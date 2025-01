Hyundai Inster à partir de 129 euros par mois : une offre de intéressante pour la concurrente des Citroën ë-C3 et Dacia Spring ?

Dans la bataille que se livrent les constructeurs autour des voitures électriques accessibles, il y en a une que nous n’avons pas vu venir du côté de chez Hyundai. L’Inster, c’est son nom, possède plusieurs arguments pour faire de l’ombre aux nouvelles stars du segment, à commencer par une offre de financement attractive.

Pour environ 100 euros par mois en LLD ou en LOA, il y a environ un an, vous aviez l’embarras du choix, notamment grâce au leasing social. La Citroën ë-C3 était même disponible à partir de 54 euros, tandis que la Renault Twingo E-Tech s’affichait à des mensualités records de 40 euros par mois.

Le leasing social a depuis disparu (mais il devrait revenir au second semestre 2025), les aides gouvernementales ont diminué, et les loyers des voitures électriques ont augmenté. Nous vous expliquons d’ailleurs pourquoi dans un dossier dédié.

Entre 100 et 150 euros par mois l’an dernier, il était même possible d’avoir une Citroën ë-C4 d’entrée de gamme, et même une Renault Mégane E-Tech. Aujourd’hui, c’est mission impossible, et les seules voitures qui se trouvent dans cet ordre de prix sont des modèles accessibles, comme la Dacia Spring de 65 ch à 111 euros par mois par exemple.

L’an dernier, Hyundai a créé la surprise en présentant un petit véhicule électrique dédié à l’Europe et à moins de 25 000 euros. Son nom ? L’Inster, et nous avons d’ailleurs pu l’approcher à l’occasion du dernier Salon de Bruxelles. Ce petit SUV urbain est intrigant à plus d’un titre, et il nous tarde d’en prendre le volant. En attendant, les commandes sont lancées en France et le véhicule s’affiche à un financement canon : à partir de 129 euros par mois. Alors, bonne ou mauvaise affaire ?

Le Hyundai Inster proposée à 129 euros par mois

Plusieurs versions de l’Inster sont proposées au catalogue. Il y a quatre finitions (Inster, Intuitive, Creative et Cross Creative), deux batteries (42 et 49 kWh) et deux niveaux de puissance (95 et 115 ch).

Le modèle qui nous intéresse est celui au prix de façade de 25 000 euros, c’est-à-dire l’Inster avec la finition éponyme, la batterie de 42 kWh et une puissance de 95 ch. Hyundai annonce une autonomie WLTP de 327 km, soit plus que ses principales concurrentes, la Citroën ë-C3 peinant à dépasser les 300 km en usage réel, tandis que la Spring ne revendique que 220 km.

Comme d’habitude chez les constructeurs coréens, la dotation de série, même sur la finition de base, n’est pas si mal. Ainsi, sur la finition Inster, nous retrouvons, de série :

Accès mains-libres et démarrage sans clé

Allumage automatique des feux

Assistance active à la conduite sur autoroute

Assistance active au maintien de voie

Assistance active au suivi de voie

Caméra de recul

Capteur de pluie

Climatisation automatique

Compteurs numériques de 10,25 pouces

Compteurs numériques de 10,25 pouces Connexion Bluetooth

Feux de jour à LED

Freinage d’urgence autonome (véhicules, piétons, cyclistes, intersections)

Freinage régénératif modulable avec palettes au volant

Jantes alliage de 15 pouces

Navigation Europe avec programme de mise à jour à distance

Régulateur de vitesse adaptatif intelligent

Rétroviseurs rabattables électriquement

Dans le lot, il y a quand même pas mal d’équipements de sécurité rendus obligatoires via la norme GSR2 entrée en vigueur le 4 juillet 2024 et qui concerne toutes les voitures neuves immatriculées dans l’Union européenne à partir de cette date.

Les finitions supérieures apportent quelques options intéressantes, mais rien d’indispensable à nos yeux. Le haut de gamme Creative implique en revanche la plus grosse batterie et le plus gros moteur, là où la finition intermédiaire Intuitive laisse encore le choix aux clients entre les deux.

Il n’y a pas d’option disponible sur la finition Inster, hormis le nuancier de couleur. La version à 129 euros par mois se pare d’une teinte gratuite plutôt sympathique appelée « Unbleached Ivory » et de vraies jantes de 15 pouces et non pas de la tôle avec un enjoliveur.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Hyundai Inster à 129 euros par mois ?

Avec l’abandon progressif de certaines subventions, dont la prime à la conversion, force est de constater que les offres de financement ressemblent un peu moins à des usines à gaz par rapport à l’an dernier, même s’il faudra être attentif au revenu fiscal de référence pour le bonus écologique. Mais pas de panique, tout est expliqué dans cet article dédié.

Il s’agit donc d’une offre de location longue durée (LDD) sur 37 mois et 30 000 km. Hyundai indique que l’offre à 129 euros par mois est soumise à un premier loyer de 7 400 euros, auquel peut se déduire une aide de 4 000 euros avec le bonus écologique, faisant ainsi tomber cette somme à 3 400 euros.

Car oui, la voiture est concernée par le bonus écologique, même si elle n’est pas encore dans la liste des voitures éligibles, régulièrement mis à jour par le gouvernement, à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Le problème, c’est que tout le monde n’est pas éligible au bonus de 4 000 euros. En réalité, il concerne seulement les cinq premiers déciles (jusqu’à 16 300 euros de revenus par part). De ce fait, si vous faites partie du 6 aux 8ème déciles (entre 16 300 et 26 200 euros), ce sera 3 000 euros, et du 9 et 10ème déciles 2 000 euros. Cela va évidemment jouer sur le montant du premier loyer, ou bien sur les mensualités.

Combien vous coûtera la LLD de la Hyundai Inster à 129 euros par mois ?

Sur trois ans de location longue durée, votre Hyundai Inster vous coûtera 8 044 euros, en partant du principe que vous soyez éligible au bonus de 4 000 euros. Hyundai affiche sa voiture à partir de 25 000 euros sur son site, hors déduction du bonus.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 38,3 % du prix de votre voiture. C’est globalement la décote sur trois ans pour ce type de voiture, même si ce genre de petite auto a plutôt tendance à bien tenir la cote contrairement à certains modèles premium vendus à prix d’or.

L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option d’achat, il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement. Faites attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution.

Si vous souhaitez le modèle du dessus avec la finition Creative, le moteur de 115 ch et la batterie de 49 kWh qui permet une autonomie comprise entre 360 et 370 km en fonction des équipements, Hyundai propose une offre en LLD à 209 euros par mois, avec les mêmes conditions, c’est-à-dire un premier loyer à 3 400 euros une fois le bonus maximal déduit.

Les éléments à retenir

À l’heure où les offres de financement des voitures électriques ne cessent d’augmenter à mesure que les subventions diminuent et le marché de l’occasion stagne, les offres aux prix de la Hyundai Inster sont plutôt rares. Le leasing social devrait rebattre les cartes d’ici les prochains mois, mais pour ceux qui doutent avoir le dossier adéquat pour en bénéficier, la petite Inster est une valeur sûre.

Le rapport qualité/prix est à notre sens l’un des meilleurs du marché dans cette gamme de prix. La Citroën ë-C3 souffre de quelques problèmes de naissance et le constructeur ne communique même plus en ce moment sur des offres de financement. Dans la réalité, les prestations de l’auto pourront être assez décevantes, comme nous l’avons constaté dans nos différentes prises en main.

De son côté, la Dacia Spring n’est pas assez polyvalente pour jouer des coudes avec la petite Hyundai, sans compter qu’avec l’absence du bonus, la version de 65 ch est beaucoup trop chère par rapport à ce qu’elle propose : 18 900 euros, contre 21 000 euros pour la coréenne une fois le bonus maximal déduit.

Finalement, la Hyundai Inster pourrait bien être la belle surprise de ce début d’année 2025, en attendant la Renault 5 E-Tech pas chère tant promise et qui devrait arriver au printemps prochain. Les constructeurs coréens, déjà bien en avance dans l’univers de la voiture électrique, prennent une nouvelle fois les européens à contre-pied, et la nouvelle Inster en est le parfait exemple. À voir lors d’un futur essai ce qu’il en est dans la réalité.