Tout savoir sur le Nintendo Switch Online : prix, jeux, avantages, DLC…

Vous avez une nouvelle Nintendo Switch et vous vous interrogez sur l’abonnement Nintendo Switch Online pour en profiter. On vous dit tout ce qu’il faut savoir dessus et s’il est fait pour vous.

Qu’est-ce que le Nintendo Switch Online ?

Le Nintendo Switch Online (NSO) est un abonnement payant destiné aux utilisateurs de consoles Switch, Switch Lite et Switch Oled. Il propose un accès à du jeu en ligne afin d’affronter notamment d’autres joueurs dans Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon ou encore sur Super Smash Bros. Cela permet aussi de faire venir ses amis ou d’aller visiter leur île dans Animal Crossing : New Horizons.

Pour aller plus loin

Nintendo Switch : nos conseils pour bien débuter, les astuces et jeux indispensables

L’abonnement permet également de sauvegarder jeux et progression dans le cloud, de profiter de jeux en rétrogaming et de démos, ainsi que d’offres exclusives.

Comment accéder au Nintendo Switch Online ?

Pour profiter du Nintendo Switch Online, il suffit de souscrire un abonnement pour un ou plusieurs comptes (abonnement familial) en ligne ou depuis l’application sur la console. Tout sera ensuite disponible automatiquement depuis l’espace dédié sur votre Switch.

Quel catalogue de jeux et quels avantages pour le NSO ?

À la différence du Xbox Game Pass, le NSO ne fournit pas de catalogue de jeux actuels en accès illimité. Mais vous profitez cependant de certains titres issus de la bibliothèque de jeux NES et Super NES façon rétrograming. Il suffit de télécharger l’application NES ou Super NES pour avoir accès aux jeux.

C’est là l’un des principaux intérêts de l’abonnement. Depuis son lancement en 2015, cet espace s’est enrichi avec des jeux comme Super Mario World, EarthBound, Super Metroid, Donkey Kong Country 1, 2 et 3, Super Mario All Stars, etc. sur Super Nintendo ; Super Mario Bros, Donkey Kong 3, Kid Icarus, Punchout!!, The Legend of Zelda et bien d’autres encore sur NES pour les plus nostalgiques.

Vous pouvez y jouer en solo ou en coop avec un ami qui disposerait d’un des Joy-Con, ou bien jouer en ligne contre d’autres joueurs abonnés.

Plusieurs jeux exclusifs sont aussi réservés aux seuls abonnés comme Tetris 99 ou encore Pac-Man 99, des battle royales revisités où il faut être le dernier à survivre à ses adversaires, tout en finissant son tableau.

Pac-Man 99 sur Nintendo Switch Online face à vos adversaires // Source : Nintendo / BandaiNamco Tetris 99

Les abonnés peuvent également réussir des missions proposées dans différents jeux et obtenir des récompenses. Cela va de nouveaux fonds d’écran à des avatars ou des costumes pour vos personnages dans les jeux. Les actions peuvent être de la sauvegarde de données en ligne, des démos à essayer, le lancement de jeux spécifiques, etc. Cela vous permettra notamment de glaner des points My Nintendo Platine à échanger contre des objets de personnalisation.

Des offres spéciales sont aussi proposées pour l’achat de manettes classiques exclusives ou de jeux, des bonus en jeu (objets exclusifs notamment). De plus, des démos sur Nintendo Shop ne sont accessibles que pour les abonnés au NSO.

À quoi sert l’application Nintendo Switch Online ?

L’application compagnon a récemment fait peau neuve avec l’arrivée d’une V2 plus ergonomique, fluide et complète. Elle améliore notamment la gestion des amis. Mais elle ne sert pas à profiter des jeux de sa Switch sur son smartphone.

Nintendo Switch Online Télécharger Nintendo Switch Online gratuitement APK

Longtemps, l’app n’a pas trouvé grâce aux yeux des joueurs en raison de son manque d’intérêt. À part si vous jouiez à Splatoon 2 (pour vos stats), Super Smash Bros Ultimate (pour télécharger des stages créés par d’autres) ou Animal Crossing : New Horizons (pour charger des motifs et discuter avec amis), vous passiez votre chemin.

Elle ne va pas beaucoup plus loin aujourd’hui, mais la V2 permet de voir précisément ce que font vos amis en ligne, à quoi ils jouent, de modifier votre statut et de partager plus facilement votre code ami. Pas de quoi être encore incontournable…

Qu’est-ce que le forfait NSO + Pack additionnel ?

En septembre dernier, Nintendo a élargi son offre sur abonnement en ajoutant une option à son forfait Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Beaucoup plus onéreux que l’abonnement classique (39,99 euros contre 19,99 euros par an et par compte), il donne accès à davantage de choses.

Vous avez évidemment l’abonnement NSO de base et tous ses avantages, mais aussi un catalogue de jeux Nintendo 64 et Sega Mega Drive proposé comme The Legend of Zelda Ocarina of Time, Paper Mario, Kirby 64, Sonic The Hedghog 2, Streets of Rage 2, Shinobi III ou encore Ecco The Dolphin.

Les jeux Nintendo 64 disponibles dans l’offre Nintendo Switch Online + Pack additionnel // Source : Nintendo Les jeux Mega Drive disponibles dans l’offre Nintendo Switch Online + Pack additionnel // Source : Nintendo

Mais la force de l’abonnement, c’est aussi l’accès sans supplément aux DLC. Les premiers proposés ont été Animal Crossing : New Horizons — Happy Home Paradise ainsi que les nouveaux circuits de Mario Kart 8 Deluxe (8 déjà disponibles, 40 ajoutés sur plusieurs années). Les joueurs peuvent en profiter sans surcoût alors qu’ils sont vendus 25 euros pour les non-abonnés au forfait Pack additionnel.

Peut-on partager l’abonnement Nintendo Switch Online ?

Nintendo a prévu un abonnement familial. Jusqu’à huit comptes peuvent ainsi être regroupés et profiter du service Nintendo Switch Online et de ses avantages. Cela sera valable pour les jeux, les options, les démos, les missions et les DLC si vous avez un abonnement NSO + Pack additionnel.

Quel est le prix de l’abonnement Nintendo Switch Online ?

En France, l’abonnement au Nintendo Switch Online débute à 3,99 euros pour un mois, 7,99 euros pour trois mois et 19,99 euros par an pour un seul utilisateur. Si vous êtes de 2 à 8 personnes à partager un abonnement annuel, il vous en coûtera 34,99 euros à l’année.

Pour l’abonnement NOS + Pack additionnel, l’abonnement est annuel et fixé à 39,99 euros pour une personne, 69,99 euros pour un forfait famille.

Un essai gratuit de sept jours est proposé aux nouveaux abonnés pour découvrir le service.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.