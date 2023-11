Renault 5 : excellente nouvelle pour le prix de cette future voiture électrique

Renault donne quelques nouvelles de son plan d'électrification avec sa nouvelle marque Ampère. Et elle en profite pour évoquer sa Renault 5 (R5) E-Tech, dont le prix a finalement été revu à la baisse face à la concurrence grandissante.

Les voitures électriques restent encore chères, bien que l’on sait que rouler avec un tel véhicule est en fait plus économique. Mais cela reste encore un frein, même si la parité se rapproche et pourrait être atteinte avant la fin de la décennie pour les petites voitures.

Promesse tenue ?

Cela grâce à la baisse du coût du lithium, qui permet aux constructeurs de proposer des voitures moins chères. Et ces derniers ne vont pas s’en priver, puisqu’ils sont de plus en plus nombreux à vouloir lancer des modèles électriques très abordables, sous les 25 000 euros. C’est le cas de Volkswagen mais également de Citroën avec sa nouvelle ë-C3, sans parler d’Opel et de Ford, entre autres.

Mais c’est aussi le cas de Renault, qui a dévoilé début 2021 le concept annonçant sa future R5 E-Tech. À l’origine, la citadine électrique devait en effet se situer sous la barre des 20 000 euros. Un tarif finalement revu à la hausse pour passer à 25 000 euros. Puis, en août dernier, le constructeur annonçait en fait un prix sous les 30 000 euros. Une hausse que l’on doit notamment à sa production en France, plus onéreuse qu’en Chine.

Ce qui n’avait pas manqué de décevoir, alors que le patron de la marque annonçait que son développement par la nouvelle marque Ampère permettrait de faire baisser le prix. Mais en fait, il s’avère que ce sera vraiment le cas. La nouvelle division dédiée à l’électrique de la marque au losange s’apprête à donner une conférence afin d’annoncer plus en détail ses projets pour le futur.

Elle en a également profité pour publier un communiqué de presse, détaillant sa stratégie pour les prochaines années. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celui-ci est très intéressant, tandis que la jeune marque nous donne quelques nouvelles de la très attendue Renault 5, qui devrait finalement tenir sa promesse d’être une voiture abordable.

Environ 25 000 euros

En effet, la division électrique, qui sera chargée de développer les motorisations zéro-émission (à l’échappement) ainsi que les logiciels pour les voitures Renault en Europe nous dévoile une nouvelle information de taille. Elle nous confirme notamment que la future R5, verra bien le jour l’année prochaine (dévoilée au cours du 1er trimestre 2024), mais pas seulement.

Et pour cause, nous apprenons également que la citadine coûtera en fait « environ 25 000 euros », et non pas 30 000 euros comme annoncé plus tôt. On devrait donc se situer entre 25 000 et 30 000e euros. Une très bonne nouvelle pour les futurs clients, en attendant l’arrivée de la Renault Legend, qui sera lancée un peu plus tard et et qui coûtera moins de 20 000 euros. Mais alors, qu’est ce qui explique ce revirement de situation si soudain ?

Sans doute que la révélation de la nouvelle Citroën ë-C3 a précipité de changement, puisque la citadine coûtera, elle aussi, moins de 25 000 euros. D’autant plus que la concurrence va devenir de plus en plus rude, et que Renault risque de perdre des parts de marché en restant plus cher que les autres. Surtout qu’une version à 19 990 euros est prévue pour 2025.

Précisons que le prix d’environ 25 000 euros concernera l’entrée de gamme. La version avec plus de 400 km d’autonomie devrait, a priori, coûter plus cher que la version avec 300 km.

De plus, le communiqué d’Ampère explique que « grâce à sa feuille de route claire de 40 % de réduction des coûts en une génération, Ampere sera en mesure de réduire progressivement les prix de ses véhicules tout en améliorant les marges« .

Ainsi, la nouvelle entité pourra profiter de l’expérience de Renault sur l’électrique pour abaisser ses coûts de recherche et développement. Ce qui se répercutera sur le prix final payé par les clients. Selon Ampère, il serait notamment possible de réduire de 50 % les coûts liés à la batterie, l’élément le plus onéreux sur une voiture électrique puisqu’elle représente environ 40 % du coût total. C’est notamment pour cela que les petits accumulateurs sont préconisés.