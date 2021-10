Ionity lance sa fonction Plug & Charge pour faciliter la recharge des voitures électriques

La recharge des voitures électriques en grands trajets va devenir encore plus simple grâce à l'innovation proposée par Ionity. Plus besoin d'application ou de carte pour s'authentifier, certains véhicules pourront bénéficier de la meilleure expérience possible : on branche et on charge.

Ceux qui ont déjà utilisés des chargeurs Ionity connaissent bien le processus parfois fastidieux, mais nécessaire pour qu’une charge démarre. Il faut aller sur la borne, choisir une méthode d’authentification, utiliser un badge ou l’application mobile, parfois valider son moyen de paiement. Bref, ce n’est pas vraiment simple ni ergonomique. Fort heureusement, cela va changer grâce au lancement de « Plug & Charge » (brancher et charger).

Une expérience « à la Tesla »

Cela est répété à chaque fois que possible : le réseau de Superchargeurs Tesla propose aujourd’hui la meilleure expérience de recharge. On branche et la charge démarre : il n’y a rien d’autre à faire. Ce contraste saisissant avec le reste du marché rendait parfois envieux les possesseurs de voitures électriques qui n’étaient pas des Tesla et poussait d’un autre côté les conducteurs de Tesla à ne pas s’aventurer hors du réseau propriétaire.

Demain, certains véhicules (en premier les Porsche Taycan, Ford Mach E et Mercedes EQS) bénéficieront d’une expérience similaire sur le réseau Ionity. Il faudra pour cela que le conducteur ait lié sa voiture à son compte Ionity dans l’application mobile, et ainsi, au moment du branchement à la borne, le chargeur reconnaîtra la voiture et la charge pourra démarrer sans qu’aucune autre méthode d’authentification soit nécessaire.

Un processus uniformisé chez tous les constructeurs

Si les premiers véhicules peuvent bénéficier du Plug & Charge chez Ionity dès à présent, les autres ne sont pas laissés sur la touche pour autant. En effet, l’entreprise indique que la norme ISO 15118 permettant d’échanger des certificats numériques pour authentifier un véhicule avant que la charge ne puisse démarrer est utilisée. Et ce standard peut être implémenté par tous les constructeurs.

La responsable de la technologie de charge chez Ionity, Dr Susanne Koblitz, a précisé : « Nous avons mis en place un système qui permet à tous les partenaires de s’authentifier mutuellement, permettant au véhicule électrique et à la station de recharge de communiquer tout en garantissant la confidentialité, l’intégrité et l’authenticité des informations échangées. »

Gageons que l’ensemble des constructeurs jouent rapidement le jeu et proposent des véhicules conformes à la norme ISO 15118 très rapidement. De cette manière, l’expérience de recharge en grands trajets sera bien meilleure pour tous.