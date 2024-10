Renault dévoile les nouveaux prix plus abordables de la R5 électrique : les 25 000 € en approche

Si la Renault 5 E-Tech électrique a entamé sa commercialisation avec les versions les plus onéreuses, les modèles plus abordables arrivent, grâce à une « petite » batterie et une finition d’entrée de gamme. Les prix baissent, mais il faudra encore un peu attendre pour la R5 électrique à 25 000 euros hors bonus. Voici leurs tarifs.

Renault 5 E-Tech Electric // Source : Renault

C’était un axe majeur de la communication de Renault à propos de sa très attendue R5 E-Tech : un tarif d’accès fixé à 25 000 euros. Cependant, surprise à l’ouverture de ses commandes en mai 2024 : seules les versions les plus onéreuses étaient disponibles, faisant sacrément grimper la note, jusqu’à plus de 35 000 euros.

Pour aller plus loin

On est montés à bord de la Renault 5 E-Tech électrique (R5) et on a pris une énorme claque

Bonne nouvelle : Renault profite des essais routiers de sa R5 électrique pour annoncer les tarifs des versions inférieures, dotées d’une batterie plus petite et d’un équipement réduit. Un pas dans la bonne direction, même si la version à 25 000 euros n’est pas (encore) disponible.

Une batterie plus petite

Premier axe de cette baisse des prix : une plus petite batterie, passant de 52 kWh pour les versions déjà commandables à 40 kWh. De fait, l’autonomie baisse à 310 km en une charge, soit 100 km de moins que la grosse batterie.

Ce pack est associé à un moteur de 120 ch contre 150 ch, tandis que Renault reste encore discret sur les performances de la voiture. Bonne nouvelle cependant : la charge rapide et la compatibilité avec le V2G, permettant de revendre l’électricité stockée dans la batterie, restent de série.

Renault 5 E-Tech Electric // Source : Renault

Ces 12 kWh de moins permettent de faire baisser les prix de 3 500 euros. En l’occurrence, la R5 « techno » avec cette petite batterie est disponible à partir de 29 990 euros et la « iconic cinq » toute équipée passe à 31 990 euros, les deux tarifs s’entendant hors bonus écologique.

En 2024, ces finitions coûteront donc respectivement 25 990 et 27 990 euros une fois le bonus déduit. Mystère cependant pour 2025, où son montant pourrait être revu à la baisse.

Une finition d’entrée de gamme, la version à 25 000 euros en embuscade

Cela va cependant plus loin, puisque Renault propose désormais une finition d’entrée de gamme, baptisée « evolution ». Si elle doit abandonner les jolies jantes ou les services Google (Android Automotive), elle conserve tout de même la climatisation automatique, la pompe à chaleur ou l’écran central compatible Android Auto & Apple CarPlay.

Renault 5 E-Tech evolution // Source : Renault

Avec la batterie 40 kWh, cette R5 électrique est affichée à 27 990 euros hors bonus (23 990 euros une fois le bonus 2024 déduit). À noter que Renault proposera cette finition avec la batterie de 52 kWh au printemps 2025, à un tarif encore inconnu ; cependant, si on suit la logique des autres versions, elle devrait être proposée à 31 490 euros hors bonus.

C’est également au printemps 2025 que la version à 25 000 euros hors bonus sera enfin lancée. Il s’agira d’une version spécifique, dénommée « five », qui disposera de la batterie de 40 kWh mais associée à un moteur dégonflé à 95 ch. Les équipements seront encore réduits, et la charge rapide sera par exemple aux abonnés absents – un problème pour la polyvalence de cette version.

Un récapitulatif des tarifs

Voici un petit tableau récapitulant la nouvelle grille tarifaire de cette Renault 5 E-Tech. Les prix s’entendent hors bonus écologique.

Batterie 40 kWh Batterie 52 kWh five ± 25 000 € evolution 27 990 € 31 490 € (est) techno 29 990 € 33 490 € iconic cinq 31 990 € 35 490 €

À noter que, si ces tarifs sont désormais officiels, les commandes ne sont pas encore ouvertes. Il faudra donc encore patienter un peu avant de se ruer chez son concessionnaire, mais également pour connaître les derniers détails techniques de cette nouvelle batterie.

Renault 5 E-Tech // Source : Renault

Voilà qui permet tout de même de proposer une voiture électrique plus abordable, et de creuser l’écart avec la Peugeot E-208, proposée avec des batteries entre 46 et 48 kWh, mais nettement plus onéreuse. Cette R5 électrique reste tout de même un peu plus chère que les Citroën ë-C3 et Fiat Grande Panda à équipement et batterie équivalents : le C3 électrique est ainsi proposée entre 23 300 et 27 800 euros hors bonus pour 322 km d’autonomie.