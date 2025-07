Stabilisateur rotatif et tracking IA : cette webcam 4K à petit prix est parfaite pour la création de contenu !

Pour travailler à distance, donner des cours en ligne ou créer du contenu : une bonne webcam n’est plus un luxe, mais une nécessité, et le Prime Day est l’occasion parfaite pour bien s’équiper pour pas cher !

Webcam Tiny 2 Lite

Image floue et mal cadrée, son décalé et étouffé : ces désagréments appartiennent désormais au passé. Les solutions modernes et efficaces pour télétravailler, créer du contenu, streamer ou simplement garder le lien avec ses proches se sont multipliées ces dernières années.

Certains modèles, comme la Tiny 2 Lite d’OBSBOT, profitent notamment des avancées de l’intelligence artificielle pour offrir des fonctionnalités pratiques sur lesquelles s’appuyer pour laisser parler sa créativité. Un modèle qui profite de 30 € de réduction à l’occasion du Prime Day d’Amazon. Ce qui fait descendre son prix à 169 € au lieu de 199 € sur le site du constructeur comme sur Amazon, et ce, jusqu’au 11 juillet prochain.

Une webcam 4K intelligente

La Tiny 2 Lite d’OBSBOT est avant tout une bonne webcam : résolution 4K à 30 images par seconde (ou 1080p60), capteur CMOS 1/2 » à ouverture f/1.8 pour profiter d’un bon rendu en basse lumière, double micro omnidirectionnel pour dépanner…

Une fois placée sur un écran, elle offre toutes les prestations techniques de base que l’on est en droit d’attendre d’un tel produit. Ce qui la différencie de la concurrence, justifiant d’ailleurs son positionnement tarifaire, ce sont ses nombreuses fonctionnalités logicielles.

Celles-ci mettent principalement à contribution le gimbal intégré dans le socle du capteur : ce stabilisateur rotatif permet à la caméra de bouger de manière fluide. Plutôt que de zoomer dans l’image pour suivre les mouvements de son sujet — pour un résultat peu qualitatif, car la coupe dans l’image dégrade la qualité — la caméra suit physiquement la personne qui lui fait face grâce à des algorithmes dopés au machine learning, qui s’occupent également d’assurer la mise au point du sujet.

Webcam Tiny 2 Lite // Source : OBSBOT

Les possibilités sont ainsi décuplées grâce à ce tracking IA, qui se paie même le luxe d’offrir un zoom automatique extrêmement précis et progressif. Suivi d’une personne, recadrage auto en cas d’arrivée d’un deuxième protagoniste, tracking du bas du corps ou des mains : la Tiny 2 Lite est une webcam PTZ (Panoramique, Tilt/Inclinaison, Zoom) tout à la fois intelligente et ultra paramétrable qui répond à un grand nombre de besoins.

La meilleure amie des créateurs et créatrices de contenu !

La Tiny 2 Lite permet ainsi de définir une zone de non-suivi : quand le protagoniste tracké arrive dans l’aire choisie, la caméra se fixe pour ne reprendre sa course qu’une fois le sujet sorti de cet espace. Parfait si l’on veut attirer temporairement l’attention de son auditoire sur un élément du décor, comme un tableau blanc ou un paperboard. Du vlog en facecam, du streaming live, des cours en ligne, des réunions de travail : la webcam d’OBSBOT dynamise parfaitement la prise de vue, offrant un gros supplément d’âme au contenu produit.

Toujours dans cette idée d’encadrer au maximum l’automatisation de la prise de vue, des zones d’exclusion peuvent également être tracées avec précision, empêchant l’appareil d’aller capter l’envers du décor.

L’IA ne transgresse pas les ordres que vous définissez : vous gardez le contrôle sur ce que vous montrez en toutes circonstances. Parfaite pour se dégourdir les jambes pendant une visio, pour montrer son nouvel outfit à ses proches ou pour partager une super chorégraphie avec sa communauté, la Tiny 2 Lite a toujours une réponse à apporter aux problématiques que rencontrent au quotidien les créateurs et créatrices de contenu, les professeurs ou encore les adeptes du télétravail.

Webcam Tiny 2 Lite // Source : OBSBOT

Mieux, la Tiny 2 Lite peut être contrôlée à distance avec quelques gestes simples, qui permettent d’activer ou désactiver le tracking mais aussi de zoomer en avant ou en arrière. Pas besoin de manipuler l’interface et donc d’interrompre son enregistrement pour enchaîner les prises : toutes les fonctionnalités de l’appareil se mettent au service de la créativité, que l’on réalise un unboxing, une recette de cuisine, un live Instagram ou la nouvelle trend TikTok. Compatible avec tous les réseaux sociaux du moment, la webcam d’OBSBOT l’est aussi avec le Stream Deck ou encore les applications professionnelles telles que Zoom ou Meet.

30 € de réduction pendant les soldes

Pour améliorer le rendu de sa webcam vieillissante ou passer la vitesse supérieure en matière de création de contenu, la Tiny 2 Lite est donc parfaitement capable de s’adapter. Ses performances à la pointe remplacent avantageusement des systèmes professionnels à plusieurs milliers d’euros : c’est une véritable petite régie que propose OBSBOT, avec filtres ou encore des modes automatisés et prédéfinis qui stimuleront la créativité des étudiants, professionnels et autres influenceurs qui croiseront sa route.

Webcam Tiny 2 Lite // Source : OBSBOT

L’interface logicielle de l’appareil offre deux modes – simple et avancé – permettant à toutes et tous de trouver leur bonheur, que l’on aime bidouiller un peu ou lancer sa conversation vidéo en un clic. À l’œuvre depuis près de dix ans pour faciliter la prise de vue pour les professionnels et les amateurs de tout bord, OBSBOT est parvenu avec sa Tiny 2 Lite à mettre l’IA au service de ses utilisateurs et utilisatrices, tout en proposant une assise technique solide sur laquelle se reposer avec sérénité.

Jusqu’au 11 juillet, vous pourrez profiter d’une réduction de 30 euros sur la Tiny 2 Lite qui passe à 169 € au lieu de 199 € pour le Prime Day. Une promotion valable chez Amazon bien sûr, mais aussi sur le site du constructeur.