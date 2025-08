Quand Nintendo s’attaque à un événement caritatif

Nintendo et ses jeux tout mignons. Nintendo et son armée d’avocats. Le constructeur japonais interdit à un événement caritatif de mettre en avant ses jeux pour du speedrun.

Tom Nook dans Animal Crossing // Source : Nintendo

Connaissez-vous les événements Speedons en France, Games Done Quick aux États-Unis, ou encore RTA au Japon ?

Ils suivent le même principe : pendant plusieurs jours, des joueurs spécialisés dans le speedrunning (l’art de terminer des jeux très rapidement, parfois en quelques minutes), font la démonstration de leurs talents dans le but de récolter des fonds pour des œuvres caritatives.

En France, Speedons a ainsi pu récolter plus de 2 millions d’euros en 2025 pour Médecins du monde en l’espace de 79 heures.

Nintendo bloque l’accès à ses jeux

Au Japon, l’évènement RTA a annoncé il y a quelques semaines que les jeux Nintendo ne seraient pas utilisés lors des démonstrations. Les organisateurs ont choisi le 4 août de clarifier et expliciter la chose : la décision a été prise suite à la réception d’un avertissement de la part de Nintendo.

RTA est le plus gros événement caritatif au Japon dans le jeu vidéo // Source : RTA

La firme japonaise a envoyé le 13 juin 2025 un avertissement à RTA indiquant « qu’une autorisation préalable est requise pour l’utilisation des jeux Nintendo par les sociétés » et que l’événement constitue une telle société, même il s’agit d’un organisme à but non lucratif. Par ailleurs, Nintendo aurait indiqué que toutes les utilisations précédentes de ses jeux dans les éditions passées de l’événement étaient contraire à ses règles.

Pour les futurs événements, après celui de l’été 2025, l’organisation va faire des demandes individuelles auprès de Nintendo pour chaque jeu présent sur scène. Elle indique également être entrée en discussion avec Nintendo.

Un vrai manque à gagner

Si les événements de speedrunning dans le monde devaient vraiment être privées des jeux Nintendo, ce serait fortement regrettable.

Les jeux de la firme japonaise sont évidemment particulièrement populaires et les démonstrations de speedruns sur ces jeux créent généralement des pics d’audience et donc de dons aux associations.

Lors de Speedons 2025, la démonstration d‘un speedrun de Super Mario 64 en moins de 40 minutes avec les yeux bandés (oui oui…) a été particulièrement applaudi.

Doit-on craindre que Speedons 2026 sera privé des jeux Nintendo ? Frandroid a demandé à Nintendo France et l’organisation de Speedons ce qu’il en était du sujet en France, en attendant l’édition 2026 de Speedons. Cet article sera mis à jour si nous obtenons une réponse.