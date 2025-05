Quelle BYD électrique choisir en 2025 ? Notre guide des meilleurs modèles

BYD est le premier vendeur de voitures électrifiées au monde en 2024 et domine assez largement son marché local, à savoir la Chine. Le constructeur est aussi présent en Europe avec une gamme de produits un peu plus restreinte qu’à l’autre bout du monde, mais il y a de quoi trouver son bonheur.

Trois voitures BYD à retenir

Difficile de s’y retrouver avec la gamme BYD en France et dans le monde. En effet, malgré des synergies évidentes entre les modèles vendus en Europe et ceux commercialisés dans l’Empire du Milieu, il y a parfois quelques différences significatives, même si elles ont tendance à se réduire comme peau de chagrin, le marché chinois étant de plus en plus exigeant et les normes de sécurité se rapprochant peu à peu des standards européens. C’est pour cela que notre guide d’achat des meilleures voitures électriques du marché contient aussi des références chinois. Voici notre sélection des voitures BYD à choisir.

À lire aussi :

Qui est BYD, le nouveau numéro un de la voiture électrique qui vient de dépasser Tesla

En France, BYD est vu comme le « deuxième » constructeur chinois, derrière MG qui est arrivé un peu plus tôt et avec des produits très accessibles d’emblée. Mais si MG domine en France et en Europe, comme énoncé plus haut, c’est BYD qui est devant à l’échelle mondiale, avec en 2024, une croissance extrêmement forte (+40 %) pour culminer à 4,25 millions de ventes de voitures. Ses ventes ne dépassaient pas les 600 000 immatriculations en 2021.

Quelle voiture électrique BYD accessibles choisir ? Notre comparatif

Contrairement à l’imaginaire collectif, « Made in China » ne veut plus dire mauvaise qualité et pas cher. Chez BYD, sur certains modèles, c’est même tout l’inverse : plutôt cher et de très bonne qualité par rapport à la concurrence. La chose qui fait le plus souvent défaut, c’est la confidentialité du réseau de distribution en France pour le moment (BYD compte ouvrir environ 200 concessions dans l’Hexagone à moyen terme, comme MG) et l’image de marque, encore méconnue globalement par les non-initiés.

Pour cela, BYD compte dans sa gamme trois produits que l’on pourrait juger comme « accessibles » au vu des prix pratiqués actuellement.

BYD Dolphin La première citadine électrique BYD

Le premier, c’est la BYD Dolphin, un modèle que nous avons déjà essayé dans nos colonnes à son lancement en France en 2023 et qui ne nous avait guère convaincus, notamment en raison d’aides à la conduite très castratrices (pour ne pas dire dangereuses) par moment. Mais l’avantage des marques chinoises, c’est qu’elles apprennent vite et corrigent quasiment aussi rapidement ce genre d’erreurs. Aujourd’hui, la Dolphin est bien plus fréquentable avec plusieurs mises à jour permettant de corriger les aides à la conduite et quelques ajustements au niveau du châssis.

BYD Dolphin // Source : BYD

La BYD Dolphin est, en termes de chiffres, une bonne voiture électrique avec des performances intéressantes et une autonomie convenable annoncée à 427 km selon le cycle mixte WLTP via une batterie de 60,4 kWh.

Une version d’entrée de gamme de la BYD Dolphin est aussi de la partie avec une batterie de 44,9 kWh. De quoi lui permettre une autonomie allant de 315 à 330 km WLTP selon les versions. C’est ce modèle qui débutera à partir de 29 990 euros. Cette déclinaison sera aussi dotée d’un plus petit moteur de 95 ch.

Au-dessus, la version Boost propose un moteur de 177 ch, toujours avec la petite batterie de 44,9 kWh. Les versions Comfort (à partir de 33 990 euros) et Design (à partir de 35 990 euros) ont le droit au gros moteur et à la plus grosse batterie. La structure de gamme est étonnement complexe pour une voiture asiatique, les constructeurs ayant pour habitude d’aller à l’essentiel sur ce genre de produit.

Dimensions (L x l x h) : 4290 mm x 1770 mm x 1 570 mm

: 4290 mm x 1770 mm x 1 570 mm Coffre : 345 litres

: 345 litres Capacité de batterie : 44,9 à 60,4 kWh

: 44,9 à 60,4 kWh Autonomie WLTP : de 315 à 427 kilomètres WLTP

BYD Atto 2 La voiture BYD polyvalente

Au chapitre des voitures accessibles chez BYD, il y a aussi le SUV, l’Atto 2, un peu plus récent que la Dolphin. Lors de notre prise en main, nous avons été un peu plus convaincus que le modèle cité précédemment, notamment par sa maturité et son prix assez canon pour les prestations proposées.

Le BYD Atto 2 n’est disponible qu’en une seule version, que ce soit en termes de moteur ou de batterie. L’accumulateur affiche une capacité de 45,12 kWh, ce qui permet au SUV compact de revendiquer une autonomie maximale de 312 kilomètres en cycle mixte avec l’homologation WLTP. Des chiffres assez faibles pour la catégorie, et peut-être un peu limités pour rassurer les conducteurs inquiets. Concernant le moteur, c’est le même que la Dolphin dans sa version Boost avec 177 ch.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Bonne nouvelle, BYD a d’ores et déjà indiqué l’arrivée d’une version « autonomie étendue » fin 2025. Celle-ci vise les 420 km d’autonomie en cycle mixte, ce qui est déjà plus acceptable. Elle sera plus chère que les 29 990 euros réclamés pour le modèle actuel en entrée de gamme.

MINI Countryman : l’aventure 100% électrique Et si vous mettiez un peu d’aventure dans votre week-end ? Rien de plus simple avec le MINI Countryman, il vous suffit de réserver votre essai dès maintenant en ligne ou dans votre MINI Store le plus proche.

Ce dernier arrive sur un marché très concurrentiel, puisqu’il rivalise notamment avec le nouveau Citroën ë-C3 Aircross, affichée à partir de 27 400 euros, avec une puissance de 113 chevaux et une autonomie de 300 kilomètres WLTP ou encore le Peugeot e-2008, qui démarre à 34 740 euros. Le SUV sochalien a le droit à une batterie de 50 kWh pour une autonomie de 340 kilomètres et une puissance de 136 chevaux.

Dimensions (L x l x h) : 4310 mm x 1830 mm x 1 680 mm

: 4310 mm x 1830 mm x 1 680 mm Coffre : 400 litres

: 400 litres Capacité de batterie : 45,12 kWh

: 45,12 kWh Autonomie WLTP : 312 kilomètres WLTP

BYD Dolphin Surf La voiture électrique BYD pas chère

Fiche produit Essayez-la Equipement riche

Equipement riche Rapport prix/prestations

Rapport prix/prestations Ensemble convaincant Autonomie légère Essayez-la

Parmi les modèles pas chers de BYD, un troisième véhicule est arrivé il y a quelques jours, à savoir la BYD Dolphin Surf, la version européenne de la Seagull déjà vendue en Chine. Les puissances s’échelonnent de 88 à 156 ch en fonction de la batterie et de la version choisie.

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

La BYD Dolphin Surf repose sur la traditionnelle e-Platform 3.0, et reçoit la batterie Blade LFP développée en interne. Deux capacités sont disponibles : une de 30 kWh, promettant une autonomie de 220 km selon le cycle WLTP, et une de 43,2 kWh, pouvant aller jusqu’à 322 km WLTP en une charge.

Malgré les surtaxes douanières imposées par l’Europe, BYD réussit à placer sa Dolphin Surf à partir de 19 990 euros, certes sans éligibilité au bonus écologique en France. La citadine devrait ultérieurement être fabriquée dans l’usine hongroise en construction, de quoi passer outre ces deux leviers.

Dimensions (L x l x h) : 3990 mm x 1720 mm x 1 590 mm

: 3990 mm x 1720 mm x 1 590 mm Coffre : 308 litres

: 308 litres Capacité de batterie : 30 à 43,2 kWh

: 30 à 43,2 kWh Autonomie WLTP : 220 à 322 kilomètres WLTP

Quels SUV électriques choisir chez BYD ?

BYD Atto 3 La concurrente de la Model Y

Juste au-dessus de l’Atto 2, nous retrouvons l’Atto 3, un SUV électrique que nous avons aussi essayé récemment et qui nous a laissé un peu sur notre faim. La synthèse n’est pas excellente pour la catégorie et les prestations routières plutôt moyenne, le tout pour un tarif pas forcément très compétitif.

Les 204 ch du moteur sont alimentés par une batterie de 60,5 kWh (nets) pour une autonomie mixte de 420 km. C’est tout juste correct pour un SUV à vocation tout de même familiale et qui va retrouver dans son sillage un Peugeot e-3008, autrement plus convaincant et pas forcément beaucoup plus cher, ou encore un Renault Scénic E-Tech.

BYD Atto 3 // Source : Frandroid

La gamme de l’Atto 3 comporte trois finitions qui ne se démarquent que sur peu de points. Le tarif débute à 38 990 euros pour la version Comfort et 40 990 euros pour la finition Design juste au-dessus, à peine mieux équipée, mais avec un chargeur AC plus rapide. Un tarif qui ne place pas ce nouvel arrivant de manière agressive, voire low-cost.

Dimensions (L x l x h) : 4460 mm x 1880 mm x 1620 mm

: 4460 mm x 1880 mm x 1620 mm Coffre : 440 litres

: 440 litres Capacité de batterie : 60,5 kWh

: 60,5 kWh Autonomie WLTP : 420 kilomètres WLTP

BYD Seal U Un SUV complet

BYD possède évidemment un concurrent frontal au Tesla Model Y : le Seal U. Il n’atteint malheureusement pas son niveau, en témoigne les conclusions de notre récent essai à son sujet. Disponible aussi bien en électrique qu’en hybride, le Seal U électrique propose deux déclinaisons en France.

La variante Confort hérite d’un pack de 71,8 kWh, tandis que la déclinaison Design atteint les 87 kWh. L’autonomie oscille entre 420 et 500 kilomètres selon le cycle WLTP, ce qui est correct sans être incroyable non plus, puisque le Model Y atteint les 455 kilomètres dans sa version d’entrée de gamme avec 60 kWh. Les deux batteries alimentent le même moteur : un bloc de 217 ch.

BYD Seal U // Source : BYD

Le SUV électrique démarre à partir de 42 890 euros dans sa version Comfort d’entrée de gamme, avec sa batterie de 71,8 kWh offrant une autonomie de 420 kilomètres WLTP. Le modèle Design avec la grosse batterie grimpe à 46 390 euros, des prix à peu près calqués sur ceux du Tesla Model Y Propulsion (44 990 euros) et Propulsion Grande Autonomie (46 990 euros), à ceci près que le SUV américain bénéficie du bonus en France en raison de sa fabrication européenne, au sein de l’usine Tesla de Berlin. Ce qui n’est pas le cas du BYD Seal U.

Dimensions (L x l x h) : 4785 mm x 1890 mm x 1668 mm

: 4785 mm x 1890 mm x 1668 mm Coffre : 552 litres

: 552 litres Capacité de batterie : 71,8 à 87 kWh

: 71,8 à 87 kWh Autonomie WLTP : de 420 à 500 kilomètres WLTP

BYD Sealion 7 Un SUV premium

6 /10 Fiche produit Voir l’essai Essayez-la Présentation valorisante

Présentation valorisante Habitacle spacieux

Habitacle spacieux Confort sur longs parcours Consommations trop élevées Essayez-la

Au chapitre des SUV, mais coupés cette fois-ci, voici le Sealion 7, un modèle qui se veut plus dynamique que le Seal U mais qui, malheureusement au vu de notre dernier essai, ne coche pas forcément toutes les cases. Comme souvent avec les premières itérations chez BYD, il y aura des choses à corriger via des mises à jour.

BYD Sealion 7 // Source : Jean-Baptiste Passieux pour Frandroid

Le Sealion 7 offre du choix aux clients, modèles plus premium oblige. Ainsi, il se décline avec deux niveaux de puissance (313 et 530 ch), deux batteries (82,5 et 91,3 kWh bruts) et deux transmissions (2 ou 4 roues motrices). Les autonomies s’échelonnent de 456 km WLTP avec le plus petit accumulateur à 502 avec le plus gros. Comme nous le soulignons dans notre essai, les consommations sont assez élevées, de ce fait, l’autonomie réelle est assez éloignée de la réalité des chiffres sur le papier.

Le BYD Sealion 7 démarre à partir de 46 990 euros avec la batterie de 82,5 kWh et 313 ch en finition Comfort. Le prix grimpe à 51 990 euros avec la même batterie, mais quatre roues motrices et 530 ch, tandis qu’il culmine à 56 490 euros en quatre roues motrices, grosse batterie et 530 ch.

Dimensions (L x l x h) : 4830 mm x 1920 mm x 1620 mm

: 4830 mm x 1920 mm x 1620 mm Coffre : 520 litres

: 520 litres Capacité de batterie : 82,5 à 91,3 kWh

: 82,5 à 91,3 kWh Autonomie WLTP : de 456 à 502 kilomètres WLTP

BYD Tang La rivale de la Model X

Pour les budgets plus confortables, BYD propose un SUV haut de gamme appelé Tang. Ce mastodonte se frotte au Tesla Model X, le tout pour environ 40 000 euros de moins et des prestations pour le moins intéressantes.

À son lancement en 2023, date d’arrivée de BYD en France, l’auto était proposée sous une seule version et avec une seule finition baptisée Flagship. Elle propose une batterie de 86,4 kWh pour une autonomie de… 400 km. Aïe, vraiment trop juste pour un modèle qui se veut familiale. Il faut dire que le moteur de 517 ch est pour le moins énergivore, car il faut déplacer les plus de 2,6 tonnes de l’engin.

BYD Tang // Source : BYD

À son restylage, BYD a remplacé cette version par une nouvelle batterie de 108,8 kWh, permettant au modèle de revendiquer désormais 530 km d’autonomie WLTP, ce qui est plus respectable. Le prix n’a guère évolué et il faudra débourser 72 000 euros pour se l’offrir. Le gros point positif de ce modèle, c’est qu’il est l’un des rares SUV 100 % électrique, avec les Mercedes EQB, Peugeot E-5008, Volvo EX90 ou Kia EV9, à proposer 7 places.

Dimensions (L x l x h) : 4970 mm x 1955 mm x 1745 mm

: 4970 mm x 1955 mm x 1745 mm Coffre : 940 litres (235 litres en configuration 7 places)

: 940 litres (235 litres en configuration 7 places) Capacité de batterie : 108,8 kWh

: 108,8 kWh Autonomie WLTP : 530 kilomètres WLTP

Quelles berlines électriques choisir chez BYD ?

Du côté des berlines, le catalogue est évidemment un peu moins fourni, mais il y a, à nos yeux, la meilleure voiture de la marque dans ce segment. Cette auto, c’est la concurrente directe de la Tesla Model 3, à savoir la BYD Seal.

BYD Seal Une berline attractive

Une seule batterie est disponible au catalogue pour les deux versions proposées, à savoir un accumulateur d’une capacité de 82,5 kWh pour les finitions Design et Excellence AWD. La première revendique 570 km WLTP contre 520 km pour la seconde. La première fait 313 ch, tandis que la seconde embarque une motorisation de 530 équidés. Un modèle qui vient rivaliser directement avec la Tesla Model 3 Performance et ses 460 ch.

Les prix de la BYD Seal débutent à 46 990 euros pour la plus « petite » version en France, et grimpent jusqu’à 49 990 euros pour la plus grosse, le tout avec une dotation d’équipements de série très complète, comme souvent sur cette gamme chez BYD.

Dimensions (L x l x h) : 4800 mm x 1875 mm x 1460 mm

: 4800 mm x 1875 mm x 1460 mm Coffre : 400 litres + 53 litres à l’avant

: 400 litres + 53 litres à l’avant Capacité de batterie : 82,5 kWh

: 82,5 kWh Autonomie WLTP : de 520 à 570 kilomètres WLTP

BYD Han Le luxe au bout du volant

Un peu plus haut, nous vous parlions du vaisseau-amiral de BYD avec le Tang. Il y a aussi sa version berline en quelque sorte, avec la Han. Au moment de son récent restylage, elle n’a pas hérité de la grosse batterie de 108,5 kWh du Tang, mais elle a conservé son accumulateur de 85,4 kWh, pour une autonomie annoncée de 521 km WLTP en cycle mixte.

BYD Han // Source : BYD

Elle profite d’un meilleur Cx du fait que ce soit une berline. Cela lui confère une autonomie acceptable, même si elle est maintenant loin de certaines grandes berlines électrique haut de gamme, comme la Mercedes EQS qui peut dépasser les 700 km avec une seule charge. La BYD Han embarque une motorisation de 517 ch.

La version quatre roues motrices Executive commence à 71 160 euros, tandis que la version très haut de gamme Emerald Edition avec sa teinte exclusive « Vert Montagne » et ses quelques éléments plus exclusifs grimpe à 74 400 euros.

Dimensions (L x l x h) : 4995 mm x 1910 mm x 1495 mm

: 4995 mm x 1910 mm x 1495 mm Coffre : 410 litres

: 410 litres Capacité de batterie : 85,4 kWh

: 85,4 kWh Autonomie WLTP : 521 kilomètres WLTP

Nos autres guides voitures électriques

Vous voulez une vision plus large de ce qui se fait en voitures électriques ? Consultez donc notre guide des meilleures voitures électriques à moins de 45 000 euros, ou bien celui des meilleures voitures électriques à moins de 60 000 euros. Bien entendu, notre guide complet autour de la voiture électrique est également disponible.

Si une catégorie de véhicules électriques vous intéresse particulièrement, vous pouvez vous tourner vers nos autres guides d’achat :

Tout savoir sur BYD

Où trouver un concessionnaire BYD en France ?

Pour le moment, le constructeur chinois fait peu à peu son entrée en France et plus globalement en Europe. Une dizaine de concessionnaires sont ouverts dans l’Hexagone notamment en Île-de-France et dans toutes les grosses villes du territoire. Sinon, rendez-vous sur le site de la marque.

Qui est BYD ?

Loin de faire les gros titres comme Tesla à l’époque de l’avènement de la voiture électrique, BYD est pourtant une marque plus ancienne que celle dirigée par Elon Musk. Fondée en 1995 par Wang Chuanfu, l’entreprise a connu une croissance impressionnante, se positionnant en tête du marché chinois des batteries et élargissant rapidement son influence à l’échelle mondiale.

Fruit du hasard, sa division automobile a débuté, comme Tesla, en 2003. Car oui, BYD, comme pas mal d’autres constructeurs chinois, c’était avant tout un fournisseur de batteries pour des marques comme Samsung, Nokia ou encore Motorola. BYD ne se limite pas aux véhicules particuliers, la marque propose une gamme complète de solutions de mobilité électrique, y compris des bus (comme le fameux bus londonien), des camions et des taxis.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.