuvent alimenter les véhicules à 150 kW maximum pour les anciens Superchargeurs, contre 250 kW pour les nouveaux.

L’utilisation des Superchargeurs Tesla est des plus triviales : une fois que le véhicule est garé, il suffit de prendre le câble et de le brancher à la voiture pour que la charge démarre. L’identification est automatique, et la carte bancaire associée au compte Tesla est automatiquement sélectionnée pour la facturation. Il s’agit aujourd’hui de la meilleure expérience de charge rapide. Notez que pour le moment, ce réseau est réservé aux véhicules de la marque Tesla en France, mais qu’il s’ouvrira sans doute à tous dans le futur.

Ionity

Lancé par un consortium de constructeurs automobiles et d’acteurs de l’énergie, Ionity est le réseau de recharge rapide ouvert à tous le plus connu et le plus développé en Europe. Les quelque 60 stations de charge réparties sur le territoire comportent entre 4 et 8 bornes et sont situées sur des aires d’autoroute, vous permettant de recharger rapidement et sans détour. Les véhicules utilisant une architecture de batterie 800 Volts (Ioniq 5, Porsche Taycan, Audi e-tron GT) pourront profiter de puissances de recharge allant jusqu’à 350 kW, en faisant ainsi le réseau le plus puissant à ce jour.

Depuis la fin de l’année 2020, la tarification est à la minute et non pas au kilowattheure, avec un tarif de 0,79 euro par minute. Une charge de 30 minutes vous coûtera ainsi 23,7 euros, mais cela ne tient pas compte des abonnements ou offres de certains constructeurs permettant de réduire drastiquement le coût de ces charges.

En effet, Ionity propose un abonnement baptisé « Ionity Passport », qui permet de recharger à un tarif de 0,35 euro la minute. Pour cela, il faut s’engager à payer 17,99 euros par mois pendant 12 mois, soit 215,88 euros pour une année. Afin de rentabiliser l’abonnement, il est nécessaire de recharger en moyenne au minimum 41 minutes par mois.

Chez Ionity, contrairement aux Superchargeurs Tesla, le processus de recharge oblige à s’authentifier sur la borne, soit à l’aide d’un badge NFC, soit directement depuis l’application Ionity disponible sur iOS et Android.

Heureusement, le réseau va progressivement se rapprocher de l’expérience Tesla avec un système Plug & Charge dont le déploiement a déjà débuté. Seuls certains véhicules y sont éligibles dans un premier temps, mais d’autres devraient les rejoindre à l’avenir.

Totalenergies

Le géant de l’énergie Totalenergies a commencé à déployer des bornes de recharge rapide sur le territoire national, et nous comptons désormais autour de 50 stations proposant la recharge rapide. Chaque station compte entre un et six emplacements, avec des puissances comprises entre 50 kW et 175 kW.

Chez Totalenergies, la tarification est également à la minute, à la manière de Ionity, mais avec quelques particularités supplémentaires selon les stations. De manière générale, sur les bornes les plus rapides (175 kW), le tarif est de 0,65 euro par minute, soit 19,50 euros pour 30 minutes de charge.

Pour les bornes limitées à 50 kW, le tarif est de 0,40 euro par minute (12 euros pour 30 minutes de charge) si elles sont situées sur l’autoroute. En dehors des autoroutes, les tarifs pour les bornes 50 kW sont de 0,30 euro par minute pendant les 45 premières minutes, puis de 0,40 euro par minute ensuite.

Il est nécessaire de s’authentifier avant que la charge ne démarre, soit à l’aide d’un badge NFC d’un opérateur de charge, soit par carte bancaire sur la plateforme en ligne Total EV Charge.

Fastned

Le nouvel arrivant Fastned a d’ores et déjà ouvert six stations de recharge rapide en France, avec une puissance pouvant atteindre 300 kW. Pour le moment, les stations qui sont ouvertes comptent entre quatre et huit bornes. Les stations Fastned sont situées sur des aires d’autoroute, ce qui constitue un avantage de taille lors de grands trajets : pas de détour à prévoir.

La tarification s’effectue ici au kilowattheure comme Tesla, et les tarifs sont de 0,59 euro le kWh, ou 0,45 euro le kWh en prenant l’abonnement à 11,99 euros par mois. Ainsi, il est intéressant de prendre l’abonnement si votre consommation mensuelle dépasse les 85 kWh. Sans abonnement, pour une charge typique de 45 kWh, comptez ainsi 26,55 euros.

L’avantage de Fastned par rapport aux autres réseaux ouverts à tous réside dans sa fonctionnalité baptisée « Autocharge ». En l’activant lors d’une charge via l’application mobile Fastned, vous pourrez, à l’avenir, avoir la même expérience que sur le réseau de Superchargeurs Tesla. Vous n’aurez qu’à brancher votre véhicule, et il sera automatiquement reconnu et associé à votre moyen de paiement, et la charge débutera.

Conclusion

Pour le moment, seuls ces quatre acteurs proposent des stations de recharge rapide (plus de 50 kW) en France. Les nouveaux venus comme Fastned n’en sont qu’à leurs débuts, alors que les géants Tesla et Ionity ont d’ores et déjà une bonne couverture du territoire. Les années à venir seront sans doute intéressantes, avec de nombreux réseaux supplémentaires, et une concurrence qui permettra à l’utilisateur de choisir où il préfère charger.

À l’heure actuelle, pour les voyages en véhicule électrique, Ionity reste incontournable compte tenu de son implantation, et Tesla profite de son excellent réseau pour gâter ses clients. Toutefois, lorsque les Superchargeurs en France seront ouverts à tous, il conviendra de vérifier que les stations seront en capacité d’absorber l’afflux de nouveaux utilisateurs sans qu’il y ait de saturation.

