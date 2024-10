Le Peugeot e-3008 avec 700 km d’autonomie est à partir de 430 euros par mois : on analyse cette offre

Après un lancement canon, Peugeot continue sa politique tarifaire agressive avec sa dernière voiture électrique, l’e-3008. Face aux Tesla Model Y et Renault Scénic E-Tech, le SUV Peugeot met les petits plats dans les grands en termes de financement avec une offre à partir de 430 euros par mois pour un modèle avec 700 km d’autonomie. Mais à quoi a-t-on le droit réellement à ce prix ?

Peugeot e-3008 // Source : Peugeot

Plus fort que le Tesla Model Y, le Peugeot e-3008 ? Après un premier essai de la version à « petite » batterie de 73 kWh, la réponse est non, et il ne parvient pas, à nos yeux, au niveau du Renault Scénic E-Tech non plus.

Mais attention, Peugeot a plus d’un atout dans sa manche et dégaine le SUV de segment C avec le plus d’autonomie (sur le papier et selon la norme WLTP), avec pas moins de 700 km grâce à une batterie d’une capacité de 96,9 kWh, dont les cellules sont produites en France, au sein de l’usine ACC de Douvrin (62).

C’est 100 km de plus que le plus endurant des Tesla Model Y, à savoir la nouvelle version Propulsion Grande Autonomie qui revendique 600 km avec un plein, mais aussi 77 km de plus que le Renault Scénic E-Tech avec sa batterie de 87 kWh.

Le SUV Peugeot prend donc un sérieux avantage par rapport à ses deux concurrents, en attendant un premier essai, et il est même proposé à un prix plutôt intéressant : à partir de 46 990 euros pour avoir le droit au bonus écologique, et même 430 euros par mois en LLD. Une offre alléchante sur le papier, mais vaut-elle le coup en réalité ? Décryptage.

Le Peugeot e-3008 Long Range proposé à 430 euros par mois

Comme la majorité des autres constructeurs, Peugeot a réduit sa gamme comme peau de chagrin pour laisser place à une structure plus simple à comprendre.

Voici le Peugeot e-3008 Long Range dans la configuration à 430 euros par mois // Source : Configurateur Peugeot

Le Peugeot e-3008 Long Range est disponible sous deux finitions « Allure » et « GT ». Le modèle à 430 euros par mois est évidemment la version « de base », même si on ne peut pas l’appeler ainsi, car il s’agit globalement d’un milieu de gamme bien équipé. De série, la voiture se dote notamment de ces quelques équipements :

Projecteurs LED

Feux diurnes 3 griffes à LED

Caméra de recul & aide au stationnement arrière

Peugeot i-Cockpit panoramique avec double écran HD flottant (2 x 10 pouces)

Accès et démarrage mains libres

Jantes alliage de 19 pouces

Régulateur / Limiteur de vitesse

Freinage d’urgence automatique avec alerte risque de collision, pilotée par caméra et radar

Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-côté

Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesse

Alerte attention conducteur

La version « GT » ajoute quelques équipements supplémentaires comme une présentation plus cossue, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go permettant le niveau 2 de conduite autonome ou encore le grand écran panoramique de 21 pouces incurvé. Bien évidemment, cette version réclame un supplément et n’est pas concernée par les 430 euros par mois.

L’intérieur sans la dalle incurvé de 21 pouces, mais avec deux écrans de 10 pouces. // Source : Configurateur Peugeot

Techniquement, le e-3008 « Long Range » embarque donc une batterie de 96,9 kWh lui octroyant une autonomie maximale de 700 km selon le cycle WLTP. Celle-ci se recharge de 20 à 80 % en 27 minutes à une puissance de 160 kW, et peut récupérer 150 kilomètres en 10 minutes. Le SUV est aussi doté du pré-conditionnement de la batterie.

La voiture est livrée avec un moteur de 230 ch. Une version avec deux moteurs électriques de 320 ch et quatre roues motrices est aussi dans les cartons, mais pour l’heure, aucune date de lancement n’a encore été annoncée officiellement.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD du Peugeot E-3008 ?

Ce financement est une location longue durée sur 37 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 30 000 km au total. Peugeot indique que l’offre à 430 euros par mois est soumise à un premier loyer de 10 500 euros, qui revient à 5 000 euros une fois le bonus écologique de 4 000 euros et la Prime à la conversion de 1 500 euros déduits.

Produit en France, ce Peugeot e-3008 Long Range a ainsi le droit au bonus écologique, soit 4 000 euros. Pour pouvoir bénéficier de la Prime à la conversion de 1 500 euros, il faut mettre en rebut un ancien modèle diesel ou essence.

L’ancien véhicule mis au rebut doit être une voiture ou une camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3 500 kg. La date de la première immatriculation doit être d’avant 2011 pour les diesels et d’avant 2006 pour les essences.

Combien vous coûtera la LLD du Peugeot e-3008 Long Range ?

Passons aux calculs, et ceux-ci sont relativement simples. Sur trois ans de location longue durée, votre Peugeot e-3008 vous coûtera 20 910 euros. Peugeot affiche sa voiture à partir de 46 990 euros sur son site, bonus écologique de 4 000 euros et prime à la conversion de 1 500 euros non déduits. Ainsi, une fois toutes les aides déduites, nous arrivons à un prix de 41 490 euros.

Même avec un prix « à partir de », ce Peugeot e-3008 n’a rien d’une voiture au rabais esthétiquement parlant. // Source : Configurateur Peugeot

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 50,3 % du prix de votre voiture. C’est beaucoup plus que la décote sur trois ans pour ce type de voiture, une décote qui s’établit, au maximum, à 40 % sur ce type de produit dans ce laps de temps.

L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement.

Faites attention aux frais de remise en état, car ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution, c’est pourquoi nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier. Cela vous coûtera normalement moins cher que chez votre concessionnaire. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Les éléments à retenir

Les constructeurs commencent à être frileux sur le marché de l’occasion électrique, et ça se voit déjà sur le prix des financements des voitures neuves aujourd’hui ! Les premiers retours (pas forcément chez Peugeot) montrent que les voitures avec une très forte valeur résiduelle (et largement subventionnées) à moins de 100 ou 150 euros par mois il y a deux ou trois ans s’accumulent sur les parcs occasion et ne trouvent pas preneur, car trop chères.

Volkswagen en fait d’ailleurs les frais et propose même de refinancer ces voitures en partant sur des LLD dédiées aux voitures d’occasion. C’est par exemple le cas de l’ID.3 où les premiers modèles financés il y a trois ans reviennent sur le marché avec des LLD « de seconde vie ».

Dans le cas de Peugeot, 430 euros pour de telles prestations, il n’y a rien de choquant, bien au contraire, c’est même une belle offre à nos yeux, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un produit au rabais à ce prix, même s’il manquera l’écran incurvé de 21 pouces pour les technophiles ou encore la conduite semi-autonome de niveau 2. Mais avec 700 km d’autonomie, c’est plutôt pas mal.

Pas de sièges en cuir ou en Alcantara pour cette version, mais simplement du tissu. // Source : Configurateur Peugeot

En fait, ce Peugeot e-3008 arrive à être plutôt avantageux financièrement, car malgré une valeur résiduelle basse (ce qui veut dire que Peugeot ne compte pas encombrer son parc d’occasion d’ici trois ans avec des modèles repris trop chers et donc invendables en occasion), les subventions parviennent à bien diluer la note.

Avec un apport de 10 500 euros (soit quasiment 25 % du prix !), les mensualités ne peuvent qu’être intéressantes. Le fait de réduire l’apport à « seulement » 5 000 euros en profitant des 4 000 euros du bonus et des 1 500 euros de Prime à la conversion, permet à ce e-3008 Long Range d’être dans la course en termes de prix. Encore faut-il pouvoir bénéficier de la Prime, car tout le monde n’a pas de véhicule à mettre au rebut.

Ajoutons que les mensualités des voitures électriques devraient aussi augmenter en 2025, avec le coup de rabot sur le bonus qui devrait passer de 4 000 à 3 000 euros, tandis que la Prime à la conversion devrait tout simplement disparaître. Voici deux bonnes raisons de profiter de cette offre plutôt intéressante sur le papier, et qui le sera un peu moins l’an prochain.