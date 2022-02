LLD ou LOA : avantages, inconvénients et différences entre ces systèmes de location de voiture

Peut-être avez-vous remarqué que le prix des voitures neuves ne se montre presque plus ? Il est en effet remplacé par les prix de mensualités, forcément moins effrayantes. Chaque année, la part des consommateurs qui achètent comptant leur voiture est en baisse. Un changement de comportement qui fait passer l'usage avant la possession en tant que telle. Et c’est le leasing qui continue de grappiller des parts de marché, aussi bien chez les particuliers qu’auprès des entreprises.

De nos jours, près d’un achat sur deux se fait avec une formule de leasing : les financements type Location Longue Durée ou Location avec Option d’Achat sont passés de 11 % en 2012, à 47,2 % en 2021 (chiffres C-Ways).

Pour aller plus loin

MG ZS EV en location longue durée à 99 €/mois, bonne ou mauvaise affaire ?

Il faut dire que ces systèmes présentent bien des avantages pour les consommateurs, comme maîtriser son budget, rouler régulièrement dans une voiture neuve ou encore ne pas avoir à se soucier de la vente. Mais attention aux offres trop alléchantes, le leasing peut également se révéler très coûteux, et devenant parfois plus cher qu’un crédit « classique » !

Pour y voir plus clair et décrypter les offres les plus attractives, voici les différences, les avantages et les inconvénients de ces financements.

Définitions LLD et LOA

Avant de nous lancer dans le vif du sujet, voici quelques définitions à connaître :

Leasing : mot anglais désignant la « location ». Le leasing est un financement qui fait le lien entre le consommateur, un organisme de financement et un constructeur automobile. Par opposition à l’achat comptant ou au crédit « classique », ce n’est pas le consommateur qui est propriétaire du véhicule mais l’organisme de financement ;

: mot anglais désignant la « location ». Le leasing est un financement qui fait le lien entre le consommateur, un organisme de financement et un constructeur automobile. Par opposition à l’achat comptant ou au crédit « classique », ce n’est pas le consommateur qui est propriétaire du véhicule mais l’organisme de financement ; LLD : acronyme de « Location Longue Durée », la LLD est une formule de financement qui consiste, contre le paiement de mensualités, à bénéficier d’un véhicule sur une durée déterminée. Celui-ci ne vous appartient pas, et doit être restitué en fin de contrat. Souvent pour en prendre un nouveau ;

: acronyme de « Location Longue Durée », la LLD est une formule de financement qui consiste, contre le paiement de mensualités, à bénéficier d’un véhicule sur une durée déterminée. Celui-ci ne vous appartient pas, et doit être restitué en fin de contrat. Souvent pour en prendre un nouveau ; LOA : acronyme de « Location avec Option d’Achat », la LOA est une formule de financement proche de la LLD qui consiste, contre le paiement de mensualités, à bénéficier d’un véhicule sur une durée déterminée. À la différence près qu’il est possible de racheter le véhicule en fin de contrat.

La Location avec Option d’Achat (LOA) dans le détail

Des deux formules, c’est la Location avec Option d’Achat qui est souvent privilégiée chez les particuliers par rapport à la Location Longue Durée. C’est elle qui offre la plus grande flexibilité, et qui se rapproche le plus d’un crédit à la consommation plus classique, avec la possibilité ou non, en fin de contrat, de racheter le véhicule.

Sachant que le prix de revente (ou prix résiduel) est fixé en début de contrat, le consommateur peut être, selon la conjecture du marché, gagnant en rachetant la voiture à un prix moindre par rapport au marché. Ça peut aussi être le contraire.

Avantages de la LOA :

Flexibilité de la formule ;

Possibilité d’acquérir le véhicule en fin de contrat ;

Maîtrise du budget avec prix de rachat fixé à la signature qui est potentiellement plus bas que celui du marché.

Inconvénients de la LOA :

Pari sur la valeur résiduelle de la voiture ;

Apport important ;

Entretien et assurance non pris en compte dans le contrat ;

Frais de remise en état.

La Location Longue Durée (LLD) dans le détail

La Location Longue Durée, moins choisie par les consommateurs, est en revanche préférée par la société de crédit, qu’il s’agisse de constructeurs ou autres. C’est en effet la LLD qui leur est la plus rentable : déjà parce qu’ils proposent de nombreux services qui génèrent des marges importantes, de l’entretien au dépannage, en passant par l’assurance. Et parce que la voiture électrique ou thermique est récupérée en fin de contrat pour être vendue d’occasion.

Avantages de la LLD :

Avec la LLD, l’entretien est très souvent compris ;

Possibilité de rouler dans un véhicule neuf régulièrement ;

Durée de financement de 24 à 60 mois (entre 2 et 5 ans) ;

Il n’y a pas à se soucier de la revente ;

Certificat d’immatriculation qui est aux frais de l’organisme financier.

Inconvénients de la LLD :

Premier loyer souvent majoré ;

Restitution en fin de contrat donc le véhicule ne vous appartient jamais ;

Mensualités élevées ;

Nombreux services proposés (entretien, dépannage, assurance…) facturés à prix fort ;

Frais de remise en état coûteux ;

Kilométrage excédentaire que se paye au prix fort.

LLD et LOA aussi sur l’occasion

Depuis peu, de plus en plus de professionnels proposent également désormais des formules de financement de LLD et de LOA sur des véhicules non pas neufs, mais d’occasion. On y retrouve notamment des véhicules sortis d’une première LOA ou LLD, remis en état, contrôlés et qui repartent pour un tour. L’avantage évident de l’occasion, c’est que les formules y sont forcément moins chères.

De plus, les voitures d’occasion sont souvent déjà en stock, et sont donc disponibles plus rapidement. Ce qui, en période de crise de semi-conducteur, est un vrai argument.

Les pièges à éviter

Attention cependant : les formules LLD et LOA peuvent paraître alléchantes et faire croire au consommateur à des économies car le financement est étalé dans le temps. Ou alors lui faire miroiter qu’il est couvert pour toutes sortes de soucis (mécaniques, panne, carrosserie…). Ces formules sont surtout bien plus rentables pour les organismes de financement, qu’il s’agisse des constructeurs eux-mêmes, ou de services tierces proposés par des banques, des prestataires…

Il y a donc un certain nombre de pièges à éviter.

Comme évoqué dans les inconvénients, il faut faire très attention aux contrats choisis et aux termes de ceux-ci. D’autant que, selon l’utilisation de chacun, l’une ou l’autre formule, LLD ou LOA, pourra mieux convenir.

Méfiez-vous tout d’abord de la publicité mensongère : il faut bien avoir en tête que si les formules sont souvent attrayantes, et que les loyers paraissent accessibles, le modèle présenté en photo est souvent bien plus cher, le loyer présenté étant relatif à une entrée de gamme. Généralement, la photo mise en avant vous appâte avec le modèle haut de gamme. Ne vous faites pas berner, et lisez les petites lignes en bas de page.

N’oubliez pas de comparer les offres, entre LLD et LOA évidemment, mais également avec le coût d’un crédit classique. Et vous verrez que ce dernier est souvent le moins cher.

Avant de vous lancer dans le leasing, estimez bien vos besoins, notamment le kilométrage que vous parcourez par an : en l’estimant au plus près de votre utilisation, les offres seront davantage calquées sur vos besoins et vous pourrez également économiser en ne payant pas pour un kilométrage annuel que vous n’atteindrez jamais.

Le kilométrage peut s’avérer être le plus gros piège des formules de leasing, surtout si vous le dépassez. En effet, les kilomètres excédentaires sont facturés au prix fort, ce qui peut aller de 20 à 40 centimes le kilomètre. Ça peut grimper très vite.

De même, attention à ne pas souscrire à des contrats additionnels qui ne vous serviraient à rien : le loueur peut vous tenter en vous proposant des services qui peuvent déjà être compris dans votre assurance, comme l’assistance dépannage. Attention donc à ne pas faire un doublon et à payer deux services similaires.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.