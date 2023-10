Citroën a tout compris et annonce une ë-C3 électrique à 19 990 euros

Citroën vient de lever le voile sur sa nouvelle voiture électrique, l'ë-C3 ultra-abordable qui démarre à moins de 25 000 euros. Mais une bonne nouvelle n'arrive jamais seule : le constructeur français prévoit une version à moins de 20 000 euros pour 2025.

Début 2024, Citroën démarrera la commercialisation de sa nouvelle voiture électrique, l’ë-C3 comme nous avons pu le voir dans notre article d’officialisation. Au programme : une autonomie de 320 km, une recharge ultra-rapide (26 minutes) et un tarif abordable (pour une voiture électrique) de moins de 25 000 euros. Avec le bonus écologique, on devrait donc être autour des 20 000 euros, puisque bonne nouvelle, elle sera produite en Europe, et donc éligible, a priori, au nouveau bonus écologique.

19 990 euros dès 2025

Il faudra être légèrement plus patient avant de voir arriver une version encore plus abordable de l’ë-C3. Citroën a profité de l’officialisation de cette nouvelle voiture électrique pour annoncer que l’ë-C3 verra son prix chuter à 19 990 euros à partir de 2025. Et c’est un prix hors bonus, le prix final devrait donc être encore moins élevé selon l’évolution du bonus.

Mais attention, car pour pouvoir réaliser une baisse de prix d’environ 5 000 euros, il n’y a pas de secrets. Citroën est alors allé chercher ce qui coûtait le plus cher sur une voiture électrique : la batterie. La capacité de cette dernière devrait donc fondre, puisque l’autonomie annoncée sur le cycle d’homologation WLTP passe de 320 à… 200 km. C’est peu, mais largement suffisant pour l’immense majorité des trajets réalisés en voiture en France.

La capacité de la batterie ne sera donc pas de 44 kWh comme pour sa grande sœur, mais sûrement une batterie d’environ 25 kWh, comme sur la Fiat 500 électrique d’entrée de gamme.

Recharge rapide ou pas ?

On ne sait pas encore si cette version sera dotée de la recharge ultra-rapide de l’ë-C3 classique, mais si c’est le cas, elle ferait alors largement mieux que les Dacia Spring, Leapmotor T03 ou Volkswagen e-Up! sur les longs trajets. Car, rappelons-le : l’autonomie n’est pas forcément la donnée la plus importante sur une voiture électrique lors des longs trajets, contrairement à la vitesse de la recharge rapide. Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à jeter un œil à notre dossier sur Paris – Marseille avec trois voitures électriques dotées d’une autonomie de 400 km, mais de vitesses de recharge rapide totalement différentes.

Les prochaines années s’annoncent riches et excitantes dans l’univers de la voiture électrique, avec des prix d’accès en baisse, des autonomies en hausse et des recharge de plus en plus rapides. Cette future Citroën ë-C3 pourrait bien voler la vedette à la Dacia Spring d’autant plus que la route est quasiment libre depuis l’arrêt tout récent de la commercialisation de la Volkswagen e-UP.