Montres connectées Garmin : quel modèle de smartwatch choisir en 2023 ?

Si vous êtes à la recherche d'une excellente smartwatch pour vous accompagner pendant vos séances de sport ou vos courses, la marque Garmin est la référence. Comment choisir la meilleure montre connectée Garmin selon vos besoins ? Nous avons éclairci les gammes du constructeur et sélectionné les meilleurs modèles.

Le top 3 des meilleures montres connectées Garmin

Le constructeur américain Garmin s’est placé comme étant l’un des acteurs principaux sur le secteur des montres connectées. Le catalogue de la marque comporte plusieurs gammes, destinées à différents publics cibles, sans que cela soit toujours clair pour le consommateur. Comment choisir la meilleure montre connectée Garmin ? Nous allons vous accompagner pour vous en apprendre plus.

D’abord connu pour ses systèmes de GPS, Garmin a transféré son savoir-faire pour son écosystème de produits connectés. Pour cela, l’entreprise décline ses montres connectées sur plusieurs modèles, correspondant à des usages divers et variés. La plupart se placent sans peine parmi les meilleures montres connectées du marché, mais à des tarifs parfois élevés. Avant de vous lancer dans l’achat d’une montre connectée Garmin, vous devez identifier ce dont vous avez besoin.

La marque américaine se spécialise dans les montres connectées de sport. À vous d’identifier en préambule quels sont vos besoins. Si vous êtes à la recherche d’un produit un peu plus standard pour le quotidien et la liaison avec votre smartphone, nous vous conseillons les montres connectées de Samsung.

Quelles sont les gammes de montres connectées Garmin ?

Les montres Garmin de Fitness

Sur le catalogue des montres connectées Garmin, la gamme Venu est sans nul doute celle qui est orientée pour les sportifs du dimanche, littéralement. Les fonctions de la gamme se veulent être orientées santé et suivi sportif, mais ne font pas de concessions sur le design. Bien entendu, la gamme se décline en plusieurs formats et plusieurs usages, voici quels modèles sont à retenir.

Garmin Venu 2 La montre pour les sportifs amateurs

En ce sens, la Garmin Venu 2 est bien pensée puisque cette dernière ressemble à une montre connectée tout à fait classique. L’écran à bordures dispose de deux boutons physiques ayant des clics assez francs. Elle reste agréable à porter au quotidien même si les matériaux ne sont pas tous de qualité. La Venu 2 est certifiée 5 ATM pour la protéger des éclaboussures, mais n’est pas adaptée à la plongée.

Ce qui fait la force de cette montre connectée Garmin, ce sont les fonctionnalités de sport. Notamment grâce à l’application Garmin Connect qui permet d’exporter toutes vos données de sport sur Strava ou même Office 365. En revanche, l’usage direct depuis la montre est un peu plus complexe. L’interface est brouillonne à utiliser au quotidien et surtout, l’écran tactile peut poser un problème lors de vos courses à pied.

Pour ce qui est de l’autonomie, la montre connectée Garmin affiche 11 journées pour une utilisation dite « classique » ou bien 22 heures avec le GPS. Lors de notre test, elle a pu tenir 9 jours à raison de 4 sessions de courses pendant ce laps de temps. La montre Garmin est plutôt généreuse en la matière à condition de ne pas solliciter l’always-on. La recharge se fait via un port propriétaire relié à un USB-A vous offrant 100 % en 1 h 20.

La Garmin Venu 2 est surtout intéressante en termes de prix. Celle-ci est désormais disponible au prix de 299 euros et constitue l’une des montres connectées Garmin les plus intéressantes sur le rapport qualité/prix. Pour en apprendre plus, nous vous conseillons la lecture de notre test de la Garmin Venu 2.



au meilleur prix ? Où acheter La Garmin Venu 2 au meilleur prix ?

Au sein du catalogue Garmin, les mentions « S » indiquent des montres similaires, à la différence près qu’elles ont un boîtier plus petit. La Garmin Venu Sq 2 emprunte ce design similaire à l’Apple Watch avec des bordures un peu plus marquées au toucher. Si elle n’a pas de démarcation avec le modèle cité plus haut, sachez qu’il existe une version Music contenant 4 Go de mémoire et intégrant des applications de musique dédiée. Notre prise en main de la Garmin Venu Sq 2 peut vous donner quelques détails supplémentaires à son propos.



au meilleur prix ? Où acheter La Garmin Venu Sq 2 au meilleur prix ?

Garmin Venu 2 Plus La plus lifestyle des montres Garmin

Dans les faits, il n’y a que peu de choses qui distinguent la Venu 2 Plus du modèle standard. Les quelques différences se font d’abord au niveau de la taille du boîtier, certes un peu plus grand et plus épais. Au niveau de l’écran, c’est toujours une dalle Amoled de 1,3 pouce qui est en place. Vous l’aurez compris, elle conserve sa dimension lifestyle.

Au niveau des fonctions sportives, il n’y a pas d’immenses différences avec la version standard. Pour les sportifs amateurs qui font une à deux courses par semaine, l’usage est idéal. La Venu 2 Plus est aussi capable d’encaisser une semaine d’usage sans le moindre problème. Elle est capable d’avoir 25 modes de sport différents selon vos besoins. C’est l’une des seules aussi à disposer d’un électrocardiogramme.

La principale valeur ajoutée de cette montre connectée Garmin, c’est la présence d’un micro et de haut-parleurs. Comprenez, avec ce modèle, il est possible de passer un appel sans l’aide de votre smartphone. Le micro est clair, même si le son sature rapidement. Vous pouvez aussi solliciter les assistants vocaux Alexa, Siri ou Google. En termes de prix, celle-ci est affichée à 399 euros.



au meilleur prix ? Où acheter La Garmin Venu 2 Plus au meilleur prix ?

Les montres Garmin pour la course à pied et le triathlon

Chez Garmin, la gamme des montres connectées Forerunner est, comme son nom l’indique, celle orientée pour la course voire même le triathlon. Tout d’abord, parce que les montres n’ont pas le design un peu plus traditionnel d’une smartwatch, mais aussi via l’apport de technologies pensées pour les amateurs de sport.

Garmin Forerunner 255 Notre recommandation de montre Garmin

Au sein de la gamme Garmin, la Forerunner 255 constitue la montre connectée la plus intéressante pour ceux qui se laissent tenter par la course. En matière de design, le produit reste assez classique avec plusieurs boutons de chaque côté pour interagir avec la smartwatch. Si les dimensions de la montre sont trop grandes, vous pouvez opter pour la 255s qui a un boîtier plus contenu.

Ce qui est intéressant, ce sont les fonctionnalités orientées sport. D’abord, via un suivi GPS très précis, puisque la montre connectée Garmin est compatible Galileo, Glonass et Beidou mais aussi L1 et L5. Pendant vos sessions de course, le rendu est proche de la réalité, comme nous avons pu le constater pendant notre test. La Forerunner 255 est aussi très adaptée pour mesurer votre rythme cardiaque avec précision. Surtout, les programmes d’entraînement gratuits sont pensés pour atteindre les objectifs fixés.

Elle se dote d’un écran MIP transflectif pour lire en plein soleil. Toutefois, ce n’est pas la technologie qui flatte le plus la rétine. L’interface reste allumée en permanence sans que celle-ci ne soit tactile. La navigation se fait via les boutons physiques. Le logiciel intégré permet de la prendre en main aisément sans que les sous-menus ne soient trop profonds.

La Garmin Forerunner 255 se distingue aussi par une bonne autonomie. En usage polyvalent, à raison de 4 courses durant ce laps de temps, la montre connectée a pu tenir 9 jours. Bien entendu, solliciter le GPS épuise plus rapidement votre autonomie. La smartwatch Garmin est vendue à 350 euros. Notre test de la Garmin Forerunner 255 est disponible à la lecture.



au meilleur prix ? Où acheter La Garmin Forerunner 255 au meilleur prix ?

Garmin Forerunner 955 La montre idéale pour la course à pied

Si le modèle cité plus haut est parfait pour ceux qui cherchent à faire de la course à pied, la Forerunner 955 est plus orientée vers les sportifs accomplis. Pourtant, au premier regard, rien ne la différencie de sa petite sœur. Elle dispose pourtant d’un style plus conventionnel avec les boutons physiques qui permettent de gérer la navigation. En soi, rien ne la différencie de la 255 en termes de design.

Certes, la gamme Forerunner est pensée pour ceux qui aiment la course. Toutefois, la 955 dispose de plusieurs modes d’entraînements, tous avec une précision GPS et cardiaque irréprochables. Un mode triathlon est même prévu puisque la montre propose des programmes pour la natation ainsi que le cyclisme. Bien sûr, elle est aussi bardée de fonctionnalités comme le suivi d’oxygène ou l’altimètre. Surtout, elle dispose d’une cartographie pour mieux se repérer en trail, mais aussi le mode Stamina pour indiquer votre réserve d’énergie.

À la suite de nos tests, la Forerunner 955 est capable d’endurer jusqu’à une semaine d’usage avec quelques sessions où le GPS est sollicité. La montre connectée a quelques éléments basiques comme la possibilité de décrocher, avant de prendre votre téléphone pour converser. Vous pouvez aussi utiliser Garmin Pay, tout comme l’écran tactile, mais ne nous le cachons pas, ce n’est pas l’intérêt premier de la smartwatch.

En termes de prix, la montre connectée Garmin est disponible dans sa version de base à 549 euros. Si jamais vous voulez opter pour la version Solar, comptez 100 euros de plus. La lecture de notre test de la Garmin Forerunner 955 est conseillée pour en apprendre plus.



au meilleur prix ? Où acheter La Garmin Forerunner 955 au meilleur prix ?

Garmin Forerunner 55 La montre connectée pas chère et sportive

Si jamais vous souhaitez découvrir la gamme Forerunner, le modèle nommé 55 est à petit prix avec une porte d’entrée idéale pour les runners débutants. Elle propose un boîtier de 42 mm, mais l’écran est l’un des plus petits de toute la gamme de montres Garmin avec un diamètre de 26 mm.

Au niveau des capteurs, la montre possède le GPS, le GLONASS et le Galileo, en revanche pas de GPS multibande. Vous avez aussi droit à un capteur cardiaque optique et un accéléromètre. Si la Forerunner 55 est d’abord pensée pour la course à pied, cette dernière supporte jusqu’à 20 modes d’entraînements différents. La connexion avec l’application Garmin Connect vous permet un suivi irréprochable au quotidien.

La montre connectée Garmin offre une belle autonomie avec la capacité de tenir deux semaines sans broncher. En termes de prix, celle-ci est disponible à moins de 200 euros, mais il est parfois possible d’obtenir la Forerunner 55 moins chère sur le net.



au meilleur prix ? Où acheter La Garmin Forerunner 55 au meilleur prix ?

Les montres Garmin pour le trail et l’outdoor

Pour les sportifs du dimanche et les simples coureurs, passez votre chemin. En effet, la gamme de montres connectées Garmin Fenix s’adresse aux sportifs tout terrain. Bien entendu, cette offre est complète, mais cela se paie puisque les modèles issus de ce catalogue sont assez onéreux.

Garmin Fenix 7 La montre connectée pour le triathlon

Comprenez bien qu’il s’agit ici de la version de base. La Fenix 7 se décline en plusieurs éditions : la Standard, la Solar et la Sapphir Solar édition. Par exemple, cette dernière s’équipe d’un verre solaire pour la consulter à toute occasion. En termes de taille de boîtier, vous avez la taille S (plus réduite), la standard, et la X plus grande. Le design est assez classique avec des boutons physiques utiles pour interagir avec.

Au niveau de l’écran, c’est toujours du MIP Transflectif qui est mis en place. Si on pouvait le regretter sur les modèles précédents, il est ici complètement approprié selon les cas d’usages. Lors de trails en montagne, le soleil est omniprésent et cette technologie se révèle meilleure que l’Oled. L’interface se distingue aussi par le fait qu’elle soit désormais tactile. Comme toutes les montres Garmin, il est possible de personnaliser l’affichage des cadrans.

Le suivi GPS proposé par la Fenix 7 est une nouvelle fois irréprochable tout comme les mesures cardiaques. Elle introduit de nouveaux modes comme le Stamina qui affiche en continu votre jauge théorique d’énergie restante pour mieux gérer votre effort, le Trend Race Predictor qui affiche une estimation de votre meilleur chrono sur une distance clé, et enfin l’Up Ahead qui permet d’afficher les points d’intérêt sur une randonnée.

La Garmin Fenix 7 propose plusieurs modes de suivis pour les sports, même les plus pointus. La montre offre au minimum deux semaines d’autonomie, peu importe les usages au quotidien. Pour exploiter la recharge solaire, il faut bien entendu se trouver régulièrement en extérieur. C’est en termes de prix que la montre connectée Garmin est un peu plus difficile à recommander avec une addition à 699 euros. Le test de la Garmin Fenix 7 est disponible à la lecture.



au meilleur prix ? Où acheter La Garmin Fenix 7 au meilleur prix ?

Si vous êtes à la recherche de prestations assez identiques, mais de couleurs plus chatoyantes, il est possible de se tourner vers la Garmin Epix Gen 2. Parmi les différences avec la Fenix 7, vous noterez la présence d’un écran AMOLED. C’est à peu près la seule différence avec ce modèle si ce n’est un prix en augmentation à 899 euros. Le test de la Garmin Epix Gen 2 est disponible à la lecture si jamais le modèle vous intéresse.



au meilleur prix ? Où acheter La Garmin Epix Gen 2 au meilleur prix ?

Les montres Garmin hybrides

Ici, exit les montres connectées. Ces deux gammes de chez Garmin sont un peu plus hybrides, prenant surtout des montres traditionnelles comme un cadran et des aiguilles, mais avec quelques fonctions de connectivité. Si jamais cela vous intéresse, les gammes Instinct et Vivomove sont très intéressantes.

Garmin Instinct Crossover La meilleure montre connectée pour le golf

La Garmin Instinct est une vraie montre hybride. Le design est un peu plus classique avec la présence d’aiguilles qui vient fatalement alourdir l’ensemble. La présence de boutons renfonce cet aspect traditionnel. La montre est étanche jusqu’à 100 mètres. Il faut aussi noter la présence d’un écran numérique au-dessous : celui-ci permet d’afficher toutes les données métriques liées au sport.

Malgré son look peu engageant, la montre connectée Garmin est l’une des plus complètes au niveau des profils de sport. Bien entendu elle peut couvrir le running, mais aussi le ski, la musculation ou encore le golf. Des activités plus hétéroclites qui répondent à des cas d’usages. Grâce à l’application Garmin Connect, vous pourrez lier toutes les données à votre smartphone.

Pour l’usage au quotidien, la montre connectée Garmin est capable d’encaisser jusqu’à 28 jours, modulo la sollicitation des programmes de sport ou bien du GPS. Si jamais vous optez pour la version Solar, il est même possible de prolonger cette endurance via la recharge solaire.

Dans son aspect montre connectée, la Garmin Instinct Crossover permet d’utiliser la fonction Pay du constructeur. Sinon elle reste dans la lignée des smartwatchs de la marque, avec la possibilité de consulter vos messages ou même décrocher un appel. En revanche, impossible de lire de la musique depuis la montre. En termes de prix, la Garmin Instinct Crossover est disponible dès 599 euros.



au meilleur prix ? Où acheter La Garmin Instinct Crossover au meilleur prix ?

Garmin Vivomove Trend La vraie montre hybride Garmin

Toujours au sujet des montres connectées hybrides, la Garmin Vivomove Trend s’offre un design plus traditionnel. Elle se dote de réelles aiguilles avec en dessous un écran LCD monochrome sur lequel est placé un verre tactile. Au contraire de la plupart des montres connectées Garmin, celle-ci adopte un design plus lifestyle, très élégant.

Bien entendu, qui dit Garmin, dit aussi fonctions connectées pour le sport. En l’occurrence, la Vivomove Trend est capable de suivre 14 sports différents. Elle peut mesurer la VO2Max ou encore l’âge fitness. Attention toutefois, la montre n’est pas dotée de puce GPS. Vous devrez passer par votre smartphone si jamais vous en avez besoin pour vos entraînements.

Côté connectivité, elle aussi passe par l’application Connect. Il est bien entendu possible de payer sans contact via Garmin Pay, sinon elle ne se distingue en rien des autres montres du catalogue Garmin. La montre se décline en plusieurs versions, nommées : Trend, Sport, Style et Luxe. Pour cette version ici présentée, le prix de départ est à 329 euros.



au meilleur prix ? Où acheter La Garmin Vivomove Trend au meilleur prix ?

Les bracelets connectés Garmin

Si les montres connectées Garmin sont les principaux produits du constructeur, celui-ci varie aussi les plaisirs. Si vous êtes à la recherche d’un produit capable de suivre vos sessions de sport sans vous ruiner, vous pouvez alors investir dans un bracelet connecté. Au sein du catalogue de la marque, la gamme Vivosmart correspond à ce type d’usage. Toutefois, le dernier modèle de la marque ne se révèle pas aussi bon que les montres. Notre test de la Garmin Vivosmart 5 est disponible si vous souhaites en savoir plus.

L’application Garmin Connect

La grosse force des montres connectées Garmin est l’application Connect. En effet, cette dernière agglomère bon nombre de données pour vous aider à suivre vos performances. Notre testeur attitré Geoffroy a ainsi pu réaliser une performance assez remarquable lors du semi-marathon avec une Garmin Forerunner au poignet. Bien entendu, des données « classiques » comme la fréquence cardiaque ou respiratoire sont affichées. Mais les montres Garmin ont une réelle valeur ajoutée sur le calcul de données supplémentaires, comme la longueur de la foulée ou bien la puissance déployée.

Dans les images ci-dessus, vous pouvez constater tous les graphiques issus d’une session d’entraînement de Geoffroy. Vous pouvez même vérifier l’efficacité de votre entraînement. Il est aussi possible d’exporter ces données en .tcx pour les implanter sur Strava ou sur Excel. De même, si vous téléchargez des applications complémentaires comme Garmin Golf, vous aurez de plus amples informations autour de vos performances.

Tout savoir sur les montres connectées Garmin

Quels sont les avantages d’une montre connectée Garmin ?

Vous avez pu le constater au fil de notre guide, les montres connectées Garmin se révèlent être très performantes pour suivre vos activités sportives. La plupart des modèles sont bardés de capteurs pour suivre chaque indicateur de santé. Surtout, nous avons pu constater au fil des tests la précision GPS des modèles, ainsi que la fidélité du suivi cardiaque. Grâce à Garmin Connect, il est même possible d’agglomérer ces données et de les retrouver sur un graphique ou bien les envoyer sur un logiciel dédié comme Strava. En revanche, si vous êtes à la recherche d’une smartwatch plus « classique », les Garmin sont un peu en retrait, malgré la présence de Garmin Pay.

Quelles sont les différentes fonctions chez Garmin ?

La marque américaine dispose de son système de paiement en ligne nommé sobrement « Pay », mais ce n’est pas tout. Depuis peu, le logiciel SaltQ est compatible sur certains modèles de montres Garmin. Celle-ci permet d’optimiser l’usage des bandes GPS lors de vos courses, pour être à la fois le plus précis possible, mais aussi le plus économe en énergie. Le Trend Race Predictor permet d’estimer vos performances de course sur une distance donnée. Citons aussi le Body Battery qui estime l’énergie de votre corps pour optimiser vos sessions d’entraînement. Enfin, le Pace Pro permet de planifier une allure sur vos itinéraires de course.

Quels sont les smartphones compatibles avec les montres Garmin ?

Sur le papier, l’application mobile Garmin Connect est annoncée comme compatible aux smartphones Android et iOS. Cela implique tous les smartphones du marché français, à l’exception de ceux de Huawei, qui ne dispose pas des services Google. Toutefois, certaines fonctionnalités sont réservées aux smartphones Android. Ainsi, les messages préenregistrés ou même la possibilité de décrocher depuis votre montre sont uniquement prévus pour les smartphones sous Android.

