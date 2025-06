Votre webcam est-elle compatible avec la Switch 2 ? Un casse-tête plus complexe qu’il n’y paraît

Depuis la sortie de la Switch 2, de nombreux fabricants d’accessoires ont dû tâtonner pour rendre leurs webcams compatibles avec la console. Heureusement, les critères de fonctionnement semblent enfin plus clairs.

La caméra vendue en accessoire pour la Nintendo Switch 2 // Source : Frandroid

Il n’est pas toujours facile de produire des gadgets compatibles avec les consoles Nintendo. Le fabricant japonais garde souvent ses secrets de fabrication pour lui afin d’avantager sa gamme officielle d’accessoire. Le dernier exemple en date concerne les webcams pour la Switch 2, dont la compatibilité varie beaucoup.

En théorie, l’usage pourrait paraître simple. N’importe quelle caméra avec un port USB-C devrait pouvoir se brancher sur la console pour offrir un retour vidéo. En pratique Elgato et Ugreen, deux célèbres fabricants d’accessoires, ont remarqué que c’était plus complexe que ça, note The Verge.

Quatre ingrédients pour une recette magique

La compatibilité des différentes webcams sur le marché était jusque là assez aléatoire, mais il semblerait que la recette magique pour construire des accessoires compatibles ait enfin été trouvée. D’après Ugreen et Elgato, quatre conditions doivent être remplies pour rendre un produit compatible avec la Switch 2.

La caméra ne doit pas utiliser le protocole HID

Elle doit utiliser un mode de transfert isochrone

Elle doit prendre en charge la compatibilité 480p

Elle ne doit pas prendre en charge des modes d’affichage en dessous de 30 images/secondes

Si aucun de ces critères ou presque ne vous parle, c’est parfaitement normal. Il s’agit de contraintes techniques que seuls les fabricants de webcams et les utilisateurs et utilisatrices les plus avancées peuvent connaître.

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour simplifier les choses, la Switch 2 semble gérer les protocoles de transfert vidéos d’une bien étrange manière. Si une webcam annonce prendre en charge des modes non prévus pour la Switch 2, la console tentera parfois de les utiliser quand même, ce qui résultera en un appareil non compatible. Pour fonctionner, un accessoire doit logiciellement restreindre sa compatibilité lorsqu’il est branché à la console.

Tous ces détails éclairent donc le sujet d’un nouveau jour, mais ne permettent pas vraiment à M. et Mme Toulmonde de savoir quels accessoires sont compatibles avec la Switch 2. Pour le moment, le plus simple reste encore d’opter pour les accessoires officiels ou ceux ouvertement marqués comme compatible avec la console. Ou d’attendre que les fabricants mettent à jour leurs gadgets dans les prochains mois.

Pour aller plus loin

Les bonnes surprises de la Nintendo Switch 2 : ce qui fait vraiment plaisir

Et si vous ne souhaitez pas mettre la main à la poche pour une webcam toute neuve, vous pouvez aussi essayer d’utiliser votre téléphone en guide de caméra. Avec l’achat de deux simples câbles, il devient possible de partager votre frustration en direct lorsque vous finissez 24e à Mario Kart.