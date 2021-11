Une nouvelle alternative aux Tesla Superchargeurs arrive en France

TotalEnergies, Tesla Superchargeurs et Ionity ont un nouveau concurrent. Fastned se lance en France avec l'ouverture de premières stations de recharge rapide le long des autoroutes français.

Un des principaux freins à l’adoption de la voiture électrique est le réseaux de chargeurs rapides pour effectuer de longs trajets. Pourtant, il existe plusieurs réseaux de recharge rapide en France qui portent de grosses ambitions en termes de développement.

Le réseau Ionity, par exemple, est un consortium de nombreux constructeurs automobiles allemands (Audi, BMW, Ford, Mercedes, Daimler, Porsche…) ainsi que d’autres fabricants (Ford, Kia-Hyundai). Ce réseau reste néanmoins accessible pour toutes les voitures électriques. Le réseau de Superchargeurs Tesla n’est pour le moment ouvert que pour les utilisateurs Tesla. Elon Musk a néanmoins annoncé son ouverture à d’autres constructeurs. Il y aussi celui de TotalEnergies dont les ambitions sont d’ouvrir de nombreuses stations dans les prochains mois.

Il faut rappeler que dans un décret publié le 15 février 2021, l’État a imposé l’installation d’une station de recharge pour véhicules électriques dans « toutes les aires du service du réseau autoroutier concédé » d’ici au 1er janvier 2023.

Qui est Fastned ? Quel réseau ? Quelle puissance ?

Justement, un nouvel acteur entre en jeu : Fastned. Quatre stations ont été inaugurées ce 30 novembre 2021, 5 autres sont prévues dans les prochaines semaines. Ce nouvel opérateur a sélectionné les aires d’autoroute, voici la localisation des quatre premiers :

Gevrey-Chambertin Ouest (A31, Dijon),

Écot (A36, Montbéliard),

Pont Chêne d’Argent (A39, Dole)

Pont Val de Saône (A39, Dole)

Plus globalement, ces stations sont une réponse à un appel d’offres des réseaux APRR et AREA. On les trouve donc sur les autoroutes gérées par l’APRR et l’AREA, dont l’A6, l’A31, l’A39… entre Paris et Dijon, mais aussi l’Autoroute du Soleil (A6), en direction de la Suisse et autour de Dijon.

Fastned est un consortium basé à Amsterdam dont lequel on retrouve des constructeurs automobiles, à l’image de Ionity. Pour le moment, son principal réseau est aux Pays-Bas, mais on trouve également de stations en Allemagne, Royaume-Uni, Belgique et Suisse.

Ces quatre premières stations en France comportent 4 bornes de charge Combo CCS d’une puissance maximale de 300 kW. Chaque station pourra néanmoins héberger jusqu’à douze points de recharge.

À titre de comparaison, Ionity propose une puissance de charge maximale de 350 kW et 250 kW pour TotalEnergies. Quant à Tesla, cela dépend de la génération du Superchargeurs. Les Superchargeurs peuvent ainsi délivrer des puissances électriques de 72 kW, 150 kW ou 250 kW.

Quels tarifs pour Fastned ?

Quant au prix, Fastned a fait le choix d’une facturation par kWh, soit 0,59 euro le kWh. Fastned a également un abonnement à 11,99 euros par mois qui permet ensuite de payer 45 centimes d’euro le kWh. Cet abonnement devient intéressant dès lors que vous consommez au moins 50 kWh par mois.

Pour comparer ce tarif, Tesla propose un tarif de 57 centimes d’euro le kWh aux voitures non-Tesla, contre 0,36 euro pour les propriétaires de Tesla. Chez TotalEnergies, les tarifs proposés varient selon le type de charge : 0,35 euro le kWh pour le 43 kW (AC) et 50 kW (DC), et 0,55 euro/kWh sur le 175 kW. Chez Ionity, quand on n’est pas dans un programme spécial, il faut compter 79 centimes la minute. Ils ont également une offre, Ionity Passport, facturée 17,99 euros par mois : celle-ci permet d’accéder aux bornes Ionity au tarif réduit de 0,35 euro/min.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.